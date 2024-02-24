Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3045
E é melhor alterar a saída do console para o inglês, assim você poderá pesquisar problemas no Google normalmente
https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Instalado, mas ainda não funciona.
Não, eu fiz um desenho
Você pode explicar melhor? Ou um exemplo. Quais valores, qual FF?
individual para uma estratégia.
Por exemplo, grosso modo, escolhemos um FF - equilíbrio, fazemos testes em diferentes partes do histórico com diferentes parâmetros. medimos o desvio padrão do valor FF para cada conjunto de parâmetros em partes separadas do histórico.
exemplo, equilíbrio por meses: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: ruim
exemplo, saldo por mês: 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: bom
Eu tenho quase todos eles no lado positivo - estranha aleatoriedade :)
Claramente algo está errado, tudo está em aviso... atualize todos os pacotes ou algo assim, não sei.
Existe um botão para isso?
Encontrei o botão, mas ele escreve perguntas - há alguma maneira de responder a todas elas de forma afirmativa com um único botão?
Acho que sim.
Em palavras simples, se eu avaliar um TC pela significância estatística, ele é bom,
se eu tiver 100 TS e escolher o melhor de acordo com o mesmo critério, ele é ruim?
Devo ter entendido algo errado? Isso também não pode estar certo?
Você entendeu tudo corretamente, compare duas estatísticas de negociação para maior clareza:
1) Ela é obtida simplesmente como resultado da negociação de uma TS em uma conta de negociação.
2) Muitas contas de negociação são abertas. Simultaneamente, são abertas negociações em todas elas - em metade delas para cima e em metade delas para baixo. As contas perdedoras são fechadas e as contas restantes são repetidas até que haja apenas uma conta sem perdas e, em seguida, o estado dessa conta é tomado para comparação.
O segundo estado quase sempre será melhor do que o primeiro (por qualquer indicador).
Está claro que essa é uma variante extremamente ruim, mas o engano da seleção pode ser visto claramente aqui. Na maioria das vezes, esse engano é encoberto e se torna um autoengano.