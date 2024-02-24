Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2819

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky #:
Qualquer agrupamento ou classificador tem uma matriz de probabilidades, transições ou distâncias. São os chamados valores brutos. E há rótulos de classe/cluster. Ele está comparando coisas diferentes.

Sim, mas não é totalmente preciso. É como eu prefiro descrever o estado atual e prever o futuro. Essas tarefas são essencialmente as mesmas. Uma mudança de estado é uma previsão, embora seja uma descrição do estado atual))))

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

Sim, mas não é totalmente preciso. É como eu prefiro descrever o estado atual e prever o futuro. Essas tarefas são essencialmente as mesmas. Uma mudança de estado é uma previsão, embora seja uma descrição do estado atual))))

Isso é absolutamente inequívoco. Enquanto houver comparação de uma opa com um dedo, não participarei mais do diálogo. Além disso, não fui eu que o iniciei.
 
Maxim Dmitrievsky #:
É inequívoco. Enquanto houver uma comparação de um opa com um dedo, não participarei mais do diálogo. Além disso, não fui eu que o iniciei.

Essencialmente, a probabilidade futura e o agrupamento de estados são a mesma coisa, qual é a diferença?

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

Essencialmente, a probabilidade futura e o agrupamento de estados são a mesma coisa. Qual é a diferença?

Está sendo difícil, não está? Probabilidades brutas sem limite vs. clusters já com limite

Você pode ver em suas imagens que ele está comparando discreto com contínuo. E ele está extraindo o limite do nada. E está usando esse chapéu como prova.

Por que ele não desenhou essa linha no gráfico? É a mesma coisa

Há valores idênticos para ambos os métodos, se o limite for calculado corretamente para o segundo método.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Está sendo difícil, não está? Probabilidades brutas sem limite vs. clusters já com limite

Você pode ver nas imagens que ele está comparando discreto com contínuo. E ele está extraindo o limite do nada. E está usando esse chapéu como prova.

Por que ele não desenhou essa linha no gráfico? É a mesma coisa

Na verdade, há uma semelhança, uma linha é uma média de padrões, sim, mais é menos, e como caracterizar o movimento? Apenas pela distância percorrida, e a distância é apenas a menor distância, ou seja, uma grade. Sim, as entidades discretas são mais complicadas do que as contínuas, mas é com o que temos que trabalhamos)).

 
Maxim Dmitrievsky #:

Eu preferiria transmitir um brinquedo. O que mais há para fazer em um sábado?

https://www.twitch.tv/gamearbuser

Tenho um filho que trabalha meio período como comentarista em corridas de competição)))). Bem, e também na vida real, no kart e nos próprios patins))))))

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

Tenho um filho que trabalha meio período como comentarista em corridas de competição)))). Bem, e na vida real, ele também anda de kart e patins)))))

deixe-o transmitir como ele anda de skate) e ele coletará doações mais tarde.

 
mytarmailS #:

data definida

10 primeiras informações sobre o preço das ações, se você quiser criar novos recursos, caso contrário, eles deverão ser removidos do treinamento.

última linha - alvo

dividir a seleção ao meio para treinamento e teste


no Forrest sem nenhum ajuste que eu obtenha nos novos dados

no hgbusta com os novos recursos, obtive Akurashi 0,83.


Gostaria de saber se é possível atingir 0,9 Akurasi?

mytarmailS #:
Ninguém sequer tocou nele? (


Eu o fiz apenas por diversão).
Utilizei o Random Forest.


Variáveis não usadas:
X_OI
X_PER
X_TICKER

Conforme solicitado, treyne e teste pela metade.
r1


Limitei o número máximo de árvores cultivadas a 500.

MSE no treinamento para 500 árvores cultivadas
t1


MSE no teste para 500 árvores cultivadas
 t2


A métrica resultante na linha de base (OOB) e no teste.
Aqui não sei como trazer sua precisão de 0 ,77 da floresta aleatória para essa métrica.
Provavelmente você deve subtrair o MSE de um,
1- 0,16 = 0,84
 Então você obtém a precisão como no XGBoost )).

r2


Bem, e as variáveis que contribuem para o treinamento.
r3


Esse é o tipo de análise que obtive)

 
Roman #:

Eu o toquei apenas por diversão)
Floresta aleatória usada.


Variáveis não utilizadas:
X_OI
X_PER
X_TICKER

Conforme solicitado, controle e teste pela metade.

Bem, os preços absolutos da OHLC provavelmente devem ser descartados também (como escrevi).

Romano #:

MSE na bandeja para 500 árvores adultas

MSE no teste para 500 árvores cultivadas

A métrica resultante na trilha (OOB) e no teste.
Aqui não sei como trazer sua precisão de 0 ,77 da floresta aleatória para essa métrica.
Provavelmente o MSE deve ser subtraído de um,

Você está fazendo regressão, você está fazendo classificação! Você entendeu tudo errado.

 
mytarmailS #:

Bem, os preços absolutos da OHLC provavelmente deveriam ser descartados também) enquanto escrevo isso

Você está fazendo regressão, deveria estar fazendo classificação! Você entendeu tudo errado

Aqui está a classificação, sem a OHLC.

A precisão é de 0,79.
k1

Teste ROC.
k2

Matriz de confusão.
k4

Variáveis de influência
k3

1...281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826...3399
Novo comentário