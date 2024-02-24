Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2459
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu tive isto durante 2 dias e meio.
Então o que acabaste por me ensinar a estacionar?
Saudações, irmãos!!!
Lembro-me de o ter dito mais do que uma vez, mas vou dizê-lo novamente. Sim, o método de treinamento e a arquitetura NS são importantes, mas muito mais importantes são os dados que você usa. Em muitos aspectos, uma ampla gama de arquiteturas de rede funcionará bem com dados bem preparados. É natural que cada tipo de NS precise de pré-processamento específico, mas se os dados de entrada, as informações que você leva para entrar na rede fazem sentido para o alvo, então o resultado será visível de uma só vez. O ponto de cavar diferentes métodos de construção do NS se a saída apenas na configuração única ainda não pode funcionar.
Só estou a dizer, no caso dos jovens estarem a ler :-)
para distinguir entre Trend e Flat para incluir o TS apropriado
a opção de procurar caudas gordas na distribuição assimétrica na análise de séries temporais, ainda é o caminho para um modelo de previsão baseado em apenas um fator - o fator tempo... E os modelos multifactor (mesmo aqueles que são incorporados nos preços das opções de futuros) ainda podem ser matematicamente expressos apenas de uma forma geral e, claro, a previsão(que é determinada pelos dados dos modelos de regressão estatística) e o seu nível de confiança(por estimativa da adequação do modelo - por exemplo, o critério F da Fisher, etc.), bem como os limites, dentro dos quais o modelo é fiável.), e os limites em que esta previsão é mais provável, - levam à necessidade de ter também em conta o erro do modelo e o erro de previsão...
- Depois, vamos colocar tudo isto em neurónios e calcular as dependências algorítmicas de outros eventos sobre os valores dos factores e os seus erros... -- ...isto é, suponho, se o fizeres bem... mas para construir tal BC (sistema de computação), para obter apenas uma fração de probabilidade na saída de qualquer maneira, estou muito ocupado, no entanto...
obrigado pelo feedback daqueles que experimentaram estes NS, mas, na verdade, sem os dados de entrada correctos a saída será apenas "o que Deus fornecer" (que não existe sem oferta e procura de qualquer forma)
... porque parece-me que quanto mais factores, maior é o erro cumulativo... embora, claro, só se deva alocar os factores impulsionadores na análise... mas isso é pelo menos Taxa de Juros & Fornecimento de Dinheiro (dados dos quais nós, como retalhistas, aparecemos no último, se é que aparecem de todo)... devemos também adicionar as Exportações Líquidas e os Investimentos Estrangeiros Líquidos à análise D & S que ninguém nos vai dizer também
P.S.
por isso só temos de confiar intuitivamente nas forças da auto-regulação das taxas de juro e nos impulsos monetários e fiscais para regular a taxa de câmbio.... e esperar pelos verdadeiros Eventos de Condução e não pelos mexericos nas notícias... um robô não distinguirá de todo os dois últimos (especialmente se não obtiver uma amostra suficientemente grande de dados históricos para uma análise estatisticamente válida)... para notícias, mexericos e reações, provavelmente vale a pena fazer uma pesquisa histórica para estimar onde e quando a crise econômica ou a recuperação ocorrerá - e há poucos casos de validade estatística
é por isso que as taxas de juro de longo prazo são as melhores amigas de um analista,
as taxas de juro de curto prazo são o melhor amigo de um comerciante... imho (se você estudar seu comportamento)... porque se o dinheiro é retirado do mercado aberto (D & S), está no interesse
Aqui é sobre a aprendizagem de máquinas
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
vai fazer bumerangue para os seus filhos e netos - pense antes de enganar o público
porque é como um bumerangue
como estrume - nem todo o estrume é bom para fertilizar o solo que lhe é oferecido... - tens de saber de onde vem!... imho
(em doses moderadas e de boa qualidade pode ser benéfico)... Claro que, caso contrário, também pode ser bumerangue...
Aqui é sobre a aprendizagem de máquinas
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vai fazer bumerangue para os seus filhos e netos - pense antes de fazer de nós parvos.
Aqui é sobre a aprendizagem de máquinas
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
vai fazer bumerangue sobre os seus filhos e netos - pense antes de fazer figura de parvo.
o que é que isto tem a ver com o MoD?
Com esse tipo de lógica, você pode até ir até a parteira que fez o parto )))))
o que é que o MoD tem a ver com isso?
Com esse tipo de lógica, você poderia ir tão longe quanto a parteira que fez o parto )))))
É apenas um belo invólucro para iniciantes, e por dentro, 0
dentro será o que você alimenta a entrada do NS -
(tal como com os neurónios do cérebro humano)
dentro será o que você alimenta a entrada do NS -
(tal como com os neurónios do cérebro humano)