Maxim Dmitrievsky #:
Não, você está delirando.

Maxim Dmitrievsky #:
O azul é um agrupamento, dois agrupamentos, dois protótipos, ombros com cabeça/não ombros com cabeça.

Vermelho é SMM, a probabilidade NÃO é de ombros.




Nesse ponto, já está claro que o estado mudou, e o estado do GP pode ser identificado muito antes com o SMM do que com o agrupamento.


O agrupamento identificou o GP no ombro direito do GP, e o SMM no esquerdo...

Obrigado a todos paka!

mytarmailS #:

Onde está o limite dos clusters, em que nível.

100%? 😀
 
Maxim Dmitrievsky #:
você coloca um limite na forma de uma linha. Eu preciso lhe ensinar?

mytarmailS #:

Bem, você é muito bom em definir limites. Adicione mais padrões e coloque limites neles.

Com seu limite, qualquer pequeno derramamento será um sinal de destaque. E 100% de certeza é o que o agrupamento mostrou.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sim, vamos passar de um tópico para outro, complicar os exemplos, distorcer, obtusar....

Maxim Dmitrievsky #:
Sim, post factum ... como foi dito antes.

 

Portanto, o SMM é mais rápido do que os clusters.

Discordar disso é não pensar.

 
mytarmailS #:

Em vez disso, não é o início de um GP, mas apenas um valor alto/mais alto do que os outros. E depois disso, pode ser qualquer coisa e GP, e apenas 1 outlier e 2 e tendência ascendente sem declínios, e muitas outras variantes. Você tem apenas GP em seus exemplos, o mercado é mais diversificado.

 
elibrarius #:

não estamos falando sobre o mercado, padrões, diversidade, outliers....

Estamos falando sobre o que determina o estado mais rapidamente, clustering ou SMM....

Para descobrir isso, usamos um modelo simples e comparamos as duas abordagens....

É isso mesmo, é justo...


Vamos dar uma olhada no mercado, na diversidade, nos outliers, nos chmybros, vamos pular de tópico em tópico sem querer reconhecer o óbvio?

Haverá mais de 100 páginas de conversas inúteis e não verificáveis e merdas....


Vamos lá, tome um café ou algo assim.

 
mytarmailS #:

SMM - fornece a probabilidade de mudarmos para tal e tal estado, é claro que a previsão aparecerá antes do estado - não há nada a discutir. Mas a questão da precisão dessa previsão é interessante.

