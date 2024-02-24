Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2263
Eu não sou um génio))
Tudo já foi inventado... Mesmo GMM, podemos tomar médias e alterá-las como desejarmos até ao resultado, ou alterar a própria série, ou sintetizar um espectro e usá-lo para reconstruir o sinal, ou... ou...
Eu acho que sim ))
Diga-me uma coisa, o seu robô negoceia com esta ideia e ganhou alguma coisa?
3% antes da noite de Ano Novo... isso é fixe.
Eu quero treinar o mesmo, mas quero que seja para martingale.
é interessante porque resulta em configurações completamente diferentes, padrões diferentes, pontos de entrada diferentes que não funcionam em condições normais
Olhando para o bitcoin, tal aumento de emoção e assim.
Mas se olharmos para a escala de troncos, é a tendência habitual.
Eu tentei fazer a mesma escala uma vez, mas não funcionou, alguém pode me dizer como fazer?
Acho que os robôs e a AMO serão melhores a "comer" os dados nesta forma.
15, não me lembro exactamente.
Pelo menos deixa-o regatear por uma centena.
O que não funcionou com a balança? Para fazer um indicador de preço na escala de registo?
3% de quê? No depósito? Do depósito de margem? Do SL máximo?
Se no depósito, que percentagem do depósito foi negociada?
O que não funcionou com a balança? Fazer um indicador de preço na escala de registo?
Não me lembro bem, lembro-me que mudou alguma coisa, mas não tanto assim... E você tem um quadro completamente diferente...