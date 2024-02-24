Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2977

Novo comentário
[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin #:

Cansado de explicar que "melhor" muitas vezes não é a melhor opção.

Em vez de perguntas - declarações - como se estivéssemos lidando com religião....

Você tem uma abordagem específica com terminologia específica, as pessoas não estão prontas para sacrificar espaço no disco rígido para obter essas informações, sem entender o resultado. Vejo que a saída é criar um artigo detalhado para encontrar entusiastas que (muito provavelmente) começarão a promover isso no mercado imediatamente 😀 ou pagar um pouco a alguém como um profissional. Ou um estudante por um pedaço de salsicha.

Aqui está um exemplo de meu último artigo sobre metamodelos. Quantas pessoas escreveram com sugestões e melhorias, ideias? Zero :) e há um TC pronto. Quantos o pegaram e o estão usando? Pelo menos várias, sem feedback.

É uma questão muito difícil em geral, quando você faz algo e depois tem medo de colocá-lo em domínio público, para não se tornar um otário. Mas, ao mesmo tempo, você quer ajuda. Aqui há 1.000 pipas para uma Madre Teresa, e elas simplesmente o devorarão. Esse é um campo de atividade muito específico. Então você está por conta própria).
 
Maxim Dmitrievsky #:
Você tem uma abordagem específica com terminologia específica, e as pessoas não estão dispostas a sacrificar espaço no disco rígido para obter essas informações, sem entender o resultado. Vejo que a saída é criar um artigo detalhado para encontrar entusiastas que (muito provavelmente) começarão a promover isso no mercado imediatamente 😀 ou alguém que pague um pouco como um profissional. Ou um estudante por um pedaço de salsicha.

No tópico específico, eu meio que uso o termo "corte quântico" do off-topic, que significa simplesmente o intervalo de valores de previsão. Por que o termo surgiu - originalmente de uma tabela quântica que divide o preditor por meio de alguma fórmula de quantificação.

É difícil escrever um artigo útil aqui - não está claro o que escrever que não esteja descrito em outro lugar. E com o que preenchê-lo: testes comparativos ou cálculos lógicos. A lógica deve ser apoiada por fórmulas, o que eu não consigo fazer.

Para pegar um aluno inteligente - sim, seria bom se ele entendesse a essência, não apenas as fórmulas. Você tem experiência em encontrar uma pessoa assim?

Maxim Dmitrievsky #:
Aqui está um exemplo do meu último artigo sobre meta-modelos. Quantas pessoas escreveram com sugestões, melhorias e ideias? Zero :) e há um TC pronto. Quantos o pegaram e o estão usando? Pelo menos várias, sem feedback.

Há muito pouco público-alvo para artigos sobre python. Nesse sentido, Dmitriy com sua série de artigos - clique no testador e obtenha o resultado. Sobre a ideia em si - tente fazer a triagem não por 0,5, mas por 0,35 - ou seja, TN onde é classificado com alta confiança e, de preferência, no controle para interromper o treinamento da amostra.

Maxim Dmitrievsky #:
Essa é uma questão muito difícil em geral, quando você faz algo e depois tem medo de divulgá-lo publicamente, para não se tornar um otário. Mas, ao mesmo tempo, você quer ser ajudado. Aqui há 1.000 pipas para 1 Madre Teresa, eles simplesmente o devorarão. Esse é um campo de atividade muito específico. Então você está por conta própria).

Se eu publicar 3.000 linhas de código, sem incluir as classes auxiliares, quem vai se interessar por ele? É por isso que parece que perguntei especificamente sobre métricas que caracterizam a amostra, com a especificação - dentro do segmento quântico de um preditor, mas saltamos novamente para a discussão de tabelas quânticas e o que elas fazem de bom.

[Excluído]  
Aleksey Vyazmikin #:

Para conseguir um aluno inteligente - sim, seria bom se ele entendesse a essência, não apenas as fórmulas. Alguma experiência em encontrar uma pessoa assim?

