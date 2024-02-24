Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3045

Novo comentário
 
Andrey Dik #:

quanto menor for o desvio padrão dos valores de FF em testes de diferentes locais históricos, melhor.
Você pode explicar melhor? Ou um exemplo. Quais valores, qual FF?
 
mytarmailS #:

experimente

E é melhor alterar a saída do console para o inglês, assim você poderá pesquisar problemas no Google normalmente

https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Instalado, mas ainda não funciona.

> abline(h = 0,col=2,lty=2)
Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> abline(h = 0,col=2,lty=2)
Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’
 
Aleksey Vyazmikin #:

Ele foi instalado, mas ainda não funciona.

Não, eu fiz um desenho


 
Forester #:
Você pode explicar melhor? Ou um exemplo. Quais valores, qual FF?

individual para uma estratégia.

Por exemplo, grosso modo, escolhemos um FF - equilíbrio, fazemos testes em diferentes partes do histórico com diferentes parâmetros. medimos o desvio padrão do valor FF para cada conjunto de parâmetros em partes separadas do histórico.

exemplo, equilíbrio por meses: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: ruim

exemplo, saldo por mês: 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: bom

 
Aleksey Vyazmikin #:

Não, eu fiz um desenho


Eu tenho quase todos eles no lado positivo - estranha aleatoriedade :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Não, eu fiz um desenho

Claramente algo está errado, tudo está em aviso... atualize todos os pacotes ou algo assim, não sei.

 
mytarmailS #:

É evidente que algo está errado, tudo está em warrnings... atualize todos os pacotes ou algo assim, huzzah

Existe um botão para isso?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Existe um botão para isso?

Encontrei o botão, mas ele escreve perguntas - há alguma maneira de responder a todas elas de forma afirmativa com um único botão?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Encontrei o botão, mas ele escreve perguntas - há alguma maneira de responder a todas elas de forma afirmativa com um único botão?

Acho que sim.

 
mytarmailS #:

Em palavras simples, se eu avaliar um TC pela significância estatística, ele é bom,

se eu tiver 100 TS e escolher o melhor de acordo com o mesmo critério, ele é ruim?


Devo ter entendido algo errado? Isso também não pode estar certo?

Você entendeu tudo corretamente, compare duas estatísticas de negociação para maior clareza:

1) Ela é obtida simplesmente como resultado da negociação de uma TS em uma conta de negociação.

2) Muitas contas de negociação são abertas. Simultaneamente, são abertas negociações em todas elas - em metade delas para cima e em metade delas para baixo. As contas perdedoras são fechadas e as contas restantes são repetidas até que haja apenas uma conta sem perdas e, em seguida, o estado dessa conta é tomado para comparação.

O segundo estado quase sempre será melhor do que o primeiro (por qualquer indicador).

Está claro que essa é uma variante extremamente ruim, mas o engano da seleção pode ser visto claramente aqui. Na maioria das vezes, esse engano é encoberto e se torna um autoengano.

1...303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052...3399
Novo comentário