Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3129
Você pode medir cada indivíduo dessa forma. Não há limite para sua imaginação. É apenas matstat e MO, portanto, você obtém o que obtém.
Acho que não cabe a você me dar conselhos.
Há um parque no YouTube em que, primeiro, eles perguntam a um transeunte como ir ao McDonald's e, depois, pedem que não lhes digam o que fazer.
Esse é o ponto - você está falando sobre coisas que todos sabem e prescrevem há muito tempo. Estou dizendo por que isso não é o ideal e por que não funciona, mas você não ouve ou não entende.
Funciona e é ideal, o teorema é comprovado, o que já foi mencionado. + artigos.
E você não precisa apontar - você pode simplesmente ter um diálogo sensato e argumentar sua posição.
Escrevi que esses métodos são baseados no uso de um modelo, portanto, todas as medições são relevantes para o modelo, não para um único preditor - essa é a desvantagem.
Se você tiver algum resultado que mostre a eficácia do método proposto, informe-me - seria interessante e construtivo para a discussão.
Recomendo enfaticamente que você reconsidere a própria abordagem da construção de recursos. As transformações funcionais não funcionam aqui, o mercado NÃO é uma série temporal!
Aqui está o ponto de entrada M1.
Aqui está o motivo da entrada e o preço de entrada H1.
=========================================
E tudo o que seus sinais fazem é procurar padrões/curvas nas últimas 5-10 velas.
É muito mais complicado do que isso.
Por que um único preditor é avaliado?Se houver um preditor, então ele tem uma função e uma função de destino? )
É mais complicado do que isso.
A lógica fractal usual.
Você pode me mostrar algo assim?
Se for tão comum.
É mais complicado do que isso.
Como você sabe o que alguém está fazendo? Isso é um pouco exagerado. Tenho sinais que levam em conta os movimentos dos últimos três meses.