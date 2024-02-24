Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2358
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Vá ao calendário Alpari, clique em notícias sobre o lançamento dos valores atuais dos indicadores - Mais informações sobre... - uma tabela de dados históricos para este indicador com datas de publicação
qual é o período de tempo em que a informação está disponível?
Muito para descarregar/utilizar graças ao antigo Fed)
https://www.federalreserve.gov/data.htm
em algum lugar até foi possível compilar e descarregar uma tabela sincronizada no tempo de quantidades heterogéneas à mão
Qual é o período de tempo em que a informação está disponível?
Você tem que olhar para a profundidade de cada indicador.
Por exemplo, o desemprego Schweyar é até meados de 2007 em profundidade/
Sim, pode ser descarregado.
Você tem que olhar para a profundidade de cada indicador.
Por exemplo, o desemprego na Suíça - até meados de 2007 em profundidade/
Sim, você pode fazer o download.
Normas, só é acessível através da LC?
ah, encontrei-o, eles têm um calendário da fxstreet
Ultimamente temos estudado as obras do Prado). Por isso vou responder com uma citação do seu livro: "Os dados fundamentais são extremamente regularizados e de baixa frequência. Dada a disponibilidade pública no mercado, é improvável que haja algum valor explorável nele".
São os dados fundamentais que estão causando todas as tendências. Lembro-me bem das fortes tendências das moedas (e mercadorias) e do Eurobucks ao longo dos últimos anos. E as moedas de mercadorias têm arado através dela de forma bastante clássica.
Qualquer estratégia simples-anciã sobre qualquer oscilador pode ter o máximo lucro para os próximos 5 anos.
Mas como já mencionado, há sempre algo novo nos fundamentos e, portanto, os modelos clássicos de classificação/regressão pela história não são úteis, o que Prado provavelmente quis dizer), (além disso, não há muitas grandes tendências) e muito provavelmente degeneram em 2-3 indicadores mais significativos. Averdadeira tarefa se resume a processar todo o fundo de notícias e provavelmente está ainda mais próximo da AGI.
Todas as tendências são causadas por dados fundamentais. Ao longo dos últimos anos, posso lembrar-me das fortes tendências das moedas (e mercadorias) e do Eurobucks. E as moedas de mercadorias atravessaram-na de forma bastante clássica.
Qualquer estratégia simples-anciã sobre qualquer oscilador pode ter o máximo lucro para os próximos 5 anos.
Mas como já foi notado, há sempre algo novo misturado com os fundamentos e, portanto, os modelos clássicos de classificação/regressão pela história são de pouca utilidade, que é provavelmente o que Prado quis dizer), (quanto mais, há poucas grandes tendências), e muito provavelmente degeneram em 2-3 indicadores mais significativos.A verdadeira tarefa se resume a processar todo o fundo de notícias e é ainda mais próximo da AGI provavelmente.
Para utilizar o FA é preciso gastar muito tempo para digitalizar sistematicamente para o processamento da máquina. Isto é viável para o colectivo. Para um indivíduo, isso levaria anos. Eu sei como fazê-lo, mas não o posso fazer sozinho.
O MO pode calcular a qualidade do sinal por probabilidade? Para então filtrar aqueles com mais de 90% de probabilidade
O MoD pode calcular a qualidade dos sinais por probabilidade? Para então filtrar aqueles com mais de 90% de probabilidade
Talvez. Árvores e florestas. Você só pode selecionar folhas com >= 90% de nota na trama de treinamento. Mas em novos dados eles darão um erro de 50%. Isto é para a marcação de professores com TP=SL. Outros tipos de marcação também podem ser seleccionados de acordo com a percentagem certa. Mas é provável que a rentabilidade seja zero, como no meu caso.