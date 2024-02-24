Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2826
Alexei, que tipo de curva de capital é essa?
Depende dos instrumentos e do TS, eu acho. Para um depósito no Banco de Poupança Soviético - determinístico, por exemplo).
Tradicionalmente, é usado um modelo de SB com tendência (sem reinvestimento) e SB geométrico (com reinvestimento). Esses modelos são implicitamente assumidos quando se usa o Sharpe para avaliação.
ideia: e se usarmos a previsão de, digamos, arima na curva da balança comercial como uma medida da qualidade do aprendizado do modelo.... Por exemplo, se a previsão for alta e o intervalo de confiança for estreito, há uma chance de que a curva de capital suba, algo semelhante à simulação de Montecarlo
Não estou entendendo)
Bem, a otimização do tipo de curva de capital é comum. Normalmente, tenta-se aumentar a taxa de tendência e reduzir o intervalo de flutuações em torno da linha de tendência - portanto, há dois critérios para otimização. Esse problema de otimização de dois critérios pode ser reduzido à otimização convencional (fazendo um dos dois critérios, por exemplo, Sharpe), ou pode-se procurar uma linha Pareto-ótima no plano e, em seguida, escolher um ponto nela a partir de algumas considerações (por exemplo, teoria do portfólio de Markowitz).
Há muitas variações sobre esse tópico e um grande número de artigos.
Bem, a otimização para o tipo de curva de capital é comum. ....
Ah, entendo, mas não é isso que quero dizer, estou apenas afirmando que é interessante otimizar não a curva de capital em si, mas a previsão de que a curva de capital crescerá no futuro.
Como otimizar a curva de capital para que a previsão seja a melhor possível(como um canal vermelho).
A curva em si pode estar caindo o tempo todo...
Tentei fazer isso com o autoarima, com resultados muito bons, mas leva muito tempo para treinar. 7-8 de 10 palpites de crescimento de capital
O que escrevi anteriormente é bastante consistente com isso, porque sempre há uma curva de capital final que otimizamos. Se imaginarmos que não estamos usando o ARIMA, mas alguma caixa preta como uma rede neural, a única diferença é a adição de recursos correspondentes à curva de capital do sistema original.
Tenho preconceito contra a ideia de construir um TS como um metassistema com base em outro TS. Se essa técnica funcionar, é necessário entender o motivo e usá-la de forma direta e explícita.
A coisa mais difícil que fiz nesse sentido foi interromper a negociação no momento do drawdown e retomá-la no momento do crescimento.
E como o depósito começará a crescer se a negociação for interrompida? )))
A negociação real é interrompida, mas a negociação virtual continua) É claro que o patrimônio real seria diferente do patrimônio virtual, mas isso é negligenciado.