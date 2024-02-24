Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2713
O avião decolou e pousou, registrando o evento. Entramos em uma consciência alterada e vimos que o avião cruzou o RSI calculado por sua trajetória. Isso também é um evento para nós. Agora precisamos calcular a diferença entre um homem adequado e um louva-a-deus.
Esse é um bom exemplo, podemos dar uma olhada nele. Eu realmente não entendo muito sobre aviões, mas isso é apenas uma ilustração da essência - pode ajudá-lo a entender a essência.
Vamos imaginar que você é um louva-a-deus e não consegue distinguir um evento fictício de outro. Para você, causa e efeito são um único evento e, portanto, ocorrem simultaneamente sem nenhuma conexão temporal e informacional entre eles, já que não há série temporal e os próprios eventos são fictícios. Você coleciona esses eventos fictícios, embrulha-os em folhas, admira seu trabalho e conta a seus amigos sobre eles. Seus eventos acontecem fora do tempo e do espaço em sua cabeça. E você parece estar se saindo muito bem, mas tudo isso tem pouca semelhança com o aprendizado de máquina.
Alguém nega a capacidade de representar informações em séries temporais? Não, apenas não é suficiente. E não estou negando o tempo, por que eu negaria?
O que não é suficiente? Você gera seus "eventos" a partir de uma série temporal, basta pegar pedaços de gráficos ou amostras, exemplos de treinamento. Você faz a decomposição de componentes, você faz a decomposição de tempo.
Não importa a forma como você divide a série temporal original e as manipulações que faz com ela.
Você também pode jogar tomates nela, soprar sobre ela, agrupá-la, mas nenhum evento sairá dela.
Aparentemente, o "evento" para você é o fato de poder procurar alguns padrões de preços, como na primeira aula de análise mecânica
O preço reflete as ações agregadas dos traders - o fluxo de água - um rio, e os eventos são ações discretas - encher e drenar o rio, ou seja, mudar seu curso.
Não se trata de rejeitar séries temporais - fluxo de preços, mas de procurar por outras ferramentas os pontos que influenciam o fluxo.
Sim, sim - acredito que as pessoas/TS influenciam os preços e usam a análise técnica INCLUINDO a análise técnica para influenciá-los.
mais e mais palavras supérfluas
Você precisa definir com o que está trabalhando, pois tudo isso é generalizado.
Ou você trabalha com preço - séries temporais, ou com fontes exógenas de informação.
No gráfico de preços do Forex, o evento é o surgimento de um novo tick, em geral, outros eventos não ocorrem ali.
Suas construções de indicadores na forma de condições não são eventos, assim como os padrões.
Você acha que é fácil para mim inventar abstrações para ajudar sua mente a ver um quadro maior do que o que ela está acostumada?
Preço - traços - pelos quais eu quero determinar o tipo de besta e seu comportamento.
Por que fazer referências à teoria das séries temporais? Sim, puramente dentro da teoria, o preço é o objeto de estudo.
Mas as séries temporais são usadas, por exemplo, para controlar o trabalho dos mecanismos, e assim obtemos informações sobre o mecanismo. Existem muitos mecanismos desse tipo, e é possível descobrir se o transportador quebrou completamente ou não analisando todas essas séries temporais.
Veja bem, os dados de diferentes mecanismos são mesclados no vidro de uma só vez, porque todos eles pressionam o preço, mas o motivo é diferente para cada um deles.
O fato é que isso é chamado de classificação de séries temporais, não há outro termo para isso.
A forma como isso é feito é irrelevante. Você coleta dados, faz qualquer manipulação (que não são eventos) para fazer uma previsão.
são todos dados, não eventos.