Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2712
Este é o melhor e único fórum sobre "Aprendizado de máquina no comércio" no runet ou há outros?
Alexey pensa corretamente sobre os eventos e a sequência correta de eventos, mas sem teoria sobre algoritmos, acho que tudo permanecerá no nível da conversa.
Aqui está um exemplo de um padrão
1) a borda esquerda do gráfico até a linha verticalvermelha é um padrão com um nível.
2) a primeira seta azul é a reação correta ao padrão
3) novamente, a reação correta ao padrão é o ponto de entrada.
Como você pode ver, o padrão é o mesmo, ele funciona "por minha honra". Será que ele pode ser encontrado observando o mercado como uma série temporal??? é uma pergunta retórica.
Quero ver alguém que consiga encontrar esses padrões com o neurônio ou o catbustom movendo-se para a frente e vendo as últimas n velas.
Ao chamar os exemplos de aprendizado de eventos, a pessoa substitui as noções como se fosse algo que realmente aconteceu. Mas esses são seus exemplos inventados, que não podem ser chamados de eventos.
Então, a pessoa começa a acreditar que esses são eventos, e não exemplos de treinamento tirados do teto, substituindo a realidade por falsificações com suas definições
Em seguida, ela começa a viver nessa realidade falsa, citando alguns diagramas estúpidos para justificá-la, que não têm nada a ver com nada.
Em seguida, ele descobre que todos são tolos, pede para expandir a consciência, etc. etc.
E então a linha do tempo financeira se transforma em algo sagrado e cheio de acontecimentos.
O que tudo isso significa? Estouaprendendo tensorflow para nada?
. A função de ativação em uma rede neural determina como a soma ponderada do sinal de entrada é convertida no sinal de saída de um nó ou nós no nível da rede. A escolha da função de ativação tem um grande impacto sobre a capacidade e o desempenho da rede neural. Diferentes funções de ativação podem ser usadas em diferentes partes do modelo. A MQL5 implementa não apenas todas as funções de ativação conhecidas, mas também as derivadas da função de ativação. As funções derivadas são necessárias para calcular rapidamente a correção com base no erro recebido durante o treinamento da rede neural.
É isso mesmo, talvez eu precise de algoritmos para que as pessoas entendam como eles funcionam - sem isso, não é possível codificá-los.
Infelizmente, não consigo nem mesmo ler fórmulas complicadas - não as entendo.
Com relação aos algoritmos, lembro-me de um caso da minha juventude, eu estava na faculdade, acho que no primeiro ano, era ciência da computação, estávamos aprendendo Basic. As aulas eram ministradas em uma sala de informática, e meu amigo e eu nos divertíamos durante as aulas bisbilhotando a rede local, farejando computadores e outras diversões jovens.... Estávamos sentados longe do quadro-negro e do professor, então eu não via nada, mas às vezes conseguia ouvir o que eles estavam falando.... Era hora de um teste ou de um laboratório - não me lembro -, eu tinha que escrever um programa no computador que calculasse algo e o exibisse na tela. Ficou claro que a professora não gostava de mim, então, quando terminei o trabalho mais cedo, e novamente entretida, ela se sentou em frente ao meu computador, analisou o código e, maliciosamente, disse à plateia que eu não tinha talento e que meu código era uma porcaria e não funcionaria, e que eu era um raztakaya .... Então as pessoas se reuniram e ela executou o código, e ele funcionou! E, durante o resto da aula, ela ficou sentada negando a realidade. Essa foi a última sessão do nosso grupo com ela - ela se recusou a trabalhar conosco por minha causa", contou o supervisor.
Então, depois de alguns meses, havia um homem que se revelou um grande homem e permitiu até mesmo que ele marcasse pontos em outras duplas, sentando-se secretamente em seu escritório e navegando na Internet, levando para casa em disquetes softwares desenterrados da web.
Ah, isso foi há muito tempo...
Maxim, dê vazão à sua raiva, relaxe - você não precisa provar sua superioridade e singularidade de forma alguma!
Eu não insultei ninguém - tente encontrar isso.
Se sua visão é uma questão de religião e fé, então não me atrevo a interferir tentando fazer com que você veja mais do que as séries temporais.