Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só

Maxim Dmitrievsky #:
Pensando bem
mytarmailS #:
Você não pode, é diferente...

O Hmm prevê em qual cluster você está agora, o Clustering mostra em qual cluster você estava, post factum.
Em termos simples.

Eu pensei, tentei, fiz experimentos, escrevi código...

Maxim Dmitrievsky #:
Então você acha que o clustering não funciona com novos dados? Isso é um absurdo )

você não está entendendo...

Existe um cluster/estado.

Ele tem um começo, tem um fim, digamos, 5 velas.


Por meio da klsterização, você saberá o número desse cluster no 5º candle (quando o protótipo do cluster for comparado ao estado atual).

Por meio de hmm, você saberá o número do cluster/estado na 1ª vela (ou melhor, a probabilidade)

Maxim Dmitrievsky #:
Você saberá o número do cluster nos dados atuais em ambos os casos, sem nenhum atraso

Não.

O agrupamento é um reconhecimento.

Hmm, é prever em que estado você está agora.


Digamos que tenhamos dois estados, com cabeça e sem cabeça.


É assim que o agrupamento funciona - comparando-o com um protótipo de agrupamento.


Ou seja, aprendemos sobre o estado do cluster após o fato, quando a comparação com o protótipo já ocorreu.

=================

E o HMM nos dará a probabilidade de estarmos no estado do GP.


Maxim Dmitrievsky #:
Pare com isso!)

Você também...

Se o algoritmo de Viterbi do HMM puder produzir algo como clustering 111222444111111.....

e alguém escreveu que ele pode ser usado como um agrupamento, isso não significa que seja um agrupamento.

Maxim Dmitrievsky #:
Se você definir o número de estados ocultos, obterá o mesmo número de clusters. É a mesma coisa.

O que isso tem a ver com o assunto?

Pela última vez.

Com o clustering, você obtém o número do cluster quando o cluster termina.

Com o SMM, você obtém o número do cluster no início do cluster.

