Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só

mytarmailS:

bem, está tudo bem sem o acaso )

Eu ainda não entendo qual é o seu papel lá.

A marcação é mais normal do que ziguezaguear ou sabe Deus o quê.
 
Maxim Dmitrievsky:
Não sei... talvez eu não entenda.

mytarmailS:

Não há nada para entender, não é a parte mais importante do algoritmo. Você pode marcar o seu caminho
 
Espera até eu me pôr ao corrente.
Fast235:
espera, vou já para aí.
Saiam e entrem em 🤣🤣 OK, seus engraçados, eu volto mais tarde.
 
Maxim Dmitrievsky:
Entre lindamente

se ainda estamos a falar de gostos,

 
Maxim Dmitrievsky:

De qualquer forma... eu fiz...

ainda não treinei nada, mas visualmente, não vejo nada de errado.


psa está nos sinais de uma 5 comp

e com dados simulados

mytarmailS:

os aglomerados são mais densos, pelo menos. Deve haver menos emissões.

 
Maxim Dmitrievsky:

Temos de o experimentar...

Se os preços não normalizados são submetidos à rsa, então você pode ver a diferença

mas não faz sentido usar os não classificados


 
mytarmailS:

Eu descobri como você pode treinar um neurônio "mínimo" de quase todos os pacotes que são projetados para classificação ou regressão.

O principal é que o pacote permite que você acesse e modifique escalas neurais.


A receita é a seguinte.

1) treinar a rede neural, não importa o quê, o principal é obter um modelo com pesos

2) escolher o método de otimização (genética, muravi, swarming, simulação de recozimento, etc.)

3) escrever uma função de adequação

4) tomar os pesos do neurônio e representá-los como parâmetros de otimização

todos!!! )))

Você pode treinar neurônios para ter lucro, ou fazê-lo criar algum tipo de mega indicador ou o que quer que seja.

Já se pensou nisso tudo há muito tempo! Ver pacote R - "automl"!

