Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3059

Novo comentário
 
Lilita Bogachkova #:

Pergunta de IA: quais pares de moedas são os melhores para combinar

de onde veio a fórmula? também da resposta?

 
mytarmailS #:

De onde você tirou a fórmula? Da resposta também?

Não, apenas juntei vários pares de moedas para que cada valor tenha o mesmo peso no preço.

 
Lilita Bogachkova #:

Não, apenas reuni alguns pares de moedas para que cada valor tenha o mesmo peso no preço.

Interessante.

mas provavelmente é melhor basear a fórmula na estacionariedade da série em vez da ponderação igual.

 
mytarmailS #:

interessante...

mas provavelmente é melhor basear a fórmula na estacionariedade da série em vez de no peso igual.


Para criar um gráfico de preços aleatórios com a máxima estacionariedade, você pode usar os chamados pares de moedas "fracamente correlacionados". Esses pares de moedas têm um baixo nível de correlação entre si, o que os torna mais independentes uns dos outros.

Exemplos de tais pares de moedas são AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. Esses pares têm características e particularidades diferentes, o que pode contribuir para um índice mais estacionário. No entanto, lembre-se de que a correlação entre os pares de moedas pode mudar com o tempo e dependendo dos eventos macroeconômicos.

pow("AUDUSD",0.25)*pow("USDCAD",-0.25)*pow("USDCHF",-0.25)*pow("USDJPY",-0.25)



pow("AUDUSD",-0.25)*pow("USDCAD",0.25)*pow("USDCHF",0.25)*pow("USDJPY",-0.25)


Acho que somente a imaginação pode limitar o resultado aqui.

 
Lilita Bogachkova #:


Para criar um gráfico aleatório maximamente estacionário

Eu quis dizer criar uma série estacionária para arbitragem.


E para criar uma série aleatória, as moedas não são necessárias, em princípio)

 
mytarmailS #:
Eu queria criar uma série estacionária para arbitragem

AI Answer:
Para criar uma série estacionária que possa ser usada para arbitragem, você precisa selecionar pares de moedas que sejam altamente correlacionados, mas que possam se desviar um do outro temporariamente.

A correlação entre os pares de moedas pode ser medida usando o coeficiente de correlação de Pearson. Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente, maior será a correlação.

Os pares de moedas com alta correlação podem incluir EUR/USD e GBP/USD, USD/CHF e USD/JPY, AUD/USD e NZD/USD, USD/CAD e AUD/USD, USD/JPY e EUR/JPY.

Entretanto, para a arbitragem, é preciso considerar não apenas a correlação, mas também outros fatores, como a volatilidade e a liquidez de cada par de moedas, as taxas do banco central e as notícias econômicas.


Eu mesmo não a utilizo

 
Lilita Bogachkova #:

AI Answer:
Para criar uma série estacionária que possa ser usada para arbitragem, você precisa escolher pares de moedas que sejam altamente correlacionados, mas que possam se desviar temporariamente um do outro.

A IA é incompetente. A correlação não é importante aqui. O que é necessário é a cointegração.

 
Alexander Sevastyanov #:
A IA é incompetente. A correlação não é importante de forma alguma. O que é necessário é a cointegração.

Resposta da IA (mas não do ChatGPT):
Para determinar quais pares de moedas correspondem mais frequentemente à cointegração, você precisa realizar um estudo com base nos dados relevantes da taxa de câmbio. Em geral, para determinar a cointegração entre duas séries temporais, por exemplo, entre as taxas de câmbio de duas moedas, você precisa seguir estas etapas:

  1. Obtenha as séries temporais dos dois pares de moedas que você deseja analisar.

  2. Realizar um teste de raiz unitária, como o teste Dickey-Fuller, para determinar se a série é estacionária.

  3. Calcule o coeficiente de cointegração para a série temporal, por exemplo, usando o método de Johansen.

  4. Estimar a proporção da variação total na série temporal explicada pela cointegração, por exemplo, usando o coeficiente de determinação.

  5. Se a cointegração for encontrada, use as informações para tomar decisões de investimento adequadas.


A resposta anterior foi dada por ChatGPT.

 
Lilita Bogachkova #:

AI Answer:
Para criar uma série estacionária que possa ser usada para arbitragem, você precisa escolher pares de moedas que sejam altamente correlacionados, mas que possam se desviar um do outro temporariamente.

A correlação entre os pares de moedas pode ser medida usando o coeficiente de correlação de Pearson. Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente, maior será a correlação.

Os pares de moedas com alta correlação podem incluir EUR/USD e GBP/USD, USD/CHF e USD/JPY, AUD/USD e NZD/USD, USD/CAD e AUD/USD, USD/JPY e EUR/JPY.

Entretanto, a arbitragem exige que se leve em conta não apenas a correlação, mas também outros fatores, como a volatilidade e a liquidez de cada par de moedas, as taxas do banco central e as notícias econômicas.


Eu mesmo não a utilizo


GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Minutas com três anos.

m

r


Teste fora da amostra em novos dados, minutos de três meses atrás

t

 
Roman #:


GBPUSD EURUSD GBPX EURX
As atas têm três anos.

Teste fora da amostra em novos dados, Minutos com três meses

Talvez seja correto escrever primeiro o que foi calculado aqui?

correlação? cointegração? erro de modelo?

1...305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066...3399
Novo comentário