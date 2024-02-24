Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2819
Qualquer agrupamento ou classificador tem uma matriz de probabilidades, transições ou distâncias. São os chamados valores brutos. E há rótulos de classe/cluster. Ele está comparando coisas diferentes.
Sim, mas não é totalmente preciso. É como eu prefiro descrever o estado atual e prever o futuro. Essas tarefas são essencialmente as mesmas. Uma mudança de estado é uma previsão, embora seja uma descrição do estado atual))))
É inequívoco. Enquanto houver uma comparação de um opa com um dedo, não participarei mais do diálogo. Além disso, não fui eu que o iniciei.
Essencialmente, a probabilidade futura e o agrupamento de estados são a mesma coisa, qual é a diferença?
Essencialmente, a probabilidade futura e o agrupamento de estados são a mesma coisa. Qual é a diferença?
Está sendo difícil, não está? Probabilidades brutas sem limite vs. clusters já com limite
Na verdade, há uma semelhança, uma linha é uma média de padrões, sim, mais é menos, e como caracterizar o movimento? Apenas pela distância percorrida, e a distância é apenas a menor distância, ou seja, uma grade. Sim, as entidades discretas são mais complicadas do que as contínuas, mas é com o que temos que trabalhamos)).
data definida
10 primeiras informações sobre o preço das ações, se você quiser criar novos recursos, caso contrário, eles deverão ser removidos do treinamento.
última linha - alvo
dividir a seleção ao meio para treinamento e teste
no Forrest sem nenhum ajuste que eu obtenha nos novos dados
no hgbusta com os novos recursos, obtive Akurashi 0,83.
Gostaria de saber se é possível atingir 0,9 Akurasi?
Ninguém sequer tocou nele? (
Eu o fiz apenas por diversão).
Utilizei o Random Forest.
Variáveis não usadas:
X_OI
X_PER
X_TICKER
Conforme solicitado, treyne e teste pela metade.
Limitei o número máximo de árvores cultivadas a 500.
MSE no treinamento para 500 árvores cultivadas
MSE no teste para 500 árvores cultivadas
A métrica resultante na linha de base (OOB) e no teste.
Aqui não sei como trazer sua precisão de 0 ,77 da floresta aleatória para essa métrica.
Provavelmente você deve subtrair o MSE de um,
1- 0,16 = 0,84
Então você obtém a precisão como no XGBoost )).
Bem, e as variáveis que contribuem para o treinamento.
Esse é o tipo de análise que obtive)
Bem, os preços absolutos da OHLC provavelmente devem ser descartados também (como escrevi).
Aqui está a classificação, sem a OHLC.
A precisão é de 0,79.
Teste ROC.
Matriz de confusão.
Variáveis de influência