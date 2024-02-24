Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2814
Pensando bem
Eu pensei, tentei, fiz experimentos, escrevi código...
Então você acha que o clustering não funciona com novos dados? Isso é um absurdo )
você não está entendendo...
Existe um cluster/estado.
Ele tem um começo, tem um fim, digamos, 5 velas.
Por meio da klsterização, você saberá o número desse cluster no 5º candle (quando o protótipo do cluster for comparado ao estado atual).
Por meio de hmm, você saberá o número do cluster/estado na 1ª vela (ou melhor, a probabilidade)
Você saberá o número do cluster nos dados atuais em ambos os casos, sem nenhum atraso
Não.
O agrupamento é um reconhecimento.
Hmm, é prever em que estado você está agora.
Digamos que tenhamos dois estados, com cabeça e sem cabeça.
É assim que o agrupamento funciona - comparando-o com um protótipo de agrupamento.
Ou seja, aprendemos sobre o estado do cluster após o fato, quando a comparação com o protótipo já ocorreu.
=================
E o HMM nos dará a probabilidade de estarmos no estado do GP.
Pare com isso!)
Você também...
Se o algoritmo de Viterbi do HMM puder produzir algo como clustering 111222444111111.....
e alguém escreveu que ele pode ser usado como um agrupamento, isso não significa que seja um agrupamento.
Se você definir o número de estados ocultos, obterá o mesmo número de clusters. É a mesma coisa.
O que isso tem a ver com o assunto?
Pela última vez.
Com o clustering, você obtém o número do cluster quando o cluster termina.
Com o SMM, você obtém o número do cluster no início do cluster.
