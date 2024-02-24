Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2548
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu já li os livros.
Uma pergunta mais específica, que comprimento de núcleo h e g da tela, já que você dá um exemplo sobre filtros?
Diz ali.
Diz aqui.
Isto é diferente, eu estou interessado no núcleo do filtro
Isto é diferente, eu estou interessado no núcleo do filtro.
O mais provável é que o comprimento da janela principal não desempenhe qualquer papel.
O alcance do sinal que é necessário é o que é processado.
Uma vez que escrevem que apenas recebem o sinal, sem especificar o comprimento.
A saída é uma decomposição de N+1.
Deixe-me acrescentar o meu próprio raciocínio.
Sabendo que cada conjunto de coeficientes de detalhe é duas vezes menor que o conjunto anterior,
podemos assumir que o comprimento da janela deve ser uniforme.
up
Eu vi em algum lugar que o comprimento deve ser igual a uma potência de dois.
Não sei se isso faz sentido.
Encontrei um exemplo claro, parece que eles levam uma onda por todo o comprimento do sinal e não se incomodam, só vai demorar muito tempo para ser contado.
Encontrei um exemplo claro, parece que levam uma onda durante todo o sinal e não se incomodam, vai demorar muito tempo a ser contada.
Nota N=256
i.e. grau de dois
E se for um número ímpar, haverá coeficientes de detalhe parasitário.
A recuperação do Shapelet é como segmentos de linhas de agrupamento. Provavelmente útil para sinais como os cardiogramas, mas não tem a certeza da utilidade para estudos de preços.
A propósito, você foi capaz de trabalhar a aplicação do modelo LGBM? Se treinado em R, você pode tentar usar a biblioteca do San Sanych)
E qual é o problema com o Lightgbm?
Qual é o problema com a Lightgbm?
A pergunta era sobre o uso em modelo mql lgbm treinado em python.
Parece ser uma questão de usar um modelo de lgbm de píton treinado em mql.
Porque precisas de todo este trabalho? Treine-o em R e use-o em mql expert através da biblioteca mt-R. Experimente a biblioteca do guarda florestal. Este é o AutoML com 4 modelos em madeira. Embora você possa usar cada um separadamente.
Boa sorte.
Porquê dar-se a este trabalho todo. Treinar em R e usar a biblioteca mt-R em µl perito. Experimente a biblioteca do guarda florestal. Este é o AutoML com 4 modelos em madeira. Embora você possa usar cada um separadamente.
Boa sorte.
Foi exactamente isso que eu aconselhei ao Maxim. Mas só a brincar, porque ele não suporta o R por alguma razão).
Foi exactamente isso que eu aconselhei ao Maxim. Mas só a brincar, porque por alguma razão ele não suporta R)
Provavelmente porque ele conhece python.
Todos se adaptam à linguagem que ele conhece.
Eu, por exemplo, sou um fã do C. E é muito difícil transferir tudo de outra língua.
Especialmente de uma língua que você não conhece idealmente.
Eu tenho problemas de propriedade em Matlab, que eu gostaria de portar para C, também conhecido como mql.
Mas não dominar o matlab torna a tarefa mais difícil.