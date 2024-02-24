Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2218
Eu li, mas não entendo.
Criação de etiquetas de treinamento (amostragem aleatória)
As amostras de treinamento são conjuntos de características (ou fichas) e etiquetas correspondentes. A saída do modelo deve ser alguma informação que ele tem que aprender a prever. Considerando o caso da classificação binária, o modelo irá prever a probabilidade de atribuir o exemplo de treinamento à classe 0 ou 1. Segue-se logicamente que a zeros e uns podem ser atribuídas direcções de transacção: compra ou venda. Em outras palavras, o modelo deve aprender a prever a direção de um comércio, dados os parâmetros do ambiente (conjunto de características).
Qual é a essência desta randomização, para que serve? O que é que isso dá?Porquê estas distâncias aleatórias para as marcas?
Uma previsão para n-bars à frente. Quando não se sabe por quanto tempo se deve manter o acordo. Se você não sabe que tempo levará para ter lucro, você pode fazer perguntas.
Se o preço se comportasse como um sinal de rádio, a ultrapassagem seria a forma perfeita de sair de um negócio errado)
Se o preço se comportasse como um sinal de rádio, então a oferta excessiva seria o caminho perfeito para sair do comércio errado)
Se o preço se comportasse como um sinal de rádio, então a oferta excessiva seria a forma perfeita de sair de um negócio errado)
É simples, você tem que aceitar o fato de decisões erradas e como norma.
E se tomar estas decisões o lucro final estará na zona negativa, então não precisa de qualquer prova adicional de que o método escolhido está fundamentalmente errado.Eu acho que todas essas pendências surgiram por causa do forex, porque o forex é projetado para mendigos (eu sou um deles)). Por exemplo, se você não conhece o verdadeiro valor de uma posição aberta e não pode se dar ao luxo de tomar uma posição longa, especialmente se não for lucrativa.
Se o preço se comportasse como um sinal de rádio, então a sobrelicitação seria a forma perfeita de sair do negócio errado)
