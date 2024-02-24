Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2237

Fast235:

Transmissão para o tablet a partir de um computador normal, rádio do rato a partir do computador + teclado

Ou no mesmo laptop também, você pode configurar um desktop remoto ou transmitir como um tablet.

Eu preciso de i7 ou I9
 
mytarmailS:

foi escrito o tempo todo, em 5 linhas você pode fazer....

Livrar-se dele sem o punt mql , tudo o que ele pode fazer é abrir/fechar negócios

Então tenta aplicá-lo e diz-me se vale ou não a pena.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu também me registrei da mesma forma à moda antiga. Muitas falhas.

Fui registado através da Fb.

 
Aleksey Vyazmikin:

Então experimenta e diz-me se vale ou não a pena.

)))) ideia fixe...

Eu já tentei.

 
mytarmailS:

)))) ideia fixe...

Eu já tentei.

O autor no vídeo afirma que esta abordagem ainda não está programada em python e provavelmente em R.

 
Aleksey Vyazmikin:

O autor no vídeo afirma que esta abordagem ainda não está programada em python e provavelmente em R.

o que importa com o que optimizar?

não tem tudo a ver com O QUE optimizar?

 
mytarmailS:

Com que diferença faz o que optimizar?

Não é importante optimizar com o quê?

O importante é o que optimizar e com o quê.

O reforço e as árvores têm a capacidade de lembrar de tudo, por isso a sua abordagem à aprendizagem não é a ideal.

E o que optimizar também é importante - e aqui observo diferentes eficiências de aprendizagem dependendo de um ponto de recepção de sinal - talvez existam pontos de referência, onde é mais provável determinar eventos futuros.

Também quero compartilhar um problema, se a classificação binária for para trocar/não para trocar e se o sinal não for formalizado o suficiente e puder ser formado com freqüência, então chegamos a uma situação em que, após o treinamento, novos sinais aparecem nos intervalos entre uma posição condicionalmente aberta e seu ponto de fechamento ao preparar os dados para o treinamento, ou seja, se falharmos uma entrada, o sinal pode reaparecer antes da entrada anterior.

Tenho bons modelos, mas não os consigo reproduzir, só por causa deste efeito.


 
Aleksey Vyazmikin:

O que é importante e o que optimizar e com o quê.

não importa...

não importa...

Já não uso alvos típicos, todas estas fotos bonitas com eles, é só um encaixe nas histórias...

 
mytarmailS:

não importa...

Eu não uso mais alvos típicos, todas aquelas fotos bonitas com eles, é só um ajuste nas histórias...

O que você usa agora?

 
welimorn:

Versão final das funções do Expert Advisor mql5 com programa python.

Há 2 funções no conselheiro, uma atualiza o tempo em arquivo e a segunda lê o sinal de negociação real em arquivo, que é formado no programa python.

No programa python no estado "not_actual" é feita a leitura da hora actual, cálculo do sinal real e a sua gravação no ficheiro.

Esta cola não é muito rápida, mas funciona de forma independente. Funciona no Testador de Estratégia, em modo de demonstração, não o experimentei em modo real. Se há, perguntas ou ideias como é possível melhorar, escreva, e esse tema como parado...

Porque não gostas de ferramentas prontas? Aqui e aqui. Você realmente só precisa de uma parte responsável pela comunicação entre MKL e Python (ZeroMQ).

Boa sorte.

