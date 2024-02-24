Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2822
Modelar a não-estacionariedade implica modelar a volatilidade, pelo que entendi. Sem negociações direcionais. Nesse sentido, os padrões ou os incrementos médios variáveis são mais promissores para a negociação direcional. Ainda não dei uma olhada no artigo.
Não acho que agora seja o momento de determinar o que é melhor: determinar a ausência de um sinal no caos comparando o ambiente com o caos ou a presença de um sinal distinguindo-o do caos. Também não é melhor prever ou determinar o estado. Este é um momento de experimentação.
Concordo.
Há um sinal negociado em nossos terminais. O que é volatilidade não está claro de forma alguma.
Mas se estivermos prevendo o valor absoluto de um ativo, a questão é diferente. A volatilidade é um risco, que é crucial ao se prever o valor de um ativo.
Provavelmente algo assim.
Portanto, esqueceremos as garchas.
livro da série Time
https://otexts.com/fpp3/intro.html
=====
A previsibilidade de um evento ou quantidade depende de vários fatores, incluindo:
..
interessante!
1. digamos 5.
2. todos.
3. cópia
4. não
interessante!
1. digamos 5.
2. todos eles.
3. cópia
4. nenhum
Não concordo em nenhum ponto)
Como assim, discordar?
São perguntas, você tem que respondê-las.
;)
Quero dizer, não concordo.
São perguntas, você tem que respondê-las.
;)
Peço desculpas.
discordar das respostas