Acho que é mais complicado. Por exemplo, há um Expert Advisor no Market que mostra resultados diferentes em ticks reais e ticks gerados pelo testador. Não é possível saber os motivos.
Baixe o Expert Advisor, não permita atualizações e verifique-o em uma semana com ticks novos.
Ou mude o tempo no histórico, deve haver um problema.
Fui enganado por esse adjetivo.
Em ticks gerados - grail, em ticks reais - plum.
Bem, e na negociação real será um ralo, porque as condições são ainda mais difíceis para eleO mercado não pode ser mudado. Eles sempre comprarão fotos, não TS normal :)
Essa não é a questão. A pergunta original era sobre a ameixa ao adicionar spread. E aqui é ainda mais complicado - o spread está lá e é graalit, mas é gerado.
Como você sabe que é graalit? O monitoramento da demonstração não é muito bom. Mas as imagens da torradeira são lindas.É um tick grail normal, eles também trabalham com o OOS.
O histórico de negociação do backtest foi observado. Já passou.
Você não fica entediado ... ?
Qualquer corretora ou operador com um grande depósito esmagará qualquer uma de suas redes neurais!
Sim, no forex).
Descobri o problema: eram as peculiaridades do autoparticionamento em tf menores.
Estou surpreso que você esteja surpreso.
Há cerca de 10 anos, quando desenvolvi meu primeiro robô em MQL5, ganhei milhões com o testador. Mas como achei que era inacreditável, comecei a procurar o que estava errado.
Naquela época, eu não sabia que "Every Tick" não eram ticks reais, mas ticks gerados. Esse site tem um algoritmo e esquemas para gerar esses ticks.
Naquela época, as corretoras ainda não coletavam valores de ticks. E eu mesmo fiz isso. Coletei ticks reais e os armazenei em arquivos em partes por cerca de 6 meses. Eu os apliquei no testador e obtive uma imagem completamente diferente.
O spread não tem nada a ver com isso, se não for uma negociação HFT ou scalper.
Ao otimizar as configurações, não é difícil encontrar essa combinação de parâmetros, quando o robô começa a trabalhar de forma sincronizada com os ticks gerados.
Ou seja, ele capta o padrão de geração de ticks, como aqui:
Acho que todo mundo sabe disso.