Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3266
Maxim - Achei que você queria tentar a normalização. Houve alguma melhora? Ou deterioração.
Não é que ninguém mais soubesse além de mim.
Pearson é invariante para as ações de multiplicação e adição.
A adição não me pareceu correta, apesar da fórmula simples. E o wiki fala especificamente sobre isso.Especificamente, essa matriz original
tem uma matriz de correlação unitária (linhas por colunas).
Sim, isso é legal.
Acho que faz sentido normalizar as colunas antes de calcular a correlação. Os motivos foram discutidos anteriormente.
Tudo está mais ou menos OK sem a normalização.
Experimento de nível.
1)
Pegamos uma seção do gráfico do euro 1m no tamanho de 100 candles e contamos quantas vezes o preço de alta ficou no mesmo lugar, ou seja, quantas foram as altas no mesmo preço.
Faça isso 500 vezes em 500 seções diferentes não sobrepostas e resuma as estatísticas.
2) Gere séries aleatórias com distribuição idêntica à dos preços, com a mesma média de ticks reais, com o mesmo desvio padrão, gere uma série de m1, bem como a série tenha o mesmo número de casas decimais (karoch fez a identidade máxima).
Duvido que alguém consiga distinguir esse gráfico do real.
============================================
Vamos fazer um experimento.
Essa é a soma absoluta de saltos para todos os experimentos.
A tabela mostra que, nos dados de simulação, o preço quase nunca atinge o mesmo preço de 5 a 6 vezes, mas o preço real pode atingir muito mais vezes.
Portanto, isso pode ser interpretado no sentido da existência de níveis.
Há uma dependência (não muito grande, mas há) dos níveis de preços nas cotações reais de moedas. A análise de dados foi iniciada, mas tradicionalmente, para o ramo, corremos para os experimentos.
ZY. em geral, em qualquer preço também há, mas ainda mais fraco, induzido por moedas
Podemos ver o código que gera o gráfico?
A experimentação é o critério da verdade...
.
Todas elas estão ligadas. As moedas são atingidas e todos os derivativos, títulos e ações repetem o movimento de uma forma ou de outra. As moedas são mais fortes e afetam todos diretamente, e o efeito inverso é do agregado total.
De forma bem figurativa: o EURUSD atinge um nível, um operador vê um canal fraco na AAPL e tenta fazer alguma coisa. Então ele tem uma pista - não relacionada aos negócios da Apple, uma mudança significativa na oferta/demanda das ações e no sentimento do investidor. Está lá fora, está lá fora, está lá fora.
Eu concordo.