mytarmailS:

Eu não me lembro bem, lembro-me que mudou alguma coisa, mas não tanto assim... Mas este é um quadro completamente diferente.

porque o crescimento exponencial na escala de toros parece um crescimento linear )

 
Maxim Dmitrievsky:

porque o crescimento exponencial em uma escala de tronco parece linear).

e deveria ter um melhor efeito de generalização, em teoria.

 
mytarmailS:

Sobre a própria abordagem da geração, uma crítica da minha parte )

Quando você cria dados e passa por modelos à procura de um modelo que funcione com os "novos dados", você percebe que é um ajuste? Entende que é apropriado?

Como estes "novos dados" estão envolvidos na escolha do modelo, não são"novos dados"... não é muito óbvio, mas é!

Maxim Dmitrievsky:

no dia 3 verificado, sim.

Continuando o tema.... desenterrou o código antigo desses seus GMMs

encontrou 4 bons modelos que estão no lado positivo de "como novos dados".

O modelo GMM foi gerado em teste de 500 pontos em 15k pontos



E aqui estão eles, em dados realmente novos (terceira amostra)




O que é interessante, se invertermos os sinais de abertura de posição para os dois últimos modelos (afundamento), eles começam a ganhar muito bem com a comissão levada em conta

 

Estou lentamente continuando minhas experiências com o treinamento de redes neurais com função de fitness ....

Eu criei esta forma de descrever a função de fitness, em vez de ensinar a rede para maximizar o lucro, tentei ensinar a rede para "maximizar um gráfico de rendimento agradável".

Qual é "o melhor gráfico de rentabilidade"? Eu o coloco como o coeficiente de correlação da linha linearmente crescente e o gráfico de rentabilidade

Tenho este saldo nos dados da pista, comissão tomada em consideração

Coeficiente de correlação 0,9947626 é quase 1))) mesmo no gráfico é visível como uma régua)


Azul mostra saldo numa amostra de teste de 800 pontos de 5 minutos de Euro


E é assim que se parece o equilíbrio numa amostra de teste de 5k pontos.

agradável )))

mytarmailS:

Estás à espera de mais alguma coisa? )

mytarmailS:

Bem, deveria ter um efeito melhor na generalização, em teoria.

não deve nada a ninguém.

 
Maxim Dmitrievsky:

Estavas à espera de algo diferente? )

Eu, pelo contrário, estou feliz, o treino para o lucro máximo, por exemplo, é uma lotaria no teste, e aqui está, pelo menos, uma pequena ilha de estabilidade.

800 pontos em um gráfico de 5 minutos não é muito pouco
 
Maxim Dmitrievsky:

O contrário é mais difícil. Com MO na lógica. Quase impossível, você só pode aproximar

O IO só pode ser quebrado por outro IO mais forte

Reverse grid é um tópico interessante.

Coloque barulho nas entradas. Obtenha o espectro na saída. Constrói um filtro sobre ele.

Acontecerá então que é possível obter resultados semelhantes com uma combinação de bolsas.

Então vamos usar pacotes de convolução aleatórios (esqueci-me do seu nome).

E então a fantasia chegará ao fim...

Escuridão. Escuridão. A Fábrica.

 
mytarmailS:

A mesma coisa com a negociação de pares e a procura de spreads agradáveis, mas em oos foge de uma só vez.

mytarmailS:

aí termina o padrão, não importa como você o ensine. Se você não souber a diferença entre os dois, você pode usar outros exemplos.

