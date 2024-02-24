Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2241
Em diferentes línguas, em diferentes termos... interessante, claro, mas torna-se aborrecido sem explicações inteligíveis))))
Quando eu era jovem, um executivo costumava me dizer que se você não pode explicar seus entendimentos a uma faxineira, eles não valem nada)))))
Eu listei artigos no meu CV para o cargo de analista de dados e recebi muitas ofertas de grandes escritórios
mas tenho outro emprego, é só um hobby. Mas se a necessidade surgir, a estrada está aberta.
É para isso que serve um certificado. Não tem nenhum conhecimento profundo.
Isto é um conto antigo. Descomplicado e vazio. E se ele acreditou na história, então o seu nível de compreensão está próximo do da faxineira. E eles vão encontrar-se um ao outro.
Sabe qual é o novo nome de um limpador?
Clint-manager.
;))))))))))
É para isso que serve um certificado. Não tem nenhum conhecimento profundo.
Conhecimento profundo de quê? Como encontrar um padrão no SB? Isso é com você :)
mostrei-lhe os padrões que existem no mercado financeiro e quanto tempo eles duram, em termos científicos.
o resto é uma teoria de conspiração que você pode manter.
Isso diz tudo.
Fiz-te uma pergunta lá, mas por alguma razão não reparaste.
Vou repetir a pergunta:
Para que achas que as mascotes são más? Sabes o que é uma garrafa de MA, o que é?
Um Mestrado é uma média móvel, isso diz tudo. Não há mais nada a acrescentar.e não importa como você o conta.
Lá se vai o teu conhecimento...
Sabe o que é um filtro passa-baixo?
Não, eu não sou um radioamador.
Acho que é possível fazer um 'filtro' de qualquer 'freqüência' sem ir além da terminologia MAC, otimizando de acordo com algum critério
o 'filtro' é uma ordem de aumento de preços, e é atrasado
Um MAC é um filtro passa-baixo de primeira ordem. É a forma mais simples de LPF. Dê uma olhada na teoria da filtragem, você aprenderá muitas coisas úteis e interessantes.
Vocês estão tão cheios de si, são todos radioamadores, mas não sabem um pouco sobre comunicação e controle de rádio. Sem esse conhecimento não haveria rádio, nem televisão, nem aviões, nem voos para o espaço, etc. Não haveria sistemas REB, sistemas de navegação, sistemas de orientação de mísseis, sistemas de defesa antimísseis, etc., etc.
Pense nisso, pense no quanto o seu conhecimento é mais amplo (?) ou superior (?) do que todos esses radioamadores.
Tal atitude sugere apenas uma mente pobre, e você insensatamente repete essa atitude, seguindo seu ídolo, obcecado com TViMS, como se TViMS fosse um rei das ciências e abrangesse tudo e todos os lugares.
