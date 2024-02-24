Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2805
Às vezes, é útil sobrepor o gráfico de saldo (azul) ao gráfico de preços (laranja)
Nesse caso, é claramente visível, por exemplo, que o modelo vem ganhando apenas em um mercado em queda há 10 anos
Da mesma forma, o modelo mais refinado aprende a ganhar principalmente em quedas, mas ganha menos em subidas e consolidações. Como o mercado esteve em queda durante todos os 10 anos, a amostra de treinamento é tendenciosa
Tem certeza de que ele está selecionando aleatoriamente os priors? Eu não estava fazendo catbusting, estava olhando o código de exemplos básicos de bousting. Todos os preditores são usados lá. Ou seja, o melhor é escolhido. O correlacionado será o próximo a ele, mas um pouco pior. Mas em alguns outros níveis de divisão ou em árvores de correção, outro dos preditores correlacionados pode ser melhor.
Há um parâmetro separado que permite usar apenas parte dos preditores para estimativa - ele é usado aleatoriamente -, o que aumenta o número de árvores de modelo, mas, em teoria, acelera o treinamento.
Eu teria certeza se tivesse analisado o código deles, portanto, estou falando apenas do que eles declararam - há uma pequena chance de eu ter entendido mal os desenvolvedores.
Então, o que eles estão falando é sobre adicionar aleatoriedade à avaliação dividida, fazendo isso eles melhoraram o aprendizado.
O fato de haver pré-processamento para eliminar preditores correlacionados - não ouvi falar sobre isso.
Concordo que outro preditor pode ser melhor ou mais útil, mas meu objetivo é treinar o maior número possível de modelos diferentes. Quero que eles aprendam alguma coisa.
Portanto, forneça algumas fórmulas informativas para que eu possa testá-las.
Não estou entendendo, devo jogar isso para você ou para o conjunto de dados? Se for no conjunto de dados, qual é a relação com agrupamento semelhante ou correlação, já que o alvo não está envolvido nesse processo?
Fórmulas para calcular boas fichas para reproduzir em python e mql. Eu mesmo pegarei as etiquetas.
só para dar uma olhada, pois só uso incrementos.Posso carregar bots para eles após o treinamento.
O preço é construído com base no princípio dos deltas entre o fechamento e a abertura das negociações ou é algum tipo de racionamento de tempo?
sim, no momento das negociações ele é fixo
Você sabe que a "qualidade" de um recurso é determinada por seu alvo.
Eu descrevi o princípio da criação anteriormente. O código em MQL5 está todo em MQL5, e não há dúvida de qualquer conversão através de uma função - não é possível dar uma fórmula.
Por exemplo, a hora de início do segmento atual ZZ(48) é frequentemente selecionada.
ah, bem, principalmente em indicadores padrão e seus derivados?
Tente criar uma marcação para compra e venda, selecionando um modelo mais equilibrado pelo número de entradas e, em seguida, divida a amostra em duas e crie dois modelos separados.