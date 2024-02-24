Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2810
Há uma infinidade de abordagens, você pode encontrar implementações no github, eu vi uma para python.
Pode haver muitas soluções, mas qual é a qualidade dessas soluções e como elas funcionam em tarefas reais?
Se Alexei quisesse pensar e ouvir, levaria dois minutos com meu script....
Julgamento de valor interessante. Você não ouviu o que eu escrevi para você. Precisa de um exemplo?
Sim, eu li... tantos erros de pensamento em não tantas linhas de texto que não vejo há muito tempo...
Dê-me um exemplo).
Você sabe o que é correlação? Você está falando tanta besteira que estou começando a tremer.
Aqui está um exemplo do que estou falando - uma amostra amarela aparada e uma verde inteira - pense nisso.
Ainda não lhe ocorreu que ninguém entende o que seus sinais significam. Talvez você devesse explicar o significado dos rabiscos? ))
Acho que você deveria ser mais contido. Deixe as frustrações da vida para um amigo que bebe ou para um padre.
Obviamente, Pn são preditores e K é o coeficiente de correlação. O exemplo mostra como o coeficiente pode mudar se os outros 50% dos dados mudarem sua consistência. Sua abordagem só pode ser aplicada a dados estacionários, com correlação imutável, o que não é o caso em nosso caso. Portanto, recomendo que você pense antes de rir.
A questão é: por que passar por todas as variantes de correlação de sinais de 0,1... 0,0,2... 0,7... 0,8, aumentando assim o já enorme conjunto de trabalho para o algoritmo?
Até mesmo o ruído aleatório gerado pode se correlacionar com o preditor em 0,6 e 0,8, raramente mais...
Conclui-se que é estúpido usar um limite de correlação menor que 0,8, mas você decidiu fazer uma superamostragem completa, o que mostra que você não pensa no que está fazendo....
Portanto, tenho o direito de rir, acho que sim...
Você ao menos pensa no que diz?
Sua abordagem pode ser aplicada somente a dados estacionários com dependência imutável, o que não é o caso aqui.
Essa não é a minha abordagem, mas a sua, e ela foi inicialmente bastardizada, e três pessoas lhe falaram sobre isso.
Tudo o que estou dizendo é que estou experimentando e tirando conclusões.
Qual é a sua abordagem? Qual é a minha abordagem? Não entendo do que você está falando.
Você, em particular, afirmou que um modelo não pode ser treinado em uma amostra - você estava errado.
A memória é uma NS com pesos treinados, você a retreina a cada etapa, move os pesos um pouco... não muito, por isso o atraso.
e você não pode transferir isso para o terminal.
Eu tentei, não funciona, tudo se resume aos sinais novamente.
Se estiver interessado, estou lançando o projeto de um testador de várias moedas com spread, lote primitivo e uma sugestão de abertura de posições de fechamento com lote fracionário.
Para que o testador funcione, você precisa preparar um dataframe com colunas ['open', 'spread] e também lançar uma matriz numpy de formato x (n,2) com previsões de probabilidades de compra/venda para cada nova barra no sinal. O testador funciona a partir de um loop. Abaixo está um exemplo de inicialização do uso do testador
A lógica de negociação e o lote podem ser ajustados no método transcript_sig do objeto Symbol.
Os resultados do teste estão no dicionário trade_history_data, para o teste geral e trade_symbol_data de cada símbolo.
Há listas, se alguém quiser otimizar ou alterar algo - bem-vindo)