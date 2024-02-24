Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3273
Os quantis são probabilidades. Portanto, removemos/substituímos dados cuja probabilidade de cair no intervalo de menos de 1%/mais de 99% ou outras quantidades. Não podemos cortar quantidades - temos distribuições distorcidas e com caudas.
Eles escrevem que o valor de substituição é melhor considerado como uma previsão dessa quantidade pelo MOE. Mas isso parece um pouco exagerado para mim.
A questão é que muitas vezes é difícil determinar a distribuição no autômato.
Muitas vezes, ela será supostamente lognormal, mas isso se deve apenas aos outliers - não há lógica para que seja assim.
E se você pegar um quantil, isso significa cortar todo o intervalo, o que não será suficiente para remover os outliers.
Na segunda amostra, obtive um resultado muito estranho - estava aprendendo rapidamente sem nenhuma manipulação, mas depois de remover as linhas com outliers, o efeito do aprendizado tornou-se quase igual a zero.
Agora, ativei a taxa de aprendizagem lenta. Vou ativá-la durante a noite e ver se isso trará algum resultado.
Caso contrário, verifica-se que todo o processo de aprendizagem é baseado na memorização de outliers, pelo menos com os preditores públicos que usei no experimento.
Executei o modelo até o EA no inverno (publiquei os resultados neste tópico) e obtive o resultado oposto: os erros de classificação, que eram inferiores a 20%, foram capturados por outliers. Como resultado, 80% das previsões corretas foram anuladas por esses erros.
Uma coisa está clara para mim: os outliers devem ser eliminados. E o resultado real do modelo é sem outliers.
Nas bordas, há claramente uma mudança de probabilidade para alguma classe - e isso não é ruim em si, é ruim que essas observações não sejam suficientes para tirar conclusões estatisticamente significativas.
Portanto, é normal que um tenha mais zeros nos outliers e outro tenha mais uns - isso depende do conjunto de preditores.
Também acontece que, se um outlier for observado de dois lados, um lado estará mais próximo de zeros e o outro de uns.
Onde posso ver o código final?
Publiquei tudo neste tópico.
Os códigos-fonte estão abertos, você pode dar uma olhada. Função para calcular a correlação, no lado direito há uma inscrição [source], depois de clicar nela você será levado ao código. Estamos interessados nas linhas 2885-2907. Na linha 2889, a covariância é usada; depois de clicar em cov, todas as menções de cov no código aparecerão à direita; depois de clicar na linha com def cov... saltará para a função de covariância, e assim por diante. Linguagem semelhante ao C do MQL, todas as linguagens semelhantes ao C são cerca de 90% similares, você pode entender C#, Java, Python e JavaScript sem muita dificuldade.
Obrigado. Eu me acalmei um pouco com a algoritmização, vou dar uma olhada quando o entusiasmo voltar.
Acho que já publiquei tudo neste tópico.
Eu li, é claro, mas, de acordo com a cronologia, Forester encontrou algum erro, você concordou com ele e, em seguida, alguma parte do código foi corrigida.
E, no final, não vi a versão completa do código final aqui. Não quero dizer que você é obrigado a publicar o código, apenas perguntei...
Rápido e linha por linha (corrigido).
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
fxsaber, 2023.10.01 09:38
Obrigado!
Deixei de lado por enquanto, pois os resultados não são melhores que os do MO, embora o MO também seja ruim em termos de suavidade de equilíbrio
5 minutos, metade do treinamento
não é nada mais do que uma analogia do graal de 4 rosas com uma parada curta.
a analogia de seu fundo de hedge com um saldo negativo.