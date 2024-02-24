Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1623
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Existe um monitor de contas?
Não, a negociação só agora começou e ainda nem sequer começou porque a máquina completa ainda está a ser testada quanto à sua fiabilidade. Na verdade, devido ao fato de que os futuros terminam hoje, então na última semana ou duas a cotação funciona puramente técnica e qualquer sistema começa a funcionar, mesmo assim. Amanhã mudamos para um novo futuro. No início da citação as coisas correm sempre mal, veremos lá...
Estou a ver, eu também estou no teste, mas está a demorar muito tempo ))))). De momento, não há fotografias com setas, existe apenas esta (lucro em pips).
Claro que pode ser apenas uma coincidência)).
Não é nada disso...
Um modelo (uma rede neural) não dá o resultado certo. Pode aprender alguma coisa, mas não é o suficiente. É por isso que eu faço 20-25 modelos com entradas diferentes. Agora tenho 25 modelos sinalizando ao mesmo tempo, e suas opiniões são consideradas com certo peso na previsão final. O cálculo de um modelo leva cerca de 0,5-0,7 segundos, totalizando 15-20 segundos + você ainda precisa preparar a data de entrada para 25 modelos, o que é muito trabalho para cada minuto )) A resposta pode ser reduzida para 1-3 segundos se eu usar multithreading corretamente em python, mas eu ainda não fiz isso.
Eu treino modelos separadamente, no modo normal, ou seja, o conjunto de dados é recolhido do período de histórico de um ano e depois treina como de costume.
Qual é o alvo?
Não é nada disso...
Um modelo (uma rede neural) não dá o resultado certo. Pode aprender alguma coisa, mas não é o suficiente. É por isso que eu faço 20-25 modelos com entradas diferentes. Agora tenho 25 modelos sinalizando ao mesmo tempo, e suas opiniões são consideradas com certo peso na previsão final. O cálculo de um modelo leva cerca de 0,5-0,7 segundos, totalizando 15-20 segundos + você ainda precisa preparar a data de entrada para 25 modelos, o que é muito trabalho para cada minuto )) A resposta pode ser reduzida para 1-3 segundos se eu usar multithreading corretamente em python, mas eu ainda não fiz isso.
Eu treino modelos separadamente, no modo normal, ou seja, o conjunto de dados é recolhido do período de histórico de um ano e depois treina como de costume.
Parece que você está treinando um modelo a cada minuto. Normalmente é preciso um milésimo de segundo para que um modelo treinado produza um resultado.
Qual é o alvo?
sem alvo, todos iguais
O que queres dizer? Quero dizer o que é Y?
Não é nada disso...
Um modelo (rede neural) não lhe dá os resultados que você precisa. Pode aprender alguma coisa, mas não é o suficiente. É por isso que eu faço 20-25 modelos com várias entradas. Agora tenho 25 modelos sinalizando ao mesmo tempo, e suas opiniões são consideradas com certo peso na previsão final. O cálculo de um modelo leva cerca de 0,5-0,7 segundos, totalizando 15-20 segundos + você ainda precisa preparar a data de entrada para 25 modelos, o que é muito trabalho para cada minuto )) A resposta pode ser reduzida para 1-3 segundos se eu usar multithreading corretamente em python, mas eu ainda não fiz isso.
Eu treino modelos separadamente, no modo normal, ou seja, o conjunto de dados é recolhido do período de histórico de um ano e depois treina como de costume.
Hmm, "0.5-0.7 segundos de cálculo" é um pouco demais para o MLP, talvez você ensine e depois calcule, em pequenos conjuntos de dados com uma janela deslizante?
Vamos levar isto em ordem:
1 Quais são os dados em bruto (ticker(s), prazo)
2 Qual é o tamanho do conjunto de dados de treinamento (1k,10k,100k...)
3 Que tipo de características
4 Quais são os alvos
5 Que tipo de grelha
o suficiente para começar com...
Hmm, "0.5-0.7 segundos de cálculo" é um pouco demais para o MLP, talvez você ensine e depois calcule, em pequenos conjuntos de dados com uma janela deslizante?
Vamos em ordem:
1 Qual é o(s) dado(s) bruto(s), período de tempo)
2 Qual é o tamanho do conjunto de dados de treinamento (1k,10k,100k...)
3 Que tipo de características
4 Quais são os alvos
5 Que tipo de grelha
é o suficiente para começar com...
E você também deve brilhar a lâmpada em seus olhos)