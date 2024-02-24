Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3129

Maxim Dmitrievsky #:
Você pode medir cada indivíduo dessa forma. Não há limite para sua imaginação. É apenas matstat e MO, portanto, você obtém o que obtém.

Tente anomalias, é mais fácil. Não vou explicar mais nada sobre o kozul para aqueles que não leram nada.

Acho que não cabe a você me dar conselhos.

Aleksey Vyazmikin #:

Acho que não cabe a você me dar conselhos.

Há um parque assim no YouTube, quando primeiro eles perguntam a um transeunte como ir ao McDonald's e depois pedem que ele não lhes diga o que fazer.

Um modelo treinado com e sem a característica é comparado. A diferença é definida como ATE. O baralho deve ser embaralhado para remover o viés da pontuação. Parece um tipo de mantra se você não ler a teoria.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Esse é o ponto - você está falando sobre coisas que todos sabem e prescrevem há muito tempo. Estou dizendo por que isso não é o ideal e por que não funciona, mas você não ouve ou não entende.

Ele funciona e é ideal, o teorema foi comprovado, o que já foi mencionado. + artigos.

Mas não cabe a mim dizer isso a você
 
E você não precisa apontar - você pode simplesmente ter um diálogo sensato e argumentar sua posição.

Escrevi que esses métodos são baseados no uso de um modelo, portanto, todas as medições são relevantes para o modelo, não para um único preditor - essa é a desvantagem.

Se você tiver algum resultado que mostre a eficácia do método proposto, informe-me - seria interessante e construtivo para a discussão.

 

Recomendo enfaticamente que você reconsidere a própria abordagem da construção de recursos. As transformações funcionais não funcionam aqui, o mercado NÃO é uma série temporal!

Aqui está o ponto de entrada M1.


Aqui está o motivo da entrada e o preço de entrada H1.

=========================================

E tudo o que seus sinais fazem é procurar padrões/curvas nas últimas 5-10 velas.


É muito mais complicado do que isso.

Por que um único preditor é avaliado?

Se houver um preditor, então ele tem uma função e uma função de destino? )
 
É apenas lógica fractal.
 
spiderman8811 #:
A lógica fractal usual.

Você pode me mostrar algo assim?

Se for tão comum.

 
Como você sabe o que alguém está fazendo? Isso é um pouco exagerado. Tenho sinais que levam em conta os movimentos dos últimos três meses.

