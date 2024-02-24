Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2547

Aleksey Nikolayev #:

A recuperação do Shapelet é como segmentos de linhas de agrupamento. Provavelmente útil para sinais como os cardiogramas, mas não tem a certeza da utilidade para estudos de preços.

A propósito, você foi capaz de trabalhar a aplicação do modelo LGBM? Se treinado em R, você poderia tentar usar a biblioteca de San Sanych).

O problema é específico. Eu tenho macbook m1 e queria treinar modelos sem virtualização, mas o catbust ainda não foi entregue para esta arquitetura. Mas há uma versão adicional do cliente para salvar modelos em formato cpp ou se/else. Ou a analisar o código python no µl. Acontece que por agora é mais conveniente usar o desktop virtual com katbust (durante um ano são versões promissoras para m1).
 
O que é a biblioteca do Sanich?
 
Maxim Dmitrievsky #:
O problema é específico. Eu tenho macbook m1, eu queria treinar modelos sem virtualização, mas o catbust ainda não está disponível para esta arquitetura, mas o lgbm está. Mas há uma versão adicional do cliente para salvar modelos em formato cpp ou se/else. Ou a analisar o código python no µl. Acontece que por enquanto é mais conveniente usar o desktop virtual do Windows com catbust (já são versões promissoras para m1 há um ano).

É para testes, talvez? Provavelmente, é melhor não ir além do mql puro lá. Então, eu tenho que fazer se/else ou esperar pelo ONNX prometido em mql)

 
mytarmailS #:
O que é uma biblioteca sannyasi?

É este aqui. Mas por alguma razão parece que você escreveu sobre isso (possivelmente confundido com elibrarius).

 
Ahh, não é o bbl dele, ele é apenas um utilizador normal...

Talvez estejas confuso, talvez não estejas... Eu escrevi sobre a ligação com o mt5, mas era uma bíblia diferente, a mais recente.

 
Não importa quem é o seu autor. O principal é que funciona (com correções dadas nos comentários). A sessão R é iniciada lá e você trabalha com ela o tempo que precisar, o que é útil se você precisar manter o modelo pesado na memória (sem carregá-lo/descarregá-lo a cada cálculo). O C# integra oficialmente o R de forma semelhante.

Aleksey Nikolayev #:

É para testes, certo? Negociar é provavelmente em VPS ganho, e é melhor não ir além do mql puro lá. Portanto, tenho de usar se/else ou esperar pelo ONNX prometido em mql).

Ou reescreva o código do modelo em mql, mas depois salve-o em c++, para simplificá-lo. Reduzida complexidade.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ou reescreva o código dos modelos em mql, mas depois salve-o em c++ para simplificá-lo. Mudanças desnecessárias

Se o VPS não é metaquota, então é possível tentar compilar o c++ em dll. Na prática, porém, não testaram esta abordagem.

 
Romano #:

Para ser honesto, não entendo bem a pergunta.
É disso que se trata?

Eu já li muitos livros.

Pergunta mais específica, que comprimento de kernel h e g da tela, já que você dá um exemplo sobre filtros?

 
sibirqk #:
As Wavelets são as mesmas de Fourier. Existe o clássico Fourier, existe a janela Fourier e existe o Wavelets, onde em vez de uma janela rectangular como na janela Fourier, é utilizado um tipo especial de janela - wavelets -. Para cotações financeiras, Fourier não é adequado, devido à natureza aleatória do quociente.

Voltando ao livro, devemos provavelmente começar com o básico, que as wavelets são diferenciadas pelo tipo de transformação.
Transformação wavelet contínua.
A discreta transformada wavelet.
Transformada discreta, dividida em mais duas subsecções.

Pesquisar no Google o que é contínuo e discreto, entendê-lo
e relacioná-lo com o mundo do nosso assunto, para entender qual o tipo que nos convém.
É provavelmente aqui que devemos começar a estudar as ondas.

v3

