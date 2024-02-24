Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1465
das ist fantastisch, ja ja ja...
É bom demais para ser verdade. À espera do sinal. Interessante ver um teste ao verdadeiro comércio...
Eu tentei pound, yen, franc, new zealand, Canadian, aussie, bitcoin and ether..... não importa o que trocar, os resultados são os mesmos... Vou tentar o gás petrolífero, stocks e
Então... eu tentei, petróleo, gás, índices... a mesma coisa...
é como um truque de magia... Parece que eu pirateei a Matrix.
e, tiro de controlo... Dois meses de estudo desde o início de 2018 e teste até hoje...
O que você alimenta a entrada? E o que você ensina (com ou sem um professor)?
na entrada - preços, sem professor, sem validação
Transformador? Transformador? :)
bem claramente não é um rl
Preços - incrementos em relação ao actual alguns bares atrás, por quanto? Só o seu preço ou também para outras moedas?
não pode divulgar informações ou o universo voltará a cair em si mesmo.... Os cientistas dizem que isso acontece a cada 13 bilhões de anos.
Transformador? Transformador? :)
O que é RL?
não pode divulgar informações ou o universo voltará a cair em si mesmo.... Os cientistas dizem que isso acontece a cada 13 bilhões de anos.