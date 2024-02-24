Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3132
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A propósito, o bard do Google é mais do meu agrado do que o gpt. Ele pode pesquisar no Google e é gratuito.
mas só suporta inglês e vpn nos EUA ou na Inglaterra, não funciona em outros países.E, basicamente, quem é a openAI e quem são os Googles. Provavelmente categorias de peso diferentes.
Apenas uma observação: se você inserir algo que descreva um gráfico de preços sem estar vinculado a uma cronologia de tempo rigorosa, os resultados parecem ser mais animados ou algo assim. Ou seja, se você inserir os preços N+1, N+2, N+3.... obtemos algum tipo de absurdo, um perfeito caos 50/50 em toda a sua manifestação.
E se inserirmos algo como N+1 , N+6, N+17... na entrada. construído de acordo com algumas regras específicas (por exemplo, um padrão gráfico), os resultados parecem dar sinais de vida, como se o paciente estivesse vivo, mas em coma.
O próximo ponto: o alvo. Se ela for descrita como "a próxima vela é tal e tal, coma a rede neural e atualize os pesos", então, mais uma vez, o resultado estará cheio de aleatoriedade. Se você descrever o futuro independente da mesma cronologia e colocar marcas de acordo com alguma regra do tipo "gosto do gráfico a seguir, há +1 sem ambiguidade, coma a rede neural e atualize seus pesos".
Se você combinar os dois métodos, período de tempo variável como entrada e período de tempo variável como alvo, os resultados às vezes começam por um tempo (o paciente está em coma, mas está mexendo o braço). Por exemplo, se você treinar com dados de 2021, quase todo o ano de 2022 pode estar em +, e com um cronograma de entrada/alvo rigoroso, a conversa é aleatória. Porém, o mesmo 2020 não se presta a isso, pois 2021 é caótico. Acontece que os dados variáveis capturam alguns padrões de trabalho e podem negociar com eles, e a cronologia rígida quebra o avanço de uma só vez.
Li o artigo, antigo como um mamute, que ainda está vivo no domínio people.Mas se você pegar os dados que descrevem o gráfico de preços sem vinculação estrita à ordem, a correlação com o passado chega a 0,8. Ele conclui que a precificação dentro de um candle é aleatória e não pode ser prevista. A precificação por um período de tempo indefinido é previsível.
Eu uso o Edge, sem vpn, e ele também pesquisa todos os idiomas no Google.
Recomendo que você aprenda sobre programação genética para pesquisar, e não por meio de cutucadas e sondagens.
Para pesquisar regularidades não vinculadas ao tempo/cronologia, recomendo que se familiarize com regras sociais de algoritmos.
Quanto à direção da pesquisa, tudo está correto...
o mercado tem apenas preços e uma sequência de determinados eventos, exatamente eventos.
Estou pesquisando o que alimentar a entrada da rede neural. Como você não tem um produto pronto no mercado, vou dizer algo:
Tenho um Mac e sou muito preguiçoso para me preocupar com o Edge.
Ele é apenas para Windows ou algo assim?
e é apenas para Windows ou algo assim?
e é apenas para Windows ou o quê?
Em um dos artigos, analisei os resultados dependendo do horizonte de previsão fixo. O melhor resultado foi cerca de 15 barras à frente nos indicadores horários, pois ele adivinhou a direção com mais precisão. Mas pode haver períodos diferentes para cada instrumento.
Recomendo que você aprenda sobre programação genética para não ficar investigando e cutucando.
Para procurar padrões que não estejam vinculados ao tempo/cronologia, recomendo aprender sobre algoritmos, como regras associativas.
E a direção da pesquisa está correta.
Existem apenas preços e uma sequência de determinados eventos no mercado.
Muito obrigado.