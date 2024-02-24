Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2535

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky # :

As devoluções (retornos) são para os teóricos. Os praticantes têm os seus próprios métodos.

 
Aleksey Nikolayev #:

amostragem de aumentos de logaritmo de preços

O preço das moedas não muda muitas vezes, porque é que precisa de um logaritmo? Mas os incrementos mudam.
 
Aleksey Nikolayev #:

Ainda tente amostrar d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).

Você também pode tentar uma aproximação sem logaritmos d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

Surpreendentemente, estas fórmulas não funcionam

bid[i]/bid[i-1]-1 log(bid[i]/bid[i-1])


E o resultado é muito próximo, mesmo que você esgueire seus olhos, você não consegue ver a diferença. Os eixos são compensados por alguns pixels. Eu verifiquei-o várias vezes.

[Excluído]  
Aleksey Nikolayev #:

As devoluções (retornos) são para os teóricos. Os praticantes têm os seus próprios métodos.

Então eu não entendo do que estamos a falar.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Então eu não entendo do que estamos a falar.

Como teórico, também não entendo muito bem.

 
Rorschach #:

E o resultado é muito próximo, mesmo que você esgueire seus olhos, você não consegue ver a diferença. Os eixos são compensados por alguns pixels. Verificado várias vezes.

Este deve ser o caso, porque quando x é pequeno, aproximadamente log(1+x)~x. Neste caso x=bid[i]/bid[i-1]-1

Rorschach #:

Surpreendentemente, estas fórmulas não funcionam.

Talvez o conhecido efeito de cauda grossa da distribuição dos retornados se esteja a manifestar. Os maiores valores dos retornados aparecem mais frequentemente do que deveriam no caso de uma distribuição normal.

 
Alguém prestou atenção ao envelhecimento na trama do Lag? É um cotier, publicado há algumas páginas.
 
secreto #:
O preço das moedas não muda drasticamente, por que precisaria de um logaritmo? Mas os incrementos mudam.

Um cientista respeitável escreveu que o preço deve ser logarítmico e todos os teóricos continuam cegamente a fazê-lo.

 
Aleksey Nikolayev #:

Um cientista respeitável escreveu que o preço deve ser logarítmico e todos os teóricos continuam cegamente a fazê-lo.

Ele deve ter escrito sobre acções.
 
secreto #:
Então ele deve ter escrito sobre ações.

Não a li, mas a fórmula Bleck-Scholes é derivada dela e não diz que se trata apenas de opções sobre acções. Embora, é claro, não seja exactamente verdade para nada, mas é usado como ponto de partida para quaisquer teorias de opções.

1...252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542...3399
Novo comentário