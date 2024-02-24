Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2364

mytarmailS:

Encontrar uma solução...))

...previsível...

Eu já escrevi como remover a correlação serial na janela deslizante para quase zero, ao preparar os dados

com a invariância da escala dos signos/padrões não tem sido jogado, pode-se pensar. Depende do que se deve tomar como ponto de referência

A maneira mais fácil é alterar os atributos (por exemplo, períodos MAC) quando a volatilidade muda, etc. Terá um efeito semelhante.
 
Maxim Dmitrievsky:

==========

Quanto a resolver o problema em si...

Gero regras usando regressão gramatical (genética), cada regra pode ser considerada um evento, sem ligação a índices, apenas uma sequência de gatilhos

Assim.

 [1] "SMA30 >= SMA10 & SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8"                                                               
 [2] "LO <= 10.7 & SMA30 <= 16.4"                                                                                                                          
 [3] "OP >= -10.3 & LO <= SMA30"                                                                                                                           
 [4] "SMA30 <= HI & HI >= 18.8 & LO >= HI & SMA30 <= LO & LO <= CL & OP <= SMA60 & HI >= 6.7 & HI <= -2.6 & CL <= SMA30 & HI >= -19.2 & SMA10 >= SMA30"    
 [5] "SMA30 >= SMA60 & SMA60 >= -11.9 & SMA60 >= 10.3 & CL >= -4.2"                                                                                        
 [6] "LO <= 18 & CL >= -9.5"                                                                                                                               
 [7] "SMA10 >=  0.6 & HI <= -18 & LO >= SMA10 & LO <= -18.8"                                                                                            
 [8] "LO <= OP & LO <= 13.1"                                                                                                                               
 [9] "OP >= -20 & CL >= LO & LO <= -19.6 & HI >= -18.4"                                                                                                    
[10] "SMA30 <= 6.7 & CL >= -17.6 & CL <= -20 & HI >= HI & OP >= LO & LO >= LO & OP <= -19.2"                                                               
[11] "HI >= HI & SMA30 >= SMA10"                                                                                                                           
[12] "SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8"                                                                                
[13] "SMA60 <= OP & SMA60 >= -9.5 & SMA60 <= 9.1 & SMA30 <= OP"    
....
..
..


Se todas as regras forem cumpridas num evento, verifique se há um ressalto ou o que quer que seja (o que quer que esteja escrito na função de fitness)


Estas regras realmente mantêm as regularidades e têm 100-200 acessos ao longo da vida.

As regras podem ser combinadas em conjuntos (algo como Floresta Aleatória)


Mas tudo isso é terrivelmente intensivo em recursos, mas muito promissor, você pode usar absolutamente qualquer matemática e arquitetura, e qualquer alvo através da fitness.

Você pode tentar tudo se tiver o poder computacional.

Ou seja, está ajustado ao enredo a olho nu?

 
Este método é mais rápido do que a árvore genética que afixei anteriormente ou não? O resultado que eu vejo é o mesmo - obter folhas e combiná-las em grupos - já fiz tudo isso.

Eu posso calcular por mim mesmo o que é necessário para obter resultados intermediários para avaliá-los.

Adicionado: É verdade, também há aqui uma regra para comparar um indicador com outro - isto é realmente novo - há muito tempo que penso nisto.
Então, está na hora de mudar para R)

A fresh start for R in VSCode
A fresh start for R in VSCode
  • Varun Guttikonda
  • medium.com
As a data science major, most of my work with data-science (university or side-project) happens with R and Python. I write R in the traditional R console while all my other projects are done in VSCode. So I wanted to add R to my VSCode workspace.😉 When I searched the internet on how to do that, to my awe there was no article or YouTube video...
 
Aleksey Vyazmikin:

Ou seja, está ajustado ao local a olho nu?

de outra forma.

Aleksey Vyazmikin:

Este método é mais rápido do que a árvore genética que afixei anteriormente ou não?

Não, não é, são regras fundamentalmente diferentes...

Métodos não podem ser comparados"programação genética" é uma direção de métodos em que alguns programas escrevem outros programas, eu apenas o implementei na forma de regras (pode ser qualquer coisa)

árvore genética é um caso especial de árvore de design com um sabor de algoritmo gen. ou seja, o habitual chapéu impraticável porque a entrada vai para X,Y com uma ligação para os índices.

