Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1564

pergunta como artista para os artistas: como são aplicáveis estes métodos de análise sintética?
 
Boris:
Pergunta ao contrário, qual é a utilidade dos sintéticos?
 

Para aqueles que seguem o tema. Acabou de aparecer um par de velas atrás, frescas como se pode dizer :-)

O sinal pode ser valioso porque você pode conseguir um preço melhor. É difícil prescrevê-lo de forma algorítmica, mas se houver uma oportunidade de abri-lo manualmente, eu não perco tal oportunidade.

 
Mihail Marchukajtes:
Pergunta ao contrário, qual é a utilidade dos sintéticos?

em termos camponeses... Vamos colocar desta forma: só você sabe como um sintético é construído e a probabilidade de ser influenciado pelo mundo exterior é reduzida.

é suficiente?

 

como se avalia um sintético?

fazer algo como um indicador que atribuirá valores como 0, -0,03, +0,12, -0,48 etc. a cada par... e depois a linha do indicador em cada barra conterá 28 valores para cada um dos 28 pares de moedas.

bem, digamos.

como determinar a variável alvo?

 
Mihail Marchukajtes:
4 de dezembro - My ME Streaming

O que se passa? Onde está o riacho?

 
Boris:
pergunta como artista: como são aplicáveis estes métodos de análise de sintéticos?

Se você quer dizer MO, aplica-se a tudo na Terra e além, outra coisa é que você não consegue encontrar algo que não existe (quase), embora se você realmente quiser...

Mas agora a busca foi infinitamente maior, não é como tentar toda a kodobase, você fica com cabelos grisalhos com MO antes de começar e então você percebe que já cometeu os mesmos erros, é uma pena voltar, você deveria se tornar um guru do mercado e vender algo)

 
Sim, eu estou deflacionado :-(
 

A ribeira foi, de facto, provisoriamente remarcada para o fim-de-semana de Ano Novo.

Para quem sabe. O resultado não é tão bom :-(.

Quanto você gostaria de perder com essa tendência? :-)

 
Mihail Marchukajtes:

Quanto você poderia perder com essa tendência? :-)

Eu provavelmente não teria aberto as poses e não teria perdido nada.

Mihail Marchukajtes:

A ribeira foi, de facto, provisoriamente remarcada para o fim-de-semana de Ano Novo.

Vá lá, estamos ansiosos por isso.

