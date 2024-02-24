Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2221
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
bem, está tudo bem sem o acaso )
Eu ainda não entendo qual é o seu papel lá.
Fazer marcas, parece-me mais normal do que ziguezaguear ou sabe Deus o quê
Não sei... talvez eu não entenda.
Eu não sei... talvez eu não entenda alguma coisa.
espera, vou já para aí.
Entre lindamente
se ainda estamos a falar de gostos,
De qualquer forma... eu fiz...
ainda não treinei nada, mas visualmente, não vejo nada de errado.
psa está nos sinais de uma 5 comp
e com dados simulados
De qualquer forma... eu fiz...
Eu ainda não treinei nada, mas visualmente, não vejo nada de errado.
A rsa está a mostrar sinais de um comp. 5.
e com dados simulados.
os aglomerados são mais densos, pelo menos. Deve haver menos emissões.
os grupos são mais densos, para dizer o mínimo. Deve haver menos emissões.
Temos de o experimentar...
Se os preços não normalizados são submetidos à rsa, então você pode ver a diferença
mas não faz sentido usar os não classificados
Eu descobri como você pode treinar um neurônio "mínimo" de quase todos os pacotes que são projetados para classificação ou regressão.
O principal é que o pacote permite que você acesse e modifique escalas neurais.
A receita é a seguinte.
1) treinar a rede neural, não importa o quê, o principal é obter um modelo com pesos
2) escolher o método de otimização (genética, muravi, swarming, simulação de recozimento, etc.)
3) escrever uma função de adequação
4) tomar os pesos do neurônio e representá-los como parâmetros de otimização
todos!!! )))
Você pode treinar neurônios para ter lucro, ou fazê-lo criar algum tipo de mega indicador ou o que quer que seja.
Já se pensou nisso tudo há muito tempo! Ver pacote R - "automl"!