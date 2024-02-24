Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1633
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eles moldam as expectativas do mercado desde o início. As opções SI moldam as expectativas do mercado para esse instrumento em particular. Isto é, o que os comerciantes de opções pensam sobre o preço futuro do activo subjacente. Se pensam correctamente ou não, não é conhecido, mas as suas expectativas são conhecidas pela curva do sorriso e pelas posições da opção. Então eles trocam o volume de acordo com essa expectativa ou não. Ninguém disse que era assim tão simples. Basta usar estes dados e olhar para o mercado deste ponto de vista, você entra num grupo de profissionais que também se enganam uns aos outros e tentam fazer batota, mas não use esta informação, você só joga roleta. IMHO, claro.
Aqui está uma dica. Siga durante o dia este quadro mesmo para a libra, mesmo com um atraso de 15 minutos para usuários gratuitos e na destreza você ficará extremamente surpreso, pois afinal tudo é simples.
Esta tela é para a opção GBP na CME, se eu não estou enganado
Interessante interpretação das opções,
pode elaborar?
Em que se baseiam as expectativas para cima ou para baixo?
Eu mesmo quero usar os dados das opções. Talvez funcione porque assim o dizem - psicologia, não lógica.
Você pode obter informações sobre opções através do Quick, eu gostaria de dar ordens de negociação lá também, mas custa dinheiro - sem vontade de se unir?
Interessante interpretação das opções,
pode elaborar?
Em que base está a expectativa para cima ou para baixo?
E pelo que vale. Como recolhi OMs por um período suficiente, decidi aumentar a amostra de treino para 60 sinais+10 teste no final de 70. Primeiro, salvei o arquivo de treinamento sem OI e recebi cerca de 150 entradas úteis para 70 vetores. Parece estar tudo bem, há duas vezes mais variáveis explicativas do que vetores que eles explicam. Há muito por onde escolher. Eu dirigi a máquina shaitan do Mail mas não consegui obter a qualidade de aprendizagem mais de 88%, o que, em princípio, não é bom. Acho que está tudo bem, eu tenho o meu OI. Eu ligo-os. Como resultado, o arquivo de treinamento é de 190 colunas para os mesmos 70 exemplos. E admito que há uma confusão com o OI, que ainda tenho de resolver. Escreve tudo em um arquivo e é difícil usá-lo no testador. Bem, eu acho que vou foder. Como resultado, eu inicio a máquina e após algum tempo, dá o seguinte resultado: 95% de cobertura em treinamento e 100% no teste (o melhor resultado) bem, eu acho normal. olha, e nas entradas de qualquer indicador OM não. Só no volume do delta, etc. Então, como estar aqui? :-) E quando você é um praticante puro, você se depara com este tipo de fenômeno vez após vez, o que ainda não foi explicado.
As plantas são o OOS, como eu disse, deixando 2 sinais indentados. O único sinal da qualidade do TC é que ele não comete erros mesmo em pequenos detalhes. A questão é que com esta abordagem não são permitidos erros. O intervalo de tempo da sobrevivência polinomial é extremamente pequeno. São literalmente 5-8 negócios e o menos não é relevante aqui. É claro que o polinômio pode funcionar cada vez mais tempo e normalmente faz isso, mas eu só coloco ordens garantidas até 10 negociações e considero qualquer coisa mais do que 10 como um super lucro. Vamos ver como funciona esta amostra.
Mikhaylo, escreva em voz, ou em iambic)
Mikhaylo, escreva em voz, ou em iambic)
Exactamente, poesia em prosa. Lembra-me o Andrei Platonov de certa forma.