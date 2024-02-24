Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3212
Você já deveria sair de férias))Há um bom livro de Samantha Kleinberg chamado "Why" (Por que). Leia-o e depois faça essa pergunta a si mesmo quando, por exemplo, desenhar outro nível novo.
Se você entender o que estou fazendo, vai gritar de alegria....
Se você negar os níveis no mercado, isso significa que você nega que o preço de sua entrada e saída estava em um preço específico.
Isso é demência, pura e simples.
mudar o conceito, não as decorações.
Não me lembro de um algotrader lucrativo que tenha mudado o conceito. Mas já vi isso entre os autores de Expert Advisors for the Market. Provavelmente, é mais lucrativo ser um diletante generalista do que um especialista restrito. Mas é legal decidir fazer mudanças sérias.
Não me lembro de um operador de algoritmo lucrativo que tenha mudado o conceito.
definição :
Profissional - uma pessoa que fez de uma determinada ocupação (negócio) sua profissão; uma pessoa que se tornou um especialista de alta classe em algum campo de atividade; um especialista bem preparado para trabalhar em um determinado campo, com habilidades, qualificações, blá - blá - blá
definição :
Profissão - a ocupação de uma pessoa, geralmente sua fonte de sustento é o trabalho, pelo qual a pessoa obtém renda.
Assim, verifica-se que um operador profissional é um operador que ganha dinheiro negociando no mercado e vive disso.
Então, por que ele - um operador profissional (operador lucrativo) - deveria mudar o conceito ????????.
O que eu escrevi?
Acho que mencionei o OOS algumas vezes recentemente. Mas lá o bom OOS era um "arquivo separado", de acordo com sua terminologia.
Se o aprendizado for de várias passagens (o próximo estágio usa os cálculos do anterior), a probabilidade de "espreitar" é alta. Não há uma receita geral, mas fiz o seguinte em um caso.
Para acelerar o cálculo, foi necessário eliminar os ticks desnecessários. Por exemplo, se você reduzir o número de ticks em 10 vezes, os cálculos serão acelerados na mesma proporção. Essa é uma ação muito exigida.
No meu caso, eu sabia de quais ticks eu precisava e de quais eu quase não precisava. De qualquer forma, criei um símbolo personalizado e iniciei os backtests com os símbolos personalizado e original.
Aqui era importante ativar a nerdice e obter uma correspondência >99%. Descobri que eu estava jogando muito fora inicialmente e obtive um resultado diferente (claro, melhor do que no original).
Por fim, comecei a jogar menos do que o original, e tudo começou a corresponder. Então, de fato, eu uso um método de duas passagens no treinamento.
Portanto, provavelmente, para detectar a espreita após a passagem anterior, você pode usar a verificação descrita acima antes mesmo de fazer cálculos sérios. Bem, e há também um método do avô para detectar o olhar à frente - "bom demais para ser verdade". Os iniciantes se alegram com os resultados legais, enquanto os mais maduros ficam chateados porque percebem que terão de procurar seu próprio erro por um longo tempo.
Verifique, verifique, e é óbvio: você pega um novo arquivo e compara os resultados.
Há algum tipo de "relação" entre o professor e o preditor que leva a esse resultado desagradável. Mais uma vez, lembro que ensino em um arquivo obtido por amostragem aleatória, verifico o resíduo da amostragem aleatória, ou seja, também uma sequência aleatória de valores do preditor. Parece que não é necessário mais nada. Mas não, mudamos para um arquivo normal e obtemos um resultado completamente diferente.
que ensino em um arquivo de amostragem aleatória, verifico o restante da amostragem aleatória.
