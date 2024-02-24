Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2243
Estou a ver que não adianta...
Mas devias ao menos tentar abrir o livro.
Está bem. Ferve no teu próprio sumo.
Estou a ver, veio para elevar o seu ego, mas não funcionou. A menos que você responda a si mesmo a uma simples pergunta: o que exatamente você está filtrando e por quê, a carroça não irá mais longe. Mais vale abrir o livro que eu quiser .
Sim, sim... mais vale...
Por exemplo, muitas pessoas aqui admiram Breyman, como um gênio, ele criou Random Forest, e há quase uma centena de cientistas que desenvolveram esse absurdo)))
Todos os seintistas estão entusiasmados com isso, quase querem construir um monumento a ele...
E se perguntar a qualquer um deles como e porquê funciona a floresta e o princípio dos conjuntos em geral, ninguém dirá sequer uma palavra, porque não fazem ideia...
Todo mundo pensa, que algum gênio Cynthians o inventou, mas na verdade é um truque de cancelamento de ruído da DSP, que provavelmente tem 100 anos, além do mais não é apenas feito, mas explicado e provado.
Aqui está um exemplo de como a floresta ou os conjuntos funcionam
Temos uma meta "Y" que é um certo resultado líquido que queremos alcançar, expressando-o como uma onda sinusoidal.
É um seno + ruído.
É assim que se parece a saída da árvore
Esta fotografia parece-lhe familiar? ))
É assim que um conjunto de árvores (modelos) se parece
E é assim que se parece a produção média de 1000 árvores (modelos)
Ali! 100 anos de DSP comum, redução de ruído e filtração...
Está tudo muito bem explicado.
Agora espero que entendam que conjuntos de modelos e o mais importante POR QUE funciona, tudo decidido pelo ruído
É uma história antiga. Descomplicado e vazio. E se ele acreditou nessa história, então o seu nível de compreensão está próximo do da limpeza. E eles vão encontrar-se um ao outro.
Sabe qual é o novo nome de um limpador?
Clint-manager.
;))))))))))
Não é bom fazer julgamentos sobre pessoas que não se conhece)). A vida dele diz o contrário.
E eu concordo com ele. Muitas pessoas conseguem entender, mas poucas conseguem explicar o que entenderam. (Aqueles que não podem/não querem entender, não levam em conta ))))) ) )
Por exemplo, muitas pessoas aqui admiram Breyman, como um gênio .......
Não é bom fazer julgamentos sobre pessoas que não se conhecem). A vida dele diz o contrário.
E eu concordo com ele. Muitas pessoas conseguem entender, poucas conseguem explicar o que entenderam. (Aqueles que não podem/não querem entender, não levam em conta ))))) ) )
Então, ele reproduziu a história sarcasticamente.
E mesmo que a amplitude do sinal seja 10-20 vezes menor do que o ruído
como aqui
Árvores 10k ainda vão puxar o resultado
Fixe!!!
o principal é que o ruído deve ser normal....
Eu entendo que aproximar uma onda sinusoidal (o que Asaulenko também fez com muito sucesso) parece muito inspirador. Mas poderia descrever pelo menos uma abordagem significativa do uso de filtros digitais para negociação?A máquina falhou
Você é apenas uma personagem de um conto de fadas ;))))
Se através destas decomposições são extraídos todos os tipos de secções estáveis e é feita uma bíblia de estados (é claro que eles são infinitos) então porque não)))))
Então, ele estava a reproduzir este conto sarcasticamente.
Aparentemente, cada um tem o seu próprio entendimento do sarcasmoA)))))