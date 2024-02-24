Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2218

Maxim Dmitrievsky:

Eu li, mas não entendo.


Criação de etiquetas de treinamento (amostragem aleatória)

As amostras de treinamento são conjuntos de características (ou fichas) e etiquetas correspondentes. A saída do modelo deve ser alguma informação que ele tem que aprender a prever. Considerando o caso da classificação binária, o modelo irá prever a probabilidade de atribuir o exemplo de treinamento à classe 0 ou 1. Segue-se logicamente que a zeros e uns podem ser atribuídas direcções de transacção: compra ou venda. Em outras palavras, o modelo deve aprender a prever a direção de um comércio, dados os parâmetros do ambiente (conjunto de características).

def add_labels(dataset, min, max):
    labels = []
    for i in range(dataset.shape[0]-max):
        rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(1.0)
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(0.0)              
        else:
            labels.append(0.0)
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
    return dataset



Qual é a essência desta randomização, para que serve? O que é que isso dá?

Porquê estas distâncias aleatórias para as marcas?
Uma previsão para n-bars à frente. Quando não se sabe por quanto tempo se deve manter o acordo. Se você não sabe que tempo levará para ter lucro, você pode fazer perguntas.

[Excluído]  
Se o preço se comportasse como um sinal de rádio, a ultrapassagem seria a forma perfeita de sair de um negócio errado)

 
Aleksey Nikolayev:

Se o preço se comportasse como um sinal de rádio, então a oferta excessiva seria o caminho perfeito para sair do comércio errado)

Bem dito!

 
Aleksey Nikolayev:

Se o preço se comportasse como um sinal de rádio, então a oferta excessiva seria a forma perfeita de sair de um negócio errado)

É simples, você tem que aceitar o fato de decisões erradas e como norma.

E se tomar estas decisões o lucro final estará na zona negativa, então não precisa de qualquer prova adicional de que o método escolhido está fundamentalmente errado.

Eu acho que todas essas pendências surgiram por causa do forex, porque o forex é projetado para mendigos (eu sou um deles)). Por exemplo, se você não conhece o verdadeiro valor de uma posição aberta e não pode se dar ao luxo de tomar uma posição longa, especialmente se não for lucrativa.
Aleksey Nikolayev:

Se o preço se comportasse como um sinal de rádio, então a sobrelicitação seria a forma perfeita de sair do negócio errado)

O sinal de rádio não é eterno) e você pode desligá-lo)

