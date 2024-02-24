Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2246
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
o estúdio não está aqui; estes não são mashups como você os entende; o código é meu desenvolvimento e não é distribuído; este ramo não é seu, você é um convidado aqui e seus direitos são convidados.
Já mostrei demasiado, já é o suficiente.
o estúdio não está aqui; estes não são mashups como você os entende; o código é meu desenvolvimento e não é distribuído; este ramo não é seu, você é um convidado aqui e seus direitos são convidados.
Já mostrei demasiado, é o suficiente.
É difícil de entender a partir dos desenhos. Assim como as fórmulas mostradas anteriormente.
Vou fazer os mesmos e colocá-los em NS
Vai em frente e fá-lo, o que será que vai acontecer na NS
OK, se você não quiser descrever todas as nuances em detalhes, então se dignem a mostrar um exemplo de sua negociação - publiquem um sinal pago, pelo menos por um ano.
Todos apreciarão suas habilidades no mercado e, ao mesmo tempo, você pode obter um milhão de libras dos assinantes durante esse período. Do que estás à espera?)
À espera de quê? O seu recurso acabou de faltar, agora você pode fazê-lo ;))))))))))))))).
Vai em frente e fá-lo, o que será que vais conseguir no NS.
Ai é? ))) período restante para pegar
Quero ver uma aplicação eficaz do DSP a citações de quem o faz há 100 anos
Eu poderia pegar esses filtros e cuspir um TS pronto sob a forma de um bot, com testes de história e assim por diante. Mas eles não querem. Ou melhor, eles não têm nada.
Não há nada de complicado em substituir alguns MA por outros.
Aqui está um exemplo....
Como se pode tentar filtrar o indicador através da decomposição psa...
Puro exemplo, os indicadores são maus!!!
1 ) Peguei num indicador RSI e decompus-o em 30 componentes
2) Eu joguei fora todos os componentes e deixei apenas 3 e 4
O resultado é
topo é PSI
como podem ver o sinal é muito mais limpo...
Vamos ver a correlação cruzada
Como você pode ver, o indicador pollyarny não só está mantendo-se em dia, mas até mesmo à frente do velho PSI
As conclusões são as seguintes:
1) Mashka está a ficar para trás.
2) Mashka suaviza tudo
1) a decomposição (qualquer) pode filtrar ou suavizar com mais precisão
2) você pode obter um efeito principal
Aqui está um exemplo....
Como se pode tentar filtrar o indicador através da decomposição psa...
Puro exemplo, os indicadores são maus!!!
1 ) pegou num indicador PSI e decompô-lo em 30 componentes
2) Eu joguei fora todos os componentes e deixei apenas 3 e 4
O resultado é
topo é PSI
como podem ver o sinal é muito mais limpo...
como se pode ver, já é um outro sinal.
O MA não se atrasa se o fizeres desta maneira.
prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()
não me agradeça
vamos condenar rapidamente o Automaton, expor o DSP usando código super simples para criar qualquer filtro... ...e vai beber o Coffey em paz de espírito.
o código é uma abordagem econométrica simples que melhora as propriedades de um MA regular. Na verdade, é um filtro. Melhoria, em termos de redução de erros RMS
Há excelentes livros sobre DSP de John Ehlers
Análise Cibernética para Estoques e Futuros Cutting-Edge DSP Tecnologia para Melhorar a sua Negociação
Análise de Ciclo para Traders Conceitos Técnicos Avançados de Negociação
MESA e Ciclos de Negociação Previsão de Ciclos de Mercado e Estratégias de Negociação
Rocket Science for Traders Aplicações de Processamento Digital de Sinais
OK, se você não quiser descrever todas as nuances em detalhes, então se dignem a mostrar um exemplo de sua negociação - publiquem um sinal pago, pelo menos por um ano.
Todos apreciarão suas habilidades no mercado e, ao mesmo tempo, você pode obter um milhão de libras dos assinantes durante esse período. Do que estás à espera?)
Aqui está um exemplo