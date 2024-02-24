Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2353
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
de maneira nenhuma em forex )então se você for a outros tópicos do livro, haverá ainda mais
Podemos contar separadamente para lances e pedidos e depois combiná-los de alguma forma? Provavelmente, não fará qualquer sentido.
Parece lógico, porque já foi poluído com muita poeira).
Talvez, em vez de um hullabaloo, devêssemos fazer algo mais significativo). Por exemplo,tire algo do Prado à parte. Aidéia de barras de desequilíbrio parece ser interessante, mas eu não consigo entender como ela pode ser aplicada ao forex.
Existe um Prado em tradução russa?
Existe uma tradução do Prado para russo?
Há, mas é melhor em inglês - a narrativa é concisa e complicada, você tem que obter os detalhes nos artigos, que ninguém vai traduzir para o russo.
Qual é o objectivo do livro dele, então?
;))
há aí algumas coisas úteis sobre resampling e treinamento florestal aleatório, e em geral é um bom material para se familiarizar com diferentes métodos
Devemos contar separadamente para lances e pedidos e depois combiná-los de alguma forma? Muito provavelmente, seria um disparate.
Parece lógico, porque está bastante poluído).
não sei que tipo de sonho ele teve sobre tais transformações, mas elas só fazem sentido quando realmente têm algum sentido) senão o mesmo Renko
Não sei que sonho ele teve sobre tais transformações, mas elas só fazem sentido quando realmente fazem sentido ) senão o mesmo renko
Não sei) Mas quem quiser ser como o Prado, precisa de pensar como o Prado)
Sim, parece um Renko, mas também há algumas associações com a CUSUM.
Como a previsibilidade das séries temporais pode ser melhorada
Usando a classificação em ziguezague como exemplo...
Volatilidade normalização
0) criar um vetor vazio
1) seguir o preço em uma janela deslizante de tamanho n
2) normalizar os preços na janela deslizante no intervalo 0-1
3) escrever a diferença do último valor normalizado com o anterior no vetor vazio
4) fazer soma cumulativa sobre o vetor
Código P, com iterpolação de NA, se disponível
função auxiliar de normalização
Isto é o que obtemos, a linha vermelha é o preço, a linha azul é normalizada de acordo com a volatilidade.
Como podemos ver, a série tem todas as propriedades dos preços, mas é mais estável nas suas características.
Tentemos comparar a qualidade da classificação da inclinação do noroeste
o alvo - a declinação do WP
sinais - uma dúzia de indicadores padrão
AMO - Forrest , com os mesmos parâmetros e sids
traço 10k , teste 10k
previsão a preço padrão
previsão a preço modificado
Peço-vos que especulem 12 de !!!!!.
Você está sugerindo que é hora de deixar o ninho de casa do varejo forex?
Faz sentido ficar se houver uma pequena máquina que possa aumentar o depósito em um mês, em todos os outros casos é mais fácil de trabalhar em qualquer outro lugar.
Como a previsibilidade das séries temporais pode ser melhorada
Usando a classificação em ziguezague como exemplo...
Volatilidade normalização
0) criar um vetor vazio
1) seguir o preço em uma janela deslizante de tamanho n
2) normalizar os preços na janela deslizante no intervalo 0-1
3) escrever a diferença do último valor normalizado com o anterior no vetor vazio
4) fazer soma cumulativa sobre o vetor
Código P, com iterpolação de NA, se disponível
função auxiliar de normalização
Isto é o que obtemos, a linha vermelha é o preço, a linha azul é normalizada de acordo com a volatilidade.
Como podemos ver, a série tem todas as propriedades dos preços, mas é mais estável nas suas características.
Tentemos comparar a qualidade da classificação da inclinação do noroeste
o alvo - a declinação do WP
sinais - uma dúzia de indicadores padrão
AMO - Forrest , com os mesmos parâmetros e sids
traço 10k , teste 10k
previsão a preço padrão
previsão a preço modificado
Peço para especular!!!!!
Como a previsibilidade das séries temporais pode ser melhorada
Usando a classificação em ziguezague como exemplo...
Normalização por volatilidade