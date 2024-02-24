Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2977
Cansado de explicar que "melhor" muitas vezes não é a melhor opção.
Em vez de perguntas - declarações - como se estivéssemos lidando com religião....
Você tem uma abordagem específica com terminologia específica, e as pessoas não estão dispostas a sacrificar espaço no disco rígido para obter essas informações, sem entender o resultado. Vejo que a saída é criar um artigo detalhado para encontrar entusiastas que (muito provavelmente) começarão a promover isso no mercado imediatamente 😀 ou alguém que pague um pouco como um profissional. Ou um estudante por um pedaço de salsicha.
No tópico específico, eu meio que uso o termo "corte quântico" do off-topic, que significa simplesmente o intervalo de valores de previsão. Por que o termo surgiu - originalmente de uma tabela quântica que divide o preditor por meio de alguma fórmula de quantificação.
É difícil escrever um artigo útil aqui - não está claro o que escrever que não esteja descrito em outro lugar. E com o que preenchê-lo: testes comparativos ou cálculos lógicos. A lógica deve ser apoiada por fórmulas, o que eu não consigo fazer.
Se eu publicar 3.000 linhas de código, sem incluir as classes auxiliares, quem vai se interessar por ele? É por isso que parece que perguntei especificamente sobre métricas que caracterizam a amostra, com a especificação - dentro do segmento quântico de um preditor, mas saltamos novamente para a discussão de tabelas quânticas e o que elas fazem de bom.
Para conseguir um aluno inteligente - sim, seria bom se ele entendesse a essência, não apenas as fórmulas. Alguma experiência em encontrar uma pessoa assim?
Há muito pouco público-alvo para os artigos sobre Python. Nesse sentido, Dmitriy está mais interessado em sua série de artigos - clique no testador e obtenha o resultado. Sobre a ideia em si - tente fazer a triagem não por 0,5, mas por 0,35 - ou seja, TN onde ela é classificada com alta confiança e, de preferência, em um controle para interromper o aprendizado da amostra.
A visualização dos modelos ONNX diretamente no editor está agora aberta:
Quem é Dimitri?
Parece ser comum visualizá-los com gráficos.
Em princípio, o que a visualização pode fazer?
O aluno precisa encontrar você pessoalmente :)
Hmm, como ele poderia descobrir mais :)
Acabei de escrever sobre um volume menor de exemplos ruins classificados corretamente devido à sua precisão de classificação.
Ele tem um código muito difícil de ler, mas, em geral, é possível entendê-lo. Acho que é um incentivo muito bom para sua compreensão pessoal do MO. E o código reproduzível é muito importante para a compreensão do processo. Especialmente se alguém quiser fazer algo por conta própria.
Sim, é isso que acontece - anos desperdiçados.
Aqui estão seus artigos.