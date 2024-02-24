Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2790

Valeriy Yastremskiy #:

Leva tempo, aparentemente))))

Talvez pelo menos uma ideia brilhante passe despercebida, o que já é uma conquista. Houve alguns comentários sobre o LSTM, depois sobre os agentes. No nível de delírio inconsciente até agora. Um conjunto de palavras em um sistema ainda não está formado.
 
СанСаныч Фоменко #:

Explicado várias vezes.

Não consegui encontrá-lo, eles não escreveram sobre o R2, e isso é importante para mim :)

 
Maxim Dmitrievsky #:
Bem, ela escreveu que está na categoria de comer e beber. Portanto, não há soluções no horizonte. Talvez pelo menos uma ideia brilhante passe despercebida, o que já é uma conquista. Houve alguns comentários sobre LSTM, depois sobre Agentes. No nível de delírio inconsciente até agora. Um conjunto de palavras em um sistema ainda não está formado.

Esperamos que isso aconteça, pois ele parece ser um cara legal).

 
Valeriy Yastremskiy #:

Tomara que isso aconteça, pois ele parece ser um cara legal).

Ela já o fez).
Começamos a brigar depois de anos, e alguns dias foram suficientes para ela))
 
mytarmailS #:
Ela está se acostumando com isso).
Começamos a brigar depois de anos, e alguns dias foram suficientes para ela)))

Chel niche, não é no sentido de qualidades humanas. No MO, o homem entende, às vezes até algo compreensível não só para ela rants))))

 
Evgeni Gavrilovi #:

Não consegui encontrá-lo, eles não escreveram sobre o R2, o que é importante para mim :)

Não escreveram sobre o R2. Eu não o utilizo. Não me lembro exatamente o motivo, mas parece ser uma medida para linhas estacionárias, e não temos essas linhas.

 
Sergey Golubev #:
Sim, eu já o bani - isso não ajuda.
Sim, às vezes ele faz postagens fora do tópico, lembrando as postagens de Maxim aqui no tópico.
E muitas vezes - dentro do tópico.
Por enquanto, apenas ignore ...

Obrigado pela resposta.

 

Já mostrei uma abordagem semelhante antes.

A essência da abordagem é buscar análogos na história e compará-los com a situação/padrão atual....

Há um padrão atual, procuramos um padrão semelhante na história, observamos como os padrões históricos terminaram e esperamos por algo semelhante no futuro...

Desta vez, desisti completamente de analisar o preço em sua forma pura por causa do grande ruído, agora procuro semelhanças puramente nas curvas do indicador, neste caso, as bandas de Bolinger.

O preço não é levado em consideração, apenas três bandas de Bolinger, os primeiros 50 pontos são o padrão atual, e o ponto após a linha vertical é o futuro.

Como o padrão é grande, 3 curvas de 50 pontos = 150 pontos, reduzi a dimensionalidade com PCA e peguei os primeiros 25 componentes.

E a proximidade é procurada no espaço reduzido.

Aqui estão alguns dos padrões mais próximos encontrados.

Você pode obter mais.



Bem, não é nada novo, caos e caos...

Isso sugere que prever o próximo valor ou o ZZ não é a melhor solução...


Há também uma dica interessante: a figura mostra que o preço tem medo de ficar abaixo de -0,5 nos primeiros 50 pontos dos novos dados.

Essa é uma dica interessante de como você pode e provavelmente deve criar alvos, e sua aparência é bem diferente do que estamos acostumados a imaginar....


p.s.: visualize seus dados, isso é útil, para dizer o mínimo.

 
mytarmailS #:

Já mostrei uma abordagem semelhante antes ...

....
p.s. visualize seus dados, é no mínimo útil.
Fiz algo semelhante com os preços há cerca de 4 anos (canal através de alta/baixa). As imagens eram semelhantes. A partir de todas as variantes futuras (que consideramos uma previsão), criei uma linha de média aritmética. A previsão quase sempre acabou sendo uma linha horizontal. Não fiz isso no MO, mas procurei desvios mínimos do modelo e das variantes no histórico. Depois dessa decepção, comecei a usar o MO. Mas ele ainda está lá (horizontal ou 50/50).
 
elibrarius #:
Fiz algo semelhante com os preços há cerca de 4 anos (canalizar por alto/baixo). As imagens eram semelhantes. A partir de todas as variantes futuras (que são consideradas como uma previsão), construí uma linha média aritmética. A previsão quase sempre acabou sendo uma linha horizontal. Não fiz isso no MO, mas procurei desvios mínimos do modelo e das variantes no histórico. Depois dessa decepção, comecei a usar o MO. Mas ele ainda está lá (horizontal ou 50/50).
Acho que a média é uma má ideia, muito ruim...
Especialmente linhas não relacionadas, é assim que deve funcionar, montanha. Linha
