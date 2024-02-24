Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1564
pergunta como artista para os artistas: como são aplicáveis estes métodos de análise sintética?
Para aqueles que seguem o tema. Acabou de aparecer um par de velas atrás, frescas como se pode dizer :-)
O sinal pode ser valioso porque você pode conseguir um preço melhor. É difícil prescrevê-lo de forma algorítmica, mas se houver uma oportunidade de abri-lo manualmente, eu não perco tal oportunidade.
Pergunta ao contrário, qual é a utilidade dos sintéticos?
em termos camponeses... Vamos colocar desta forma: só você sabe como um sintético é construído e a probabilidade de ser influenciado pelo mundo exterior é reduzida.
é suficiente?
como se avalia um sintético?
fazer algo como um indicador que atribuirá valores como 0, -0,03, +0,12, -0,48 etc. a cada par... e depois a linha do indicador em cada barra conterá 28 valores para cada um dos 28 pares de moedas.
bem, digamos.
como determinar a variável alvo?
4 de dezembro - My ME Streaming
O que se passa? Onde está o riacho?
pergunta como artista: como são aplicáveis estes métodos de análise de sintéticos?
Se você quer dizer MO, aplica-se a tudo na Terra e além, outra coisa é que você não consegue encontrar algo que não existe (quase), embora se você realmente quiser...
Mas agora a busca foi infinitamente maior, não é como tentar toda a kodobase, você fica com cabelos grisalhos com MO antes de começar e então você percebe que já cometeu os mesmos erros, é uma pena voltar, você deveria se tornar um guru do mercado e vender algo)
A ribeira foi, de facto, provisoriamente remarcada para o fim-de-semana de Ano Novo.
Para quem sabe. O resultado não é tão bom :-(.
Quanto você gostaria de perder com essa tendência? :-)
Quanto você poderia perder com essa tendência? :-)
Eu provavelmente não teria aberto as poses e não teria perdido nada.
Vá lá, estamos ansiosos por isso.