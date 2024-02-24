Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2712

Este é o melhor e único fórum sobre aprendizado de máquina em negociação no Runet ou há outros?
 
Evgeny Dyuka #:
Este é o melhor e único fórum sobre "Aprendizado de máquina no comércio" no runet ou há outros?
Este está longe de ser o melhor, mas é o único
 
Aleksey Vyazmikin #:

Alexey pensa corretamente sobre os eventos e a sequência correta de eventos, mas sem teoria sobre algoritmos, acho que tudo permanecerá no nível da conversa.

=============

Aqui está um exemplo de um padrão

1) a borda esquerda do gráfico até a linha verticalvermelha é um padrão com um nível.

2) a primeira seta azul é a reação correta ao padrão

3) novamente, a reação correta ao padrão é o ponto de entrada.

Como você pode ver, o padrão é o mesmo, ele funciona "por minha honra". Será que ele pode ser encontrado observando o mercado como uma série temporal??? é uma pergunta retórica.

Quero ver alguém que consiga encontrar esses padrões com o neurônio ou o catbustom movendo-se para a frente e vendo as últimas n velas.

Ao chamar os exemplos de aprendizado de eventos, a pessoa substitui as noções como se fosse algo que realmente aconteceu. Mas esses são seus exemplos inventados, que não podem ser chamados de eventos.

Então, a pessoa começa a acreditar que esses são eventos, e não exemplos de treinamento tirados do teto, substituindo a realidade por falsificações com suas definições

Em seguida, ela começa a viver nessa realidade falsa, citando alguns diagramas estúpidos para justificá-la, que não têm nada a ver com nada.

Em seguida, ele descobre que todos são tolos, pede para expandir a consciência, etc. etc.

E então a linha do tempo financeira se transforma em algo sagrado e cheio de acontecimentos.

O avião decolou e pousou, registrando o evento. Entramos em uma consciência alterada e vimos que o avião cruzou o RSI calculado por sua trajetória. Isso também é um evento para nós. Agora precisamos calcular a diferença entre uma pessoa adequada e um louva-a-deus.
Vamos imaginar que você é um louva-a-deus e não consegue distinguir um evento fictício de outro. Para você, causa e efeito são um único evento e, portanto, ocorrem simultaneamente sem nenhuma conexão temporal e informacional entre eles, já que não há série temporal e os próprios eventos são fictícios. Você coleciona esses eventos fictícios, embrulha-os em folhas, admira seu trabalho e conta a seus amigos sobre eles. Seus eventos acontecem fora do tempo e do espaço em sua cabeça. E parece que você está se saindo muito bem, mas tudo isso tem pouca semelhança com o aprendizado de máquina.
 
Você tem um hub do git, um projeto, pelo menos para ver quais são os argumentos acalorados aqui?
 

O que tudo isso significa? Estouaprendendo tensorflow para nada?


  1. MQL5: Adicionados os métodos matriciais e vetoriais Activation (função de ativação) e Derivative (derivada da função de ativação) com parâmetros:
    .
    AF_ELU Unidade linear exponencial
    AF_EXP Exponencial
    AF_GELU Unidade linear de erro gaussiano
    AF_HARD_SIGMOID Sigmoide rígido
    AF_LINEAR Linear
    AF_LRELU Unidade linear retificada com vazamento
    AF_RELU Unidade linear retificada
    AF_SELU Unidade linear exponencial escalonada
    AF_SIGMOID Sigmoide
    AF_SOFTMAX Softmax
    AF_SOFTPLUS Softplus
    AF_SOFTSIGN Softsign
    AF_SWISH Swish
    AF_TANH Tangente hiperbólica
    AF_TRELU Unidade linear retificada com limiar
    A função de ativação em uma rede neural determina como a soma ponderada do sinal de entrada é convertida no sinal de saída de um nó ou nós no nível da rede. A escolha da função de ativação tem um grande impacto sobre a capacidade e o desempenho da rede neural. Diferentes funções de ativação podem ser usadas em diferentes partes do modelo. A MQL5 implementa não apenas todas as funções de ativação conhecidas, mas também as derivadas da função de ativação. As funções derivadas são necessárias para calcular rapidamente a correção com base no erro recebido durante o treinamento da rede neural.
  2. MQL5: Adicionado método de matriz e vetor de perda (função de perda) com os seguintes parâmetros:

