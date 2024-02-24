Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3264

Enfim. Expus meu ponto de vista e, se for útil para alguém, fico feliz.
mytarmailS #:
Agora, encontrarei padrões não correlacionados na matriz e verei como as duas estratégias interagem.

 
Maxim Dmitrievsky #:

O que há para verificar, é óbvio matematicamente...

Se houver uma tendência geral de alta (ganho de TC) nas linhas com ruído, ao adicionar os ruídos, eles se suprimem mutuamente e apenas a tendência permanece.

Desde que o ruído não esteja correlacionado na série.

 
Renat Fatkhullin #:

Renat, conte-me mais sobre a competição.

Estou interessado nas normas/condições de treinamento do modelo.


1) Há alguma regra - como, com quais dados e por qual período o modelo deve ser treinado?

2) Há alguma restrição para os modelos? Por exemplo, posso usar algo diferente de redes neurais?

3) Ou eu só preciso fornecer o arquivo onnx, e qual modelo está dentro dele e em quais dados não é importante.

 
fxsaber #:

Até o momento, não vejo nenhum obstáculo técnico para contar uma matriz de um milhão por um milhão em uma máquina doméstica simples.

Na MQL5, os elementos de tal matriz são calculados em aproximadamente 55 horas em minha máquina antiga. O consumo de memória é mínimo.

O comprimento da linha é 100.
fxsaber #:

Ela está cheia, não peneirada, em ticks?

 
Maxim Dmitrievsky #:

fxsaber #:

Deixe isso de lado por enquanto, os resultados não são melhores do que o MO, embora o MO também seja ruim em termos de suavidade de equilíbrio

5 minutos, metade do treinamento.


 
Maxim Dmitrievsky #:

5 minutos

O comprimento da corda? Quanto tempo levou para calcular?
fxsaber #:
É o MoD.

