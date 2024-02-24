Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2534
Pessoal, como fazer o logaritmo corretamente, porque você tem tanta bobagem ?
Eu realmente não entendo o que está em seus gráficos (Q-Q plot?). Parece que a amostra de aumentos de preço do logaritmo deve ser comparada com uma distribuição normal.
Q-Q gráfico, incrementos
variações sobre um tema
Na primeira linha há uma multiplicação por 100000, mas quanto é que está certo?
É possível não multiplicar, de qualquer forma será mais de 1, mas neste caso obteremos 3 diagramas pelo link.
Ou você pode multiplicá-lo por 10000000 e o gráfico será diferente novamente.
A questão principal aqui é: quantas vezes multiplicar os incrementos?
pelo tamanho do contrato, como opção.
Não quero voltar a escrever disparates com uma cara inteligente, é uma ideia super clássica, a regressão da crista em geral foi inventadaem 1970.
Acho que já cá esteve antes.
E depois há o apartamento e o problema das tendências.
Ainda tente amostrar d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).
Você também pode tentar uma aproximação sem logaritmos d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Adição ao comentário anterior
É tudo multiplicação na primeira linha de código
multiplicar os incrementos por 10^5
sem multiplicação
Multiplicação de incrementos por 10^8