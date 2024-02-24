Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2360
Ou seja, o objetivo é ganhar migalhas de ganho de qualidade aumentando significativamente o tempo que leva para percorrer os modelos
mas há também o pré-processamento automático e a análise autoexplorativa
(E provavelmente você também pode otimizá-los.) Uma pessoa também se comporta de forma diferente em situações diferentes. E este comportamento também é programático)).
O Moderno MO triunfa na razão na escolha dos modelos.
Na velocidade da seleção)
A propósito, sobre o editor de código, por experiência pessoal: começou com nodepad++, depois sablim, depois vários interlegs etc., depois colocou VSCode e percebeu que tudo antes disso era só porcaria.
a única coisa que mcrosoft fez para o mundo útil é VSCode
Em breve lançarei um produto interessante, tive que lidar com javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + um par de bíblias js na renderização de gráficos.
Oh, fixe.
Vejo que já passou por muita coisa))
Alguém tentou olhar para o mercado desta maneira?
Você constrói um modelo baseado em suportes e resistências construídas sobre um preço aproximado
Acho que é uma abordagem interessante e, o mais importante, pode ser formalizada.
Na velocidade da matança excessiva)
na escolha dos modelos
O que você aproxima?
Como é que se aproxima?
Fourier, eu pego a soma dos primeiros n (2-5) harmónicos com a maior amplitude
Eu tento algo como "aprender um tiro", mas à minha maneira, ou simplesmente, tento procurar padrões complexos...
Eu dou um ressalto e muitos "não ressaltos" na proporção de cerca de 1 para 200, então eu recebo um tipo de treinamento com um exemplo, então eu tiro probabilidade do modelo e vejo o que acontece com o preço com novos dados quando o modelo mostra maior probabilidade...
É quase o mesmo que comparar o preço atual com o meu próprio padrão e olhar para a medida de proximidade, mas aqui eu olho para a probabilidade do modelo...
Francamente falando, às vezes é muito bom, embora não haja muitos negócios, mas é apenas um padrão e pode haver muitos deles.
Aqui está um padrão de sucesso, por exemplo, o primeiro é uma espécie de comboio, todos os outros são novos dados
A mim parece-me bem.