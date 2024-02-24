Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1563
Não só isso, eu já tenho oito capítulos escritos. Então eu comecei o plano, mas depois decidi torná-lo mais detalhado e acidentalmente comecei a escrever o livro :-)
ZS: note que a minha pergunta não é provocadora, é mais para sua ajuda - o fórum lê muitas pessoas, se você mostrar seriedade em suas intenções, então talvez você tenha, como lá? ah ANSHLAG! ;)
Muito bem, Igor, por o teres apontado. Como pode um livro ficar sem uma tabela de conteúdos. Digo-lhe desde já que é uma versão funcional e está sujeita a alterações.
Capítulo 1: Dualidade do MO.
Capítulo 2: Predição e classificação
Capítulo 3: Modelo Causal de Formação de Preços
Capítulo 4: Função alvo e estratégia subjacente
Capítulo 5: Citação Dependente e Dados Independentes da Citação
Capítulo 6: Visão Geral da Análise de Cluster
Capítulo 7: O conceito de generalidade. A teoria de
Capítulo 8: Otimizador Reshetov's
Capítulo 9: Prática. Algoritmo de acção.
O seminário em si foi provisoriamente remarcado para sexta-feira, dia 13 :-)
Não, o Conselheiro Especialista. Ele traça tudo perfeitamente em Inite, penso como trazê-lo para Ontic e fazê-lo funcionar com sinais.
OK, obrigado!
Note que o sequenciador já começou a formar um sinal, por isso tudo é real. Observa, admira...
Está bem. Para os novatos que acham que suas postagens significam que são legais. Eu sou um antigo habitante deste fórum. Exclusivamente um praticante. Não perdi uma semana de trocas nos últimos 5 anos sem uma troca. Há dois meses que não negoceio, já que estou a mudar para Moex. Esta é a maior quebra no comércio dos últimos anos. A transição para A não foi fácil, mas está quase no fim. Tudo o que resta é ensiná-lo a negociar em tempo real. Então, cavalheiros, não sejam tão arrogantes.
O Moex está à tua espera, e eu também estou à tua espera no Moex! E eu estou à espera das tuas ordens de freelancer! ))
Como você conseguiu não negociar durante 2 meses?
A minha alma chama, as minhas mãos estendem-se para fazer alguns negócios.
Partilhe a sua opinião, é muito difícil, até se pode dizer impossível.
Infelizmente eu só uso um robô comercial, então não há robô, também não estou usando freelancing. Eu não estou usando Freelance infelizmente porque eu tento fazer tudo sozinho, mas não sou muito amigo do MKUL5, mas escrevi tudo no 4.
Eu aluguei um VPS com MT4 e mesmo naqueles momentos em que o robô estava perdendo estava fazendo mais devagar do que eu, o que é bom.
Você deve trabalhar no governo com tanto otimismo)).