Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2358

Novo comentário
 
O mesmo no site da Finam, só que nem todos os indicadores são actualizados regularmente
 
Em ambos os casos, não há apenas um valor real, mas também uma previsão - o movimento de preço máximo quando há uma diferença significativa entre a previsão e o fato de
[Excluído]  
denis.eremin:
Vá ao calendário Alpari, clique em notícias sobre o lançamento dos valores atuais dos indicadores - Mais informações sobre... - uma tabela de dados históricos para este indicador com datas de publicação

qual é o período de tempo em que a informação está disponível?

 

Muito para descarregar/utilizar graças ao antigo Fed)

https://www.federalreserve.gov/data.htm

em algum lugar até foi possível compilar e descarregar uma tabela sincronizada no tempo de quantidades heterogéneas à mão

Federal Reserve Board - Data
  • www.federalreserve.gov
The Federal Reserve Board of Governors in Washington DC.
 
Maxim Dmitrievsky:

Qual é o período de tempo em que a informação está disponível?

Você tem que olhar para a profundidade de cada indicador.

Por exemplo, o desemprego Schweyar é até meados de 2007 em profundidade/

Sim, pode ser descarregado.

[Excluído]  
denis.eremin:

Você tem que olhar para a profundidade de cada indicador.

Por exemplo, o desemprego na Suíça - até meados de 2007 em profundidade/

Sim, você pode fazer o download.

Normas, só é acessível através da LC?

ah, encontrei-o, eles têm um calendário da fxstreet

 
Aleksey Nikolayev:

Ultimamente temos estudado as obras do Prado). Por isso vou responder com uma citação do seu livro: "Os dados fundamentais são extremamente regularizados e de baixa frequência. Dada a disponibilidade pública no mercado, é improvável que haja algum valor explorável nele".

São os dados fundamentais que estão causando todas as tendências. Lembro-me bem das fortes tendências das moedas (e mercadorias) e do Eurobucks ao longo dos últimos anos. E as moedas de mercadorias têm arado através dela de forma bastante clássica.

Qualquer estratégia simples-anciã sobre qualquer oscilador pode ter o máximo lucro para os próximos 5 anos.

Mas como já mencionado, há sempre algo novo nos fundamentos e, portanto, os modelos clássicos de classificação/regressão pela história não são úteis, o que Prado provavelmente quis dizer), (além disso, não há muitas grandes tendências) e muito provavelmente degeneram em 2-3 indicadores mais significativos. Averdadeira tarefa se resume a processar todo o fundo de notícias e provavelmente está ainda mais próximo da AGI.

 
Aleksey Mavrin:

Todas as tendências são causadas por dados fundamentais. Ao longo dos últimos anos, posso lembrar-me das fortes tendências das moedas (e mercadorias) e do Eurobucks. E as moedas de mercadorias atravessaram-na de forma bastante clássica.

Qualquer estratégia simples-anciã sobre qualquer oscilador pode ter o máximo lucro para os próximos 5 anos.

Mas como já foi notado, há sempre algo novo misturado com os fundamentos e, portanto, os modelos clássicos de classificação/regressão pela história são de pouca utilidade, que é provavelmente o que Prado quis dizer), (quanto mais, há poucas grandes tendências), e muito provavelmente degeneram em 2-3 indicadores mais significativos.A verdadeira tarefa se resume a processar todo o fundo de notícias e é ainda mais próximo da AGI provavelmente.

Para utilizar o FA é preciso gastar muito tempo para digitalizar sistematicamente para o processamento da máquina. Isto é viável para o colectivo. Para um indivíduo, isso levaria anos. Eu sei como fazê-lo, mas não o posso fazer sozinho.

 
Maxim Dmitrievsky

O MO pode calcular a qualidade do sinal por probabilidade? Para então filtrar aqueles com mais de 90% de probabilidade

 
Evgeni Gavrilovi:

O MoD pode calcular a qualidade dos sinais por probabilidade? Para então filtrar aqueles com mais de 90% de probabilidade

Não fui eu que perguntei, mas eu digo-te.
Talvez. Árvores e florestas. Você só pode selecionar folhas com >= 90% de nota na trama de treinamento. Mas em novos dados eles darão um erro de 50%. Isto é para a marcação de professores com TP=SL. Outros tipos de marcação também podem ser seleccionados de acordo com a percentagem certa. Mas é provável que a rentabilidade seja zero, como no meu caso.
1...235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365...3399
Novo comentário