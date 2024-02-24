Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2238

Novo comentário
 
Aleksey Vyazmikin:

O que você usa agora?

Depois de brincares com os disparates, vais ver com os teus próprios olhos...

as soluções prontas não interessam a ninguém aqui ...

[Excluído]  
Fast235:

transmitir uma imagem normal do computador para o tablet, rádio do rato a partir do computador + teclado

Ponha-o na cabeça ))

Dentes de mesa, teclado de rádio debaixo do seu lado e mouse no seu traseiro. + adicionar desfasamentos de conexão remota

e aproveite a sua noite com uma chávena de café.

 
mytarmailS:

Depois de brincares com os disparates, vais ver com os teus próprios olhos...

ninguém está interessado em soluções prontas aqui...

Tenho muitas ideias, vai demorar muito tempo a implementá-las todas, e nessa altura já haverá novas...

A visualização dos modelos mostra que a probabilidade de um evento pode ser prevista, mas a relação lucro/perda muda com o tempo, o que eu ainda não entendo. Na minha formação parece que os lucros (curva verde) e as perdas (curva vermelha) devem ser mais espaçados.


 
Maxim Dmitrievsky:

colocar um esquema como este na sua cabeça ))

dentes em pastilha, teclado de rádio debaixo do lado e rato no rabo. + adicionar desfasamentos de conectividade remota

e aproveite a sua noite com uma chávena de café.

o circuito funciona,

não há quase nenhum na internet, mesmo em soluções normais, o que você intrometer, jogar FPS deitado ao redor?

você vai precisar de um mouse no seu laptop e um teclado ao lado dele, por que não?

um comprimido, gire-o como quiser, é mais leve e sensível ao toque.

você não precisa de uma solução pronta, use rdp)

 
Aleksey Vyazmikin:

Tenho muitas ideias, vai demorar muito tempo até as implementar todas e até lá já haverá novas...

A visualização dos modelos mostra que a probabilidade de evento é previsível, mas a relação lucro/perda muda com o tempo, o que eu ainda não entendo. No meu treinamento parece que os lucros (curva verde) e as perdas (curva vermelha) devem ser mais separados.

O mercado e seus participantes e seus algoritmos mudam com o tempo. É estranho que se espere um sistema estável treinado uma vez. Re-treine uma vez por semana ou todos os dias (nas árvores é rápido).

[Excluído]  
welimorn:

O mesmo problema. Tenho que colocar todas as interpretações gráficas do quociente em 50x50 px)) fazer uma imagem menor não faz sentido, a precisão diminui drasticamente. Uma imagem maior exigiria que a largura da camada de convolução e a profundidade da rede em geral fosse aumentada, o que aumentaria dramaticamente o tempo de aprendizagem. Estou a poupar para uma máquina nova, também... a tentar travar a aprendizagem da GPU ao mesmo tempo.

Só não entendo bem porque complicar a tarefa com imagens, quando se pode usar a convolução 1d? :) a imagem não adiciona nenhuma informação à linha

[Excluído]  
Fast235:

O esquema funciona,

não há quase nenhum atraso na internet mesmo em soluções normais, qual é o seu intputlag, você vai jogar FPS deitado?

Você pode precisar de um mouse no seu laptop, mas um teclado ao lado, porque não,

um comprimido, gire-o como quiser, é mais leve e sensível ao toque.

não vá agora para uma solução pronta, use rdp)

Obrigado, prefiro usar um desktop do que um dispositivo no sofá.

 
Maxim Dmitrievsky:

Obrigada, prefiro ter um fixo do que um dispositivo no sofá.

que gadgets, eu não uso um teclado extra, um tablet + um mouse sem cowboy para uma navegação rápida

você não precisa de MO, você precisa de inteligência artificial para ajudar)

[Excluído]  
Fast235:

Que dispositivos, eu não uso teclado, eu uso um tablet + mouse para navegação rápida

Já tentou usar um portátil normal? Tente, me avise))

 
Maxim Dmitrievsky:

Já tentou usar um portátil normal? Experimenta, avisa-me.)

Teclado fino+toque, qualquer um deles terá falhas.

1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399
Novo comentário