Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2709
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Talvez meu homônimo esteja "reinventando" a teoria da probabilidade e a teoria dos processos aleatórios do zero). É verdade que lá ele é apenas um sinônimo para conjuntos de resultados de um experimento aleatório, mas a conexão com a noção cotidiana de evento é bastante perceptível. Na teoria, os eventos formam um conjunto - uma álgebra de conjuntos, e nos declives essas álgebras também formam uma sequência - filtragem.
A propósito, toda a matemática financeira estocástica é construída sobre essa base. Há também alguns resultados, como a decomposição de Duba, que fornecem algumas justificativas teóricas para alguns de nossos exercícios.
De qualquer forma, é sempre melhor tentar entender de alguma forma o que já existe do que tentar inventar algumas de suas próprias bicicletas complicadas.
Obrigado por tentar entender.
É estranho supor que eu não esteja familiarizado com a teoria da probabilidade.....
Uso meus conhecimentos de diferentes áreas e os reúno em uma estrutura que consigo entender. Não tenho uma pessoa academicamente competente ao meu lado que possa me dizer que conceitos semelhantes estão ocupados ou que o problema que descrevi foi resolvido com sucesso.
Em geral, é assim - um evento é um experimento dos participantes do mercado com o preço, mas não é independente de outros fatores, pelo contrário - ele afeta muitas coisas que estavam antes de seu início, e não apenas o resultado do evento passado em si.
Alexei, um evento é uma regra, qualquer evento, padrão, caso que você precisa descrever matematicamente para separá-lo de outros eventos, ou seja, para criar uma regra...
Um evento é um processo significativo de influenciar o preço em sua essência, a partir do qual as regras finais são geradas apenas por listas ou divisões e elas já dão a afiliação final ao resultado - "0" ou "1". As regras surgem após a pesquisa dos eventos.
Com relação à ativação, se imaginarmos que o mercado é uma série de eventos, então a seleção de um evento ocorre por meio do acionamento de processos que o descrevem, ou seja, por meio da ativação. Não importa se esse processo de seleção é aleatório ou não. É claro que sei que um conceito semelhante está constantemente ligado às redes neurais, e aqui, em essência, a mesma coisa pode ser apresentada - há uma rede para selecionar o evento mais próximo, que produz um resultado probabilístico classificado pela função de ativação, e depois outra rede que gera o evento.
Então, ele teria especificado que estava analisando o gráfico de uma perspectiva terrena. Do jeito que está, é uma bagunça. O objeto de estudo não está claro. Ele é real ou fictício.
Estamos procurando um evento real que tenha levado as pessoas a agir. É claro que haverá eventos fictícios, mas como identificá-los e removê-los é outra questão.
É improvável que ele diga "teoricamente". Em vez disso, ele está apenas seguindo intuitivamente um caminho semelhante. É mais ou menos como o cálculo diferencial foi "descoberto" depois de Newton, muitas vezes sem saber nada sobre seus trabalhos.
É por isso que o trabalho em equipe é necessário, quando todos podem aplicar sua inteligência de forma produtiva a um objetivo comum.
É claro que me falta conhecimento, mas isso é compensado por uma imaginação vigorosa, que fluiria mais rapidamente na direção certa se houvesse pessoas com conhecimento.
Sabe-se que o conhecimento limita a imaginação das pessoas, portanto, a sinergia seria produtiva.
Não há dúvida de que me falta conhecimento, mas isso é compensado por uma imaginação vigorosa
Termos termos termos termos termos))))
Não é lógico usar um evento entendido como um evento de FA em um ambiente em que não há contabilidade para eles, exceto pela contabilidade apertada das notícias. A busca por eventos reais no gráfico de preços sem sua identificação também não é clara.
Em geral, é melhor primeiro entender seus próprios termos e pegar as pedras dos interlocutores). É uma pena que os chelya estejam organizados de tal forma que mudar o sistema de termos seja, para eles, como uma traição a si mesmos, mas essa é a maneira mais difícil e não garantida de solução, mas é uma condição necessária para a coop)))))
Termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos)))
Não é lógico usar um evento entendido como um evento de FA em um ambiente em que não há contabilidade para eles, exceto pela contabilidade apertada das notícias. A busca por eventos reais no gráfico de preços sem sua identificação também não é clara.
Em geral, é melhor primeiro entender seus próprios termos e pegar as pedras dos interlocutores). É uma pena que os chelya estejam organizados de tal forma que mudar o sistema de termos seja para eles como uma traição a si mesmos, mas é a maneira mais difícil e não garantida de solução, mas é uma condição necessária para a cooperação.)
Termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos termos)))
Não é lógico usar um evento entendido como um evento de FA em um ambiente em que não há contabilidade para eles, exceto pela contabilidade apertada das notícias. A busca por eventos reais no gráfico de preços sem sua identificação também não é clara.
Em geral, é melhor primeiro entender seus próprios termos e pegar as pedras dos interlocutores). É uma pena que os chelya estejam organizados de tal forma que mudar o sistema de termos seja, para eles, como uma traição a si mesmos, mas essa é a maneira mais difícil e não garantida de solução, mas é uma condição necessária para a coop)))))
Acho que entendo o que as pessoas não entendem, aqui está o esquema, que deve ficar mais claro.
Com relação à terminologia - ainda não ouvi um análogo do nome, e anteriormente expliquei por que não se trata de uma busca por "Regras" no sentido aceito de compreensão. Caso contrário, seriam duas regras diferentes, uma exata e outra probabilística.Um evento pode ser representado como uma árvore de decisão, mas não a conhecemos, teríamos que tentar construí-la. No entanto, é muito caro construir a árvore inteira, por isso sugiro procurar tocos - 2-3 divisões - e depois tentar construir a árvore inteira.
Estamos procurando um evento real que tenha levado as pessoas a agir. Ao mesmo tempo, é claro, haverá eventos fictícios, mas como identificá-los e removê-los é outra questão.
Não há eventos entre os componentes da série temporal, muito menos eventos reais.
Portanto, vamos deixar isso de lado por enquanto, não vamos usar as séries temporais como elas são usadas.