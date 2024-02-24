Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1465

Bom dia!
Que progressos foram feitos na casa das máquinas?
Algum progresso?
Onde posso fazer o download de um bot pronto com AI, pelo menos um teste.

 
Andrey Dik:

das ist fantastisch, ja ja ja...

É bom demais para ser verdade. À espera do sinal. É interessante ver a verificação do verdadeiro comércio...
 
elibrarius:
É bom demais para ser verdade. À espera do sinal. Interessante ver um teste ao verdadeiro comércio...

Eu tentei pound, yen, franc, new zealand, Canadian, aussie, bitcoin and ether..... não importa o que trocar, os resultados são os mesmos... Vou tentar o gás petrolífero, stocks e

Então... eu tentei, petróleo, gás, índices... a mesma coisa...

é como um truque de magia... Parece que eu pirateei a Matrix.

e, tiro de controlo... Dois meses de estudo desde o início de 2018 e teste até hoje...


 
Andrey Dik:

O que você alimenta a entrada? E o que você ensina (com ou sem um professor)?
 
elibrarius:
O que você alimenta a entrada? E o que você ensina (com ou sem um professor)?

na entrada - preços, sem professor, sem validação

Transformador? Transformador? :)

bem claramente não é um rl

 
Andrey Dik:

na entrada - preços, sem professor, sem validação

Preços - aumentos em relação ao preço actual alguns bares atrás, por quanto? Só preço próprio ou em outras moedas também?
 
elibrarius:
Preços - incrementos em relação ao actual alguns bares atrás, por quanto? Só o seu preço ou também para outras moedas?

não pode divulgar informações ou o universo voltará a cair em si mesmo.... Os cientistas dizem que isso acontece a cada 13 bilhões de anos.

 
Maxim Dmitrievsky:

Transformador? Transformador? :)

Bem, não é um RL.

O que é RL?

 
Andrey Dik:

não pode divulgar informações ou o universo voltará a cair em si mesmo.... Os cientistas dizem que isso acontece a cada 13 bilhões de anos.

Então vamos esperar pelo sinal.
