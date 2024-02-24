Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3303

Novo comentário
 
fxsaber #:
Acho que é mais complicado. Por exemplo, há um Expert Advisor no Market que mostra resultados diferentes em ticks reais e ticks gerados pelo testador. Não é possível saber os motivos.

Baixe o Expert Advisor, não permita atualizações e verifique-o em uma semana com ticks novos.

Ou mude o tempo no histórico, deve haver um problema.

 
fxsaber #:
Acho que é mais complicado. Por exemplo, há um Expert Advisor no Market que mostra resultados diferentes em ticks reais e ticks gerados pelo testador. Não posso entrar em detalhes sobre os motivos.

Fui enganado por esse adjetivo.

Nos ticks gerados - um graal, nos ticks reais - uma ameixa.

[Excluído]  
fxsaber #:

Enganoso com esse adjetivo.

Em ticks gerados - grail, em ticks reais - plum.

Bem, e na negociação real será um ralo, porque as condições são ainda mais difíceis para ele

O mercado não pode ser mudado. Eles sempre comprarão fotos, não TS normal :)
 
Maxim Dmitrievsky #:

E, na vida real, isso será um fracasso, porque as condições são ainda mais difíceis.

O mercado não pode mudar. Eles sempre comprarão fotos, não TC normal :)

Essa não é a questão. A pergunta original era sobre a ameixa ao adicionar spread. E aqui é ainda mais complicado - o spread está lá e é graalit, mas é gerado.

[Excluído]  
fxsaber #:

Essa não é a questão. A pergunta original era sobre a drenagem ao adicionar spread. E aqui é ainda mais complicado - o spread está lá e é graalit, mas é gerado.

Como você sabe que é graalit? O monitoramento da demonstração não é muito bom. Mas as imagens da torradeira são lindas.

É um tick grail normal, eles também trabalham com o OOS.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Teca regular Grail, eles também funcionam no OOS

O histórico de negociação do backtest foi observado. Já passou.

 

Você não fica entediado ... ?

Qualquer corretora ou operador com um grande depósito esmagará qualquer uma de suas redes neurais!

 
Sergey Chalyshev #:

Você não fica entediado ... ?

Qualquer corretora ou operador com um grande depósito esmagará qualquer uma de suas redes neurais!

Sim, no forex).

[Excluído]  
fxsaber #:

Histórico de negociação da Backtest. Bygones.

Descobri o problema: eram as peculiaridades do autoparticionamento em tf menores.

 
fxsaber #:

Essa não é a questão. A pergunta original era sobre a drenagem ao adicionar spread. E aqui é ainda mais complicado - o spread está lá e é graalit, mas é gerado.

Estou surpreso que você esteja surpreso.

Há cerca de 10 anos, quando desenvolvi meu primeiro robô em MQL5, ganhei milhões com o testador. Mas como achei que era inacreditável, comecei a procurar o que estava errado.

Naquela época, eu não sabia que "Every Tick" não eram ticks reais, mas ticks gerados. Esse site tem um algoritmo e esquemas para gerar esses ticks.

Naquela época, as corretoras ainda não coletavam valores de ticks. E eu mesmo fiz isso. Coletei ticks reais e os armazenei em arquivos em partes por cerca de 6 meses. Eu os apliquei no testador e obtive uma imagem completamente diferente.

O spread não tem nada a ver com isso, se não for uma negociação HFT ou scalper.

Ao otimizar as configurações, não é difícil encontrar essa combinação de parâmetros, quando o robô começa a trabalhar de forma sincronizada com os ticks gerados.

Ou seja, ele capta o padrão de geração de ticks, como aqui:

Acho que todo mundo sabe disso.


1...329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310...3399
Novo comentário