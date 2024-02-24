Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2836

Maxim Dmitrievsky #:
Seus resultados de aprendizagem melhoraram?)

Não, infelizmente.

Estou dando uma olhada no site de Lopez de Prado neste momento . https://quantresearch.org/Patents.htm.

Ele tem uma nova patente, emitida em setembro (Tactical Investment Algorithms through Monte Carlo Backtesting).

Muitas ideias valiosas, por exemplo, ele enfatiza o nowcasting (previsão de curto prazo).

Citação: "As previsões de curto prazo são estatisticamente mais confiáveis do que as de longo prazo."

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3562025

Principais descobertas da pandemia do coronavírus.

Que lições podemos aprender em meio a essa crise?

1. mais nowcasting , menos forecasting

2. desenvolver teorias, não regras de negociação

3. evitar estratégias de todos os regimes

Obrigado por me lembrar disso, pois não dou uma olhada nisso há algum tempo.
 
Evgeni Gavrilovi #:

Não, infelizmente.

Você teve um bom treinamento ou não teve nenhum treinamento?

 
mytarmailS #:

O treinamento foi bem-sucedido ou não houve treinamento algum?

Normal, no sentido de que o cálculo está correto (eu tinha o Sharpe máximo no nível 3 - 4), mas como a classe está sem o decorador njit, o treinamento é muito lento.

 
Evgeni Gavrilovi #:

Está tudo bem, no sentido de que o cálculo está correto (o Sharpe máximo que eu tinha estava no nível 3 - 4), mas como a classe não tem o decorador njit, o aprendizado é muito lento

O que é um decorador njit ?

 
mytarmailS #:

O que é um decorador de njit?

Um anexo dos desenvolvedores do pandas para acelerar a execução do código em funções

 
Andrey Dik #:

Não importa se é na história ou no futuro. E o testador em si não tem nada a ver com isso.

O que é importante é a propriedade do algoritmo (algoritmo de otimização individual ou como parte de uma grade) de encontrar o ótimo global do critério de avaliação. Enfatizo - o critério de avaliação. O critério de avaliação não é necessariamente e/ou somente o lucro. Pode ser qualquer coisa, por exemplo, o critério de avaliação do trabalho em OOS não é um critério (minimizar a diferença entre amostra e OOS)? - é apenas uma ideia. Os critérios podem ser qualquer coisa e de qualquer complexidade. É importante entender que o critério "Lucro" é uma coisa muito monótona e discreta, por isso as pessoas tentam criar critérios de avaliação mais suaves e monótonos, o que, em geral, melhora a qualidade da otimização em si e do treinamento em neurônica em particular.

Portanto, voltando ao que eu desenhei na imagem altamente artística - uma ilustração visual do fato de que, em condições em que nem o número nem as características dos extremos locais são conhecidos, a única saída é procurar o máximo possível por aquele que é possível em condições de recursos computacionais limitados.

Platô - sim, existe essa noção, mas ela não está relacionada à otimização, é uma questão de classificar conjuntos semelhantes de parâmetros por algum atributo. Procurar um platô estável é uma tarefa complexa separada.

Mais uma vez: extremos não têm valor: um ponto instável, que também não existe, já que estamos lidando com processos aleatórios, e não estacionários.

Precisamos procurar um platô, mesmo o mostrado na figura, desde que seja lucrativo, mesmo que esteja acima do mínimo local e global. Teoricamente, esse platô mostrará o limite superior da lucratividade da TS. E os extremos encontrados não são nada - eles definitivamente não estão no futuro, mas há esperança de um platô



 

Você tem uma ideia estranha de "platô". Um platô não é um tipo de área na função em estudo. Um platô é um conjunto de conjuntos de parâmetros em algum atributo.

O lucro não tem nada a ver com a não estacionariedade da série e muito menos com a capacidade da rede de aprender e trabalhar com resultados semelhantes em dados desconhecidos.

Você interpreta uma função como o lucro literalmente, ou seja, como se essa função se parecesse com um gráfico de equilíbrio em um testador. isso é fundamentalmente errado.

СанСаныч Фоменко #:

Mais uma vez: os extremos não têm valor: um ponto instável, que, além disso, não existe, já que estamos lidando com processos aleatórios e não estacionários.

Precisamos procurar um platô, mesmo o mostrado na figura, desde que seja lucrativo, mesmo que esteja acima do mínimo local e global. Teoricamente, esse platô mostrará o limite superior da lucratividade da TS. E os extremos encontrados não são nada - eles definitivamente não estão no futuro, mas há esperança de um platô

A otimização não se trata de encontrar algo que você não sabe o que é, mas de melhorar a lucratividade da TS, por exemplo.

Você tem toda a superfície de interesse em uma situação normal e, especialmente, os extremos como um aumento no lucro potencial, digamos. E você terá tempo para rolar até o platô.

Ou toda a superfície afundou e há apenas extremos e platôs saindo da água que precisam ser encontrados? Então já é um ajuste inicial.

É como se nos reuníssemos e disséssemos: "Vamos otimizar algo e procurar um platô" e, se encontrarmos um platô, haverá um tesouro lá. É assim que você vê as coisas?

É claro que há esperança de salvação, mas ela é insignificante.

 

Imagino que o processo de encontrar conjuntos funcionais de redes neurais seja ilustrado por um exemplo: há uma montanha imaginária, o Everest, que tem um único ponto máximo. A tarefa é traçar uma estrada até o ponto máximo de modo que o ângulo da estrada não exceda 3 graus e o caminho seja o mais curto possível. Se você procurar um caminho reto até o topo, muitas pessoas certamente se acidentarão e morrerão (elas chorarão quando aterrissarem na base, achatadas, reclamando da não estacionariedade da rosa dos ventos). por que você precisa desse máximo? há outra função, a derivada da função da montanha, que inclui dois critérios: o ângulo de inclinação da montanha e o comprimento da estrada. Esse problema se reduz à otimização e à descoberta do mínimo dessa função derivada da montanha (minimização do ângulo de inclinação e do comprimento da estrada). portanto, essa função terá muitos extremos locais e apenas um global. assim, resolvendo esse problema, encontraremos um caminho seguro para o topo do Everest, ninguém morrerá e a não estacionariedade dos ventos não será importante para nós. mas o "platô" deve ser entendido não como uma determinada plataforma na montanha onde você pode fazer uma pausa, mas como um grupo de opções de caminho com características semelhantes de ângulo*comprimento que satisfazem os requisitos de segurança.

É assim que funciona, de modo geral. Nem todo algoritmo é capaz de encontrar um caminho "seguro". As propriedades de pesquisa, a convergência e a velocidade de convergência são importantes.

