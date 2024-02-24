Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3274
a analogia de seu fundo de hedge com um balanço patrimonial negativo
a propósito, quais ações resultam em um saldo negativo no curso?
Você não precisa se preocupar com isso.
é quando você retira mais do que depositou ;)
e como a margem ainda não é zero, a negociação continua (de graça!!!), estranho, não? ;)))
muitas posições no lote que consomem swap ao longo do tempo
muitas posições na fechadura que consomem swap ao longo do tempo.
Compare isso com o resultado anterior.
Isso se chama matemática financeira.
Se sua matemática for boa, então o swap está mais ou menos fora do caminho (contabilizado).
Isso não é interessante. Ou você escreve sobre o assunto ou, pelo menos, algo substantivo, ou vai para os resumosNinguém está interessado em ler isso.
Eu escrevi sobre o assunto.
tester grail, por que está falando sobre isso?
Eu disse acima, não faça pips.
As negociações devem ser feitas a partir de uma semana, digamos.
Então será interessante ler.
Além disso, você mesmo mencionou meu saldo negativo, por isso respondi.
e você deveria ir comprar roupas íntimas, não eu.
Estou bem ;))))
Eu estava no tópico.
Certo, Mestre.
comece a escrever suas memórias sobre como você ferrou o forex e as venda, não se desperdice.
Por quê?
É um hobby, só para você.
Além disso, a meta de aumentar seu depósito em 1.000 vezes ainda não foi alcançada.
Por alguma razão, você acha que seu hobby é o mais empolgante.