Em diferentes línguas, em diferentes termos... interessante, claro, mas torna-se aborrecido sem explicações inteligíveis))))

Quando eu era jovem, um executivo costumava me dizer que se você não pode explicar seus entendimentos a uma faxineira, eles não valem nada)))))

Maxim Dmitrievsky:

Eu listei artigos no meu CV para o cargo de analista de dados e recebi muitas ofertas de grandes escritórios

mas tenho outro emprego, é só um hobby. Mas se a necessidade surgir, a estrada está aberta.

É para isso que serve um certificado. Não tem nenhum conhecimento profundo.

Valeriy Yastremskiy:

Isto é um conto antigo. Descomplicado e vazio. E se ele acreditou na história, então o seu nível de compreensão está próximo do da faxineira. E eles vão encontrar-se um ao outro.

Sabe qual é o novo nome de um limpador?

Clint-manager.

;))))))))))

Oleg avtomat:

É para isso que serve um certificado. Não tem nenhum conhecimento profundo.

Conhecimento profundo de quê? Como encontrar um padrão no SB? Isso é com você :)

mostrei-lhe os padrões que existem no mercado financeiro e quanto tempo eles duram, em termos científicos.

o resto é uma teoria de conspiração que você pode manter.

Maxim Dmitrievsky:

Isso diz tudo.

Fiz-te uma pergunta , mas por alguma razão não reparaste.

Vou repetir a pergunta:

Para que achas que as mascotes são más? Sabes o que é uma garrafa de MA, o que é?

Oleg avtomat:

Isso diz tudo.

Fiz-te uma pergunta, mas por alguma razão não reparaste.

Vou perguntar-te outra vez:

O que achas que há de errado com as mashkas? Sabes o que é um Mestrado, o que é?

Um Mestrado é uma média móvel, isso diz tudo. Não há mais nada a acrescentar.

e não importa como você o conta.
Maxim Dmitrievsky:

Lá se vai o teu conhecimento...

Sabe o que é um filtro passa-baixo?

Oleg avtomat:

Lá se vai o teu conhecimento...

Sabe o que é um filtro passa-baixo?

Não, eu não sou um radioamador.

Acho que é possível fazer um 'filtro' de qualquer 'freqüência' sem ir além da terminologia MAC, otimizando de acordo com algum critério

o 'filtro' é uma ordem de aumento de preços, e é atrasado



Pensando bem, é um simples MA.
Prostaya MAther Automashka
Maxim Dmitrievsky:

Não, eu não sou um radioamador.

Assumo que é possível fazer um 'filtro' de qualquer 'freqüência', sem ir além da terminologia da MAschek, otimizando de acordo com algum critério

o 'filtro' é uma ordem de aumento de preços, e é atrasado



Um MAC é um filtro passa-baixo de primeira ordem. É a forma mais simples de LPF. Dê uma olhada na teoria da filtragem, você aprenderá muitas coisas úteis e interessantes.

Vocês estão tão cheios de si, são todos radioamadores, mas não sabem um pouco sobre comunicação e controle de rádio. Sem esse conhecimento não haveria rádio, nem televisão, nem aviões, nem voos para o espaço, etc. Não haveria sistemas REB, sistemas de navegação, sistemas de orientação de mísseis, sistemas de defesa antimísseis, etc., etc.

Pense nisso, pense no quanto o seu conhecimento é mais amplo (?) ou superior (?) do que todos esses radioamadores.

Tal atitude sugere apenas uma mente pobre, e você insensatamente repete essa atitude, seguindo seu ídolo, obcecado com TViMS, como se TViMS fosse um rei das ciências e abrangesse tudo e todos os lugares.

Oleg avtomat:

O MA é um filtro passa-baixo de primeira ordem. É a forma mais simples de LPF. Interesse-se pela teoria da filtragem e você aprenderá muitas coisas úteis e interessantes.

Vocês têm muita atitude, são todos radioamadores, mas não sabem um pouco sobre comunicação e controle de rádio. Sem esse conhecimento não haveria rádio, nem televisão, nem aviões, nem voos para o espaço, etc. Não haveria sistemas REB, sistemas de navegação, sistemas de orientação de mísseis, sistemas de defesa antimísseis, etc., etc.

Pense nisso, pense no quanto o seu conhecimento é mais amplo (?) ou superior (?) do que todos esses radioamadores.

Tal arrogância fala apenas de uma mente fraca, e você repete essa arrogância sem pensar, seguindo seu ídolo, fixada em TViMS, como se TViMS fosse a rainha das ciências e cobrisse tudo e mais alguma coisa.

Mais uma vez, há um pouco de caça ao ganso selvagem num jardim e um pouco de gajo em Kiev. Exemplos de transferência de capacidades REB para negociação, por favor.