Há muito pouco público-alvo para os artigos sobre Python. Nesse sentido, Dmitriy está mais interessado em sua série de artigos - clique no testador e obtenha o resultado. Sobre a ideia em si - tente fazer a triagem não por 0,5, mas por 0,35 - ou seja, TN onde ela é classificada com alta confiança e, de preferência, em um controle para interromper o aprendizado da amostra.

O aluno deve ser capaz de encontrá-lo por conta própria :)
Sobre o artigo - sim, em geral, quanto menor a fração de negociações ruins, mais raras e precisas são as negociações. Ainda depende de características e outros truques. O mais importante é o princípio de que um operador artificial pode procurar ineficiências por conta própria. Analogamente a como um ser humano pode fazer isso. E quanto mais áreas de conhecimento forem usadas na preparação do TS, mais redes neurais poderão estar no algoritmo, cada uma fazendo algo diferente. Ele não precisa se parecer com o artigo.

Dmitry fez um ótimo trabalho, mas não conseguirá manter tudo isso por causa do volume. Agora não faz sentido, já que existe o onnx. Qual é a utilidade disso? Escrever toneladas de código para entender algo desconhecido. Por exemplo, que a RL é um método de otimização como os outros. E comerciante quando :)

Digamos que você seja um operador de mercado, mas não um matemático ou programador. E você começa a fazer coisas assustadoras: aprender programação e fórmulas... os anos passam..... Então, no final, você descobre que nem mesmo os matemáticos conseguiriam lidar com as tarefas que você definiu, e você é apenas um júnior. O destino nada invejável de um operador solitário.
 
Quem é Dimitri?
 

A visualização dos modelos ONNX diretamente no editor está agora aberta:


[Excluído]  
mytarmailS #:
Quem é Dimitri?
Artigos da RL
 
Renat Fatkhullin #:

A visualização dos modelos ONNX diretamente no editor está agora aberta:


Parece ser comum visualizá-los com gráficos.

Em princípio, o que a visualização pode fazer?

 
Maxim Dmitrievsky #:
O aluno precisa encontrar você pessoalmente :)

Hmm, como ele poderia descobrir mais :)

Maxim Dmitrievsky #:
De acordo com o artigo, sim, em geral, quanto menor a fração de negociações ruins, mais raras e precisas são as negociações.

Acabei de escrever sobre um volume menor de exemplos ruins classificados corretamente devido à sua precisão de classificação.

Maxim Dmitrievsky #:
Dmitriy fez um ótimo trabalho, mas não conseguirá manter tudo isso por causa do volume. Agora não faz sentido, porque não há nada. Que tipo de usabilidade existe? Escrever toneladas de código para entender algo desconhecido. Por exemplo, que a RL é um método de otimização como os outros. E quando negociar :)

Ele tem um código muito difícil de ler, mas, em geral, é possível entendê-lo. Acho que é um incentivo muito bom para sua compreensão pessoal do MO. E o código reproduzível é muito importante para a compreensão do processo. Especialmente se alguém quiser fazer algo por conta própria.

Maxim Dmitrievsky #:
Digamos que você seja um operador de mercado, mas não um matemático ou programador. E você começa a fazer coisas assustadoras: aprender programação e fórmulas... os anos passam.... Então, no final, você descobre que nem mesmo os matemáticos conseguiriam lidar com as tarefas que você definiu, e você é apenas um júnior. O destino nada invejável de um operador solitário.

Sim, é isso que acontece - anos desperdiçados.

 
mytarmailS #:
Quem é Dimitri?

Aqui estão seus artigos.

Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Coloquei meu problema em um tópico separado - quem quiser ajudar é bem-vindo!
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
  • 2023.03.24
  • www.mql5.com
Уважаемые участники форума! Передо мной встала задача из области статистики и прогнозирования. Прошу помочь идеями и желательно кодом...
1...297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984...3399
Novo comentário