Não, você está delirando.
O azul é um agrupamento, dois agrupamentos, dois protótipos, ombros com cabeça/não ombros com cabeça.
Vermelho é SMM, a probabilidade NÃO é de ombros.
Nesse ponto, já está claro que o estado mudou, e o estado do GP pode ser identificado muito antes com o SMM do que com o agrupamento.
O agrupamento identificou o GP no ombro direito do GP, e o SMM no esquerdo...
Obrigado a todos paka!
Nesse ponto, já está claro que o estado mudou e o estado do GP pode ser identificado com a ajuda do SMM muito antes de
Quem entende? )))) onde está o limite dos clusters, em que nível
você coloca um limite na forma de uma linha. Eu preciso lhe ensinar?
Bem, você é um cara bonito, colocando soleiras. Acrescente mais padrões e coloque limites lá.
Sim, vamos passar de um tópico para outro, complicar os exemplos, distorcer, obtusar....
Sim, post factum ... como foi dito antes.
Portanto, o SMM é mais rápido do que os clusters.
Discordar disso é não pensar.
O agrupamento identificou o GP no ombro direito do GP e o SMM ainda no esquerdo.
Em vez disso, não é o início de um GP, mas apenas um valor alto/mais alto do que os outros. E depois disso, pode ser qualquer coisa e GP, e apenas 1 outlier e 2 e tendência ascendente sem declínios, e muitas outras variantes. Você tem apenas GP em seus exemplos, o mercado é mais diversificado.
não estamos falando sobre o mercado, padrões, diversidade, outliers....
Estamos falando sobre o que determina o estado mais rapidamente, clustering ou SMM....
Para descobrir isso, usamos um modelo simples e comparamos as duas abordagens....
É isso mesmo, é justo...
Vamos dar uma olhada no mercado, na diversidade, nos outliers, nos chmybros, vamos pular de tópico em tópico sem querer reconhecer o óbvio?
Haverá mais de 100 páginas de conversas inúteis e não verificáveis e merdas....
Vamos lá, tome um café ou algo assim.
SMM - fornece a probabilidade de mudarmos para tal e tal estado, é claro que a previsão aparecerá antes do estado - não há nada a discutir. Mas a questão da precisão dessa previsão é interessante.