Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3262
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estratégia ridícula do MO desta postagem #32440
As estratégias podem ser as mais desagradáveis, a única coisa que importa é que o incremento médio do saldo seja maior que zero.
gerar 100 estratégias condicionais com média acima de zero.
o lucro das estratégias individuais é inferior a zero e as próprias estratégias têm uma aparência terrível.
Mas, juntas, essas estratégias geram lucros estáveis.
========================================
É assim... repensando um pouco tudo e abrindo mão da qualidade (uma boa TS) , você pode passar para a quantidade e, como resultado, chegar à qualidade.
=========================================
A única questão é como selecionar estratégias com expectativas diferentes de zero.
Todo o resto é solucionável
Um nível se torna um nível quando termina e haverá um nível diferente no futuro no qual as decisões de negociação serão tomadas, ou seja, um nível não tem poder preditivo.
Mas, na realidade, é ainda pior.
A construção de TS em níveis na fase de treinamento e teste pode dar excelentes resultados por causa da "visão de futuro", pois ensinamos em níveis prontos e, quando começarmos a contar o preditor, não haverá nível - veja acima. Portanto, o erro de previsão em diferentes ALE OOS pode dar excelentes resultados, mas se começarmos a perseguir passo a passo fora dos arquivos de treinamento, fazendo cálculos de previsão, o erro de classificação será arbitrário.
discordar de alguma das afirmações acima
Ninguém jamais criou um algoritmo bem-sucedido com base em estocásticos e outras curvas.
Isso é muito controverso. Pelo menos meus robôs a refutam. Mas há uma especificidade e alguns acréscimos à "estocástica e outras bolas curvas".
mas, juntas, essas estratégias geram lucros estáveis
Concordo com isso, pois é assim que elas funcionam para mim.
Mas seria melhor colocar tudo isso em um tópico separado, pois não cabe aqui. E eu também, ainda não estou maduro o suficiente para o MO, e não há incentivo - ele funciona muito bem do jeito que está.
Concordo com isso, é assim que eles funcionam para mim.
As estratégias podem ser as mais desagradáveis, a única coisa que importa é que o incremento médio do saldo seja maior que zero
gerar 100 estratégias condicionais com uma média acima de zero
o lucro das estratégias individuais é inferior a zero e as próprias estratégias parecem terríveis
mas, juntas, essas estratégias geram lucros estáveis
========================================
É assim... repensando um pouco tudo e abrindo mão da qualidade (uma boa TS) , você pode passar para a quantidade e, como resultado, chegar à qualidade.
=========================================
A única questão é como selecionar estratégias com expectativas diferentes de zero.
Todo o resto é solucionável
Por que, então, a liga de sistemas de negociação não está funcionando muito bem?
tipo de dicas :-)
Por que, então, a liga de sistemas de negociação não funciona muito bem?
A principal condição não é atendida nesse site: todos os sistemas devem ser lucrativos.
Sobre o quê?)
que uma ideia geralmente boa (crescimento/declínio em grupo de algoritmos típicos, como indicação de mercado e "desvio" de seus parâmetros ideais) foi eliminada por um otimizador.
e a soma de estratégias ou uma seleção de estratégias não dá uma vantagem. "há barris de tártaro e mel: não importa como você os junte e os selecione, eles não serão melhores; mesmo misturando os individuais, você não pode separar o mel".
A principal condição não foi cumprida: todos os sistemas devem ser lucrativos.