Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2237
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Transmissão para o tablet a partir de um computador normal, rádio do rato a partir do computador + teclado
Ou no mesmo laptop também, você pode configurar um desktop remoto ou transmitir como um tablet.Eu preciso de i7 ou I9
foi escrito o tempo todo, em 5 linhas você pode fazer....
Livrar-se dele sem o punt mql , tudo o que ele pode fazer é abrir/fechar negócios
Então tenta aplicá-lo e diz-me se vale ou não a pena.
Eu também me registrei da mesma forma à moda antiga. Muitas falhas.
Fui registado através da Fb.
Então experimenta e diz-me se vale ou não a pena.
)))) ideia fixe...
Eu já tentei.
)))) ideia fixe...
Eu já tentei.
O autor no vídeo afirma que esta abordagem ainda não está programada em python e provavelmente em R.
O autor no vídeo afirma que esta abordagem ainda não está programada em python e provavelmente em R.
o que importa com o que optimizar?
não tem tudo a ver com O QUE optimizar?
Com que diferença faz o que optimizar?
Não é importante optimizar com o quê?
O importante é o que optimizar e com o quê.
O reforço e as árvores têm a capacidade de lembrar de tudo, por isso a sua abordagem à aprendizagem não é a ideal.
E o que optimizar também é importante - e aqui observo diferentes eficiências de aprendizagem dependendo de um ponto de recepção de sinal - talvez existam pontos de referência, onde é mais provável determinar eventos futuros.
Também quero compartilhar um problema, se a classificação binária for para trocar/não para trocar e se o sinal não for formalizado o suficiente e puder ser formado com freqüência, então chegamos a uma situação em que, após o treinamento, novos sinais aparecem nos intervalos entre uma posição condicionalmente aberta e seu ponto de fechamento ao preparar os dados para o treinamento, ou seja, se falharmos uma entrada, o sinal pode reaparecer antes da entrada anterior.
Tenho bons modelos, mas não os consigo reproduzir, só por causa deste efeito.
O que é importante e o que optimizar e com o quê.
não importa...
Já não uso alvos típicos, todas estas fotos bonitas com eles, é só um encaixe nas histórias...
não importa...
Eu não uso mais alvos típicos, todas aquelas fotos bonitas com eles, é só um ajuste nas histórias...
O que você usa agora?
Versão final das funções do Expert Advisor mql5 com programa python.
Há 2 funções no conselheiro, uma atualiza o tempo em arquivo e a segunda lê o sinal de negociação real em arquivo, que é formado no programa python.
No programa python no estado "not_actual" é feita a leitura da hora actual, cálculo do sinal real e a sua gravação no ficheiro.
Esta cola não é muito rápida, mas funciona de forma independente. Funciona no Testador de Estratégia, em modo de demonstração, não o experimentei em modo real. Se há, perguntas ou ideias como é possível melhorar, escreva, e esse tema como parado...
Porque não gostas de ferramentas prontas? Aqui e aqui. Você realmente só precisa de uma parte responsável pela comunicação entre MKL e Python (ZeroMQ).
Boa sorte.