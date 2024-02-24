Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2942
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Aqui estamos falando de "receber informações da bolsa de valores por meio de comunicação interprocessos diretamente do terminal MetaTrader ".
não é Python no terminal.
Os scripts Python podem ser executados diretamente no terminal (não no testador) por um longo tempo:
Informações para ampliar os horizontes de todos:
Há muito tempo, os scripts Python podem ser executados diretamente no terminal (não no testador):
Informações para ampliar os horizontes de todos:
Há muito tempo, os scripts Python podem ser executados diretamente no terminal (não no testador):
Informações para ampliar os horizontes de todos:
Você pode executá-lo, mas como passar a data em si e os mesmos preditores para o python, exceto por meio de um arquivo?
E então obter qualquer comando a partir dele. Por exemplo, quero obter uma amostra das configurações do indicador, que é usado para criar preditores, e treinar o modelo em python.
Acontece que preciso criar uma amostra por meio do Expert Advisor, salvá-la em um arquivo e, de alguma forma, dar um comando ao python para ler o arquivo. Ao mesmo tempo, a próxima inicialização do EA deve ocorrer somente após o processamento dos dados pelo python. Em seguida, altere as configurações do EA ou o próprio EA e execute-o novamente. Como fazer isso?
Você pode executá-lo, mas como passar a data em si e os mesmos preditores para o python, exceto por meio de um arquivo?
E, em seguida, obter qualquer comando a partir dele. Por exemplo, quero examinar as configurações do indicador, de acordo com as quais os preditores são criados, e treinar o modelo em python.
Acontece que preciso criar uma amostra por meio do Expert Advisor, salvá-la em um arquivo e, de alguma forma, dar um comando ao python para ler o arquivo. Ao mesmo tempo, a próxima inicialização do EA deve ocorrer somente após o processamento dos dados pelo python. Em seguida, altere as configurações do EA ou o próprio EA e execute-o novamente. Como fazer isso?
O conjunto de funções para acessar gráficos/ticks/posições de negociação/histórico de negociação é fornecido acima. Isso é suficiente para o trabalho direto dos scripts Python.
Talvez adicionemos o acesso aos indicadores.
Não foi possível instalar esse pacote.
Instalei o pacote onnx sem especificar a versão. Tudo funcionou - o modelo foi treinado e iniciado. Python versão 3.11.2
O conjunto de funções para acesso a gráficos/ticks/posições de negociação/histórico de transações é apresentado acima. Isso é suficiente para o trabalho direto dos scripts python.
Talvez adicionemos o acesso a indicadores.
Descrevi a situação que preciso resolver. Se apenas os preços e todas as transformações em python são suficientes para você, como esse conceito implica o uso da transferência de modelos? Você propõe duplicar a lógica para python e terminal?
Obviamente, você precisa de uma ponte para trabalhar com os dados, e agora isso só é possível por meio de um arquivo, mas a sincronização é feita apenas por meio de arquivos novamente, o que é repleto de problemas.
Instalei o pacote onnx sem especificar a versão. Tudo funcionou - o modelo foi treinado e iniciado. Python versão 3.11.2
O modelo é executado no script mql5, mas não é executado em python, porque o pacote onnxruntime não está instalado.
Au, fãs de python, sem vocês não há como.
Eu descrevi a situação que preciso resolver. Se tudo o que você precisa é do preço e de todas as conversões em python,
Acho que você está sendo muito estúpido em algum lugar...
Onde?
E onde fica isso?
A entrada é apenas dados de preços. Processando-os em um único lugar, não em lugares diferentes. No terminal e nos pacotes de treinamento, isso não está certo. Historicamente, é claro, é mais conveniente levar o que é processado no terminal para os pacotes de treinamento com preços, mas esse é um caminho sem volta. É claro que os indicadores são convenientes com seu pré-cálculo, e não com o recálculo, mas isso parece estar definido na tarefa.
Em geral, o local onde os dados primários são recebidos e o ambiente de negociação é gerenciado não é adequado para cálculos.