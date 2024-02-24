Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2547
A recuperação do Shapelet é como segmentos de linhas de agrupamento. Provavelmente útil para sinais como os cardiogramas, mas não tem a certeza da utilidade para estudos de preços.
A propósito, você foi capaz de trabalhar a aplicação do modelo LGBM? Se treinado em R, você poderia tentar usar a biblioteca de San Sanych).
O problema é específico. Eu tenho macbook m1, eu queria treinar modelos sem virtualização, mas o catbust ainda não está disponível para esta arquitetura, mas o lgbm está. Mas há uma versão adicional do cliente para salvar modelos em formato cpp ou se/else. Ou a analisar o código python no µl. Acontece que por enquanto é mais conveniente usar o desktop virtual do Windows com catbust (já são versões promissoras para m1 há um ano).
É para testes, talvez? Provavelmente, é melhor não ir além do mql puro lá. Então, eu tenho que fazer se/else ou esperar pelo ONNX prometido em mql)
O que é uma biblioteca sannyasi?
É este aqui. Mas por alguma razão parece que você escreveu sobre isso (possivelmente confundido com elibrarius).
Aah, Então não é dele, bibla ele é apenas um utilizador normal...
Não importa quem é o seu autor. O principal é que funciona (com correções dadas nos comentários). A sessão R é iniciada lá e você trabalha com ela o tempo que precisar, o que é útil se você precisar manter o modelo pesado na memória (sem carregá-lo/descarregá-lo a cada cálculo). O C# integra oficialmente o R de forma semelhante.
É para testes, certo? Negociar é provavelmente em VPS ganho, e é melhor não ir além do mql puro lá. Portanto, tenho de usar se/else ou esperar pelo ONNX prometido em mql).
Ou reescreva o código dos modelos em mql, mas depois salve-o em c++ para simplificá-lo. Mudanças desnecessárias
Se o VPS não é metaquota, então é possível tentar compilar o c++ em dll. Na prática, porém, não testaram esta abordagem.
Para ser honesto, não entendo bem a pergunta.
É disso que se trata?
Eu já li muitos livros.
Pergunta mais específica, que comprimento de kernel h e g da tela, já que você dá um exemplo sobre filtros?
As Wavelets são as mesmas de Fourier. Existe o clássico Fourier, existe a janela Fourier e existe o Wavelets, onde em vez de uma janela rectangular como na janela Fourier, é utilizado um tipo especial de janela - wavelets -. Para cotações financeiras, Fourier não é adequado, devido à natureza aleatória do quociente.
Voltando ao livro, devemos provavelmente começar com o básico, que as wavelets são diferenciadas pelo tipo de transformação.
Transformação wavelet contínua.
A discreta transformada wavelet.
Transformada discreta, dividida em mais duas subsecções.
Pesquisar no Google o que é contínuo e discreto, entendê-lo
e relacioná-lo com o mundo do nosso assunto, para entender qual o tipo que nos convém.
É provavelmente aqui que devemos começar a estudar as ondas.