Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2364
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Encontrar uma solução...))
...previsível...
Eu já escrevi como remover a correlação serial na janela deslizante para quase zero, ao preparar os dados
com a invariância da escala dos signos/padrões não tem sido jogado, pode-se pensar. Depende do que se deve tomar como ponto de referênciaA maneira mais fácil é alterar os atributos (por exemplo, períodos MAC) quando a volatilidade muda, etc. Terá um efeito semelhante.
Já escrevi como remover a correlação serial em uma janela deslizante para quase zero, ao preparar os dados
com a invariância da escala dos signos/padrões não tem sido jogado, pode-se pensar. Depende do que se deve tomar como ponto de partida.
Oooh esta é uma das muitas questões em que se deve pensar...
==========
Quanto a resolver o problema em si...
Gero regras usando regressão gramatical (genética), cada regra pode ser considerada um evento, sem ligação a índices, apenas uma sequência de gatilhos
Assim.
Se todas as regras forem cumpridas num evento, verifique se há um ressalto ou o que quer que seja (o que quer que esteja escrito na função de fitness)
Estas regras realmente mantêm as regularidades e têm 100-200 acessos ao longo da vida.
As regras podem ser combinadas em conjuntos (algo como Floresta Aleatória)
Mas tudo isso é terrivelmente intensivo em recursos, mas muito promissor, você pode usar absolutamente qualquer matemática e arquitetura, e qualquer alvo através da fitness.
Você pode tentar tudo se tiver o poder computacional.
Oooh esta é uma das muitas perguntas a pensar...
==========
Quanto à solução do problema em si...
Gero regras com uma regressão gramatical (genética), cada regra pode ser considerada um evento, sem índices, apenas uma sequência de gatilhos
Assim.
Se todas as regras forem cumpridas num evento, verifique se há um ressalto ou o que quer que seja (o que quer que esteja escrito na função de fitness)
As regras obtidas realmente mantêm as regularidades, a vida 100-200 desencadeia
As regras podem ser combinadas em conjuntos (algo como Floresta Aleatória)
Mas tudo isto é terrivelmente intensivo em recursos, mas muito promissor, podemos usar absolutamente qualquer matemática e arquitectura, e qualquer alvo através da fitness.
Você pode fazer qualquer coisa se você tiver o poder computacional.
o mesmo que com os filtros sazonais ou outros filtros, mas as condições são mais complexas
para MoD é bom, porque os grupos de exemplos são por vezes semelhantes
Fourier, eu pego a soma dos primeiros n (2-5) harmónicos com a maior amplitude
Ou seja, está ajustado ao enredo a olho nu?
Você pode passar por tudo, desde que tenha o poder de computação.
Este método é mais rápido do que a árvore genética que afixei anteriormente ou não? O resultado que eu vejo é o mesmo - obter folhas e combiná-las em grupos - já fiz tudo isso.
Eu posso calcular por mim mesmo o que é necessário para obter resultados intermediários para avaliá-los.Adicionado: É verdade, também há aqui uma regra para comparar um indicador com outro - isto é realmente novo - há muito tempo que penso nisto.
a única coisa útil que a Microsoft tem feito pelo mundo é o VSCode
Os decoradores Python não podem corrigi-lo interativamente, estou cansado de enviar-lhes relatórios de bugs.
Eu enviei relatórios de bugs de dois computadores e as pessoas escreveram para mim).
Os decoradores Python não podem corrigi-lo em modo interativo, estou exausto de enviar-lhes relatórios de bugs
Enviei-lhes relatórios de bugs de dois computadores e as pessoas escreveram-me, a resposta tem sido que tudo funciona).
Então, está na hora de mudar para R)
Ou seja, está ajustado ao local a olho nu?
de outra forma.
Este método é mais rápido do que a árvore genética que afixei anteriormente ou não?
Não, não é, são regras fundamentalmente diferentes...
Métodos não podem ser comparados"programação genética" é uma direção de métodos em que alguns programas escrevem outros programas, eu apenas o implementei na forma de regras (pode ser qualquer coisa)
árvore genética é um caso especial de árvore de design com um sabor de algoritmo gen. ou seja, o habitual chapéu impraticável porque a entrada vai para X,Y com uma ligação para os índices.
Adicionado: Verdade, há também uma regra que compara um índice com outro - isto é realmente novo - há muito tempo que penso sobre isso.
pode haver qualquer coisa
porque a entrada é X,Y ligada aos índices
O que você põe dentro, é o que você recebe.
OK, eu percebo, não precisas de ajuda.