    .
    LOSS_MSE Erro médio quadrático
    LOSS_MAE Erro absoluto médio
    LOSS_CCE Transentropia categórica
    LOSS_BCE Transversalidade binária
    LOSS_MAPE Erro percentual absoluto médio
    LOSS_MSLE Erro logarítmico quadrático médio
    LOSS_KLD Divergência de Kullback-Leibler
    LOSS_COSINE Similaridade/proximidade de cosseno
    LOSS_POISSON Poisson
    LOSS_HINGE Articulação
    LOSS_SQ_HINGE Dobradiça quadrada
    LOSS_CAT_HINGE Articulação categórica
    LOSS_LOG_COSH Logaritmo do cosseno hiperbólico
    LOSS_HUBER Huber
 
mytarmailS #:

Alexey pensa corretamente sobre os eventos e a sequência correta de eventos, mas sem a teoria dos algoritmos, acho que tudo permanecerá no nível da conversa.

=============

É isso mesmo, talvez eu precise de algoritmos para que as pessoas entendam como eles funcionam - sem isso, não é possível codificá-los.

Infelizmente, não consigo nem mesmo ler fórmulas complicadas - não as entendo.

Com relação aos algoritmos, lembro-me de um caso da minha juventude, eu estava na faculdade, acho que no primeiro ano, era ciência da computação, estávamos aprendendo Basic. As aulas eram ministradas em uma sala de informática, e meu amigo e eu nos divertíamos durante as aulas bisbilhotando a rede local, farejando computadores e outras diversões jovens.... Estávamos sentados longe do quadro-negro e do professor, então eu não via nada, mas às vezes conseguia ouvir o que eles estavam falando.... Era hora de um teste ou de um laboratório - não me lembro -, eu tinha que escrever um programa no computador que calculasse algo e o exibisse na tela. Ficou claro que a professora não gostava de mim, então, quando terminei o trabalho mais cedo, e novamente entretida, ela se sentou em frente ao meu computador, analisou o código e, maliciosamente, disse à plateia que eu não tinha talento e que meu código era uma porcaria e não funcionaria, e que eu era um raztakaya .... Então as pessoas se reuniram e ela executou o código, e ele funcionou! E, durante o resto da aula, ela ficou sentada negando a realidade. Essa foi a última sessão do nosso grupo com ela - ela se recusou a trabalhar conosco por minha causa", contou o supervisor.

Então, depois de alguns meses, havia um homem que se revelou um grande homem e permitiu até mesmo que ele marcasse pontos em outras duplas, sentando-se secretamente em seu escritório e navegando na Internet, levando para casa em disquetes softwares desenterrados da web.

Ah, isso foi há muito tempo...

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ao chamar os exemplos de aprendizado de eventos, a pessoa substitui as noções como se fosse algo que realmente aconteceu. Mas esses são seus exemplos inventados, que não podem ser chamados de eventos.

Então, a pessoa começa a acreditar que são eventos, e não exemplos de treinamento tirados do teto, substituindo a realidade por falsificações com suas definições

Em seguida, ela começa a viver nessa realidade falsa, citando alguns diagramas estúpidos para justificá-la, que não têm nada a ver com nada.

Então, todo mundo se revela um tolo, chama para expandir a consciência, etc., etc.

E então a linha do tempo financeira se transforma em algo sagrado e cheio de acontecimentos.

Maxim, dê vazão à sua raiva, relaxe - você não precisa provar sua superioridade e singularidade de forma alguma!

Eu não insultei ninguém - tente encontrar isso.

Se sua visão é uma questão de religião e fé, então não me atrevo a interferir tentando fazer com que você veja mais do que as séries temporais.

