mytarmailS:

Eu não sou um génio))

Tudo já foi inventado... Mesmo GMM, podemos tomar médias e alterá-las como desejarmos até ao resultado, ou alterar a própria série, ou sintetizar um espectro e usá-lo para reconstruir o sinal, ou... ou...

você meio que repetiu tudo o que eu escrevi... obrigado )

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, você meio que repetiu tudo o que eu escrevi... obrigado )

Eu acho que sim ))

Diga-me uma coisa, o seu robô negoceia com esta ideia e ganhou alguma coisa?

Olhando para o bitcoin, tal aumento de emoção e assim.

Mas se olharmos para a escala de troncos, é a tendência habitual.


Eu tentei fazer a mesma escala uma vez, mas não funcionou, alguém pode me dizer como fazer?

Acho que os robôs e a AMO serão melhores a "comer" os dados nesta forma.


 
Pelo menos deixa-o regatear por uma centena.

 
O que não funcionou com a balança? Para fazer um indicador de preço na escala de registo?

 
3% de quê? No depósito? Do depósito de margem? Do SL máximo?

Se no depósito, que percentagem do depósito foi negociada?

 
dr.mr.mom Mishanin:

O que não funcionou com a balança? Fazer um indicador de preço na escala de registo?

Não me lembro bem, lembro-me que mudou alguma coisa, mas não tanto assim... E você tem um quadro completamente diferente...

