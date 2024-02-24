Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3261
Eu vou e perco tempo com ele e ele é rude.
Que se dane.
Eu não pedi que você perdesse seu tempo comigo.
Em muitos casos, você pode reduzir a matriz removendo as linhas vizinhas, que quase sempre são altamente correlacionadas. Por um fator de 5, no mínimo.
Isso depende muito dos atributos. Por exemplo, o atributo (MaxLastN - MinLastN) muda abruptamente.
Minha hipótese sobre os níveis de PD/SP
Há muitos participantes diferentes no mercado, mas eles podem ser divididos em participantes profissionais e não profissionais.
Os participantes profissionais (bolsa de valores, formadores de mercado) são aqueles que têm informações sobre o mercado.
Não profissionais - todos os outros que só podem criar modelos probabilísticos.
Então, o que é um nível em meu entendimento subjetivo? É uma determinada sequência correta de eventos.
Em mercados altamente líquidos, a liquidez é sempre abundante, há sempre um robô na pilha esperando sua ação para se tornar seu agente de contrapartida em uma negociação reversa.
Como Lekha Maitrade costumava dizer: "entre no mercado da maneira que puder, pois eles estão esperando por você há muito tempo".
Então, vamos supor que um operador ou um grupo de operadores no mercado tenha feito uma compra a um preço específico e que um agente de balcão tenha feito uma venda pelo mesmo preço.
E então uma série de eventos deve acontecer:
Se o preço caiu e o trader não enterrou a posição.
O que isso significa? Significa que o trader ativou o modo "over-sitting". Modo "esperar para ver". Como se eu fosse fechar a BU quando o preço voltasse a subir.
Não é isso mesmo? Lembre-se de si mesmo, todos nós já fizemos isso, é difícil para nós humanos aceitar nossos erros.
O que acontecerá em seguida? O que acontece em seguida?
O preço chega a um nível:
1) O operador vende, fazendo o preço cair.
2) O formador de mercado protege o preço não permitindo que ele suba, protegendo assim esse nível.
Assim, todos os participantes da negociação (profissionais e não profissionais) a esse preço específico agem em uma direção, como se estivessem juntos....
Portanto, os níveis existem, mas não podem existir a priori, porque há um preço....
Aqui está uma ilustração de minha teoria de níveis no exemplo da negociação de hoje de meus robôs, meus robôs aqui agem como traders não profissionais.
Observe como o preço se desvia das negociações dos robôs (a venda se desvia para cima, a compra se desvia para baixo).
Estou interessado em críticas construtivas sobre a hipótese...
O que isso tem a ver com o MO?... Na verdade, é direto, que entendimento do mercado é tal e tal sinal... ninguém jamais construiu um algoritmo bem-sucedido com base na estocástica e em outras curvas.
Observe como o preço se recupera das negociações dos robôs (a venda sobe, a compra desce).
Interessado em críticas construtivas sobre a hipótese....
Negocie no SB, onde o preço também saltará na direção oposta às negociações de seus robôs.
Inverta as negociações e você verá a mesma situação novamente. A essência da hipótese está no "próprio olho".
Que estimativa pode ser feita de que as bolas curvas, em média, cruzam a linha zero para frente e para trás com a maior frequência possível?
Talvez a soma das interseções!?!? )))) inesperadamente)
expectedly
estratégia ridícula de MO deste post #32440
continuamos testando em tempo real, 4º dia de negociação...
15 sistemas de negociação negociados simultaneamente, exclusivamente em euras até o momento.
Um nível se torna um nível quando termina e, no futuro, quando as decisões de negociação forem tomadas, haverá outro nível, ou seja, o nível não tem capacidade de previsão.
Mas, na realidade, é ainda pior.
A construção de TS em níveis na fase de treinamento e teste pode dar excelentes resultados por causa da "visão de futuro", pois ensinamos em níveis prontos e, quando começarmos a contar o preditor, não haverá nível - veja acima. Portanto, o erro de previsão em diferentes ALE OOS pode dar excelentes resultados, mas se começarmos a perseguir passo a passo fora dos arquivos de treinamento, fazendo cálculos de previsão, o erro de classificação será arbitrário.