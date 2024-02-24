Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2222
De qualquer forma... eu fiz...
Eu ainda não treinei nada, mas visualmente, não vejo nada de errado.
A rsa está a mostrar sinais de um comp. 5.
e com dados simulados.
Treinar, experimentar. Se você ficar entediado, vou sugerir outros tópicos
É melhor se você compartilhar os resultados nos comentários ao artigo
tudo se perde aqui
Saia e entre em 🤣🤣 Ok, você é engraçado, eu volto mais tarde.
Maximka você realmente acha que não há ninguém para competir, no seu endereço eu vejo que você insinuou que eu estava assistindo novamente, não, eu não assisto a este tópico, quem eu seria se houvesse alguém que pudesse checar isso,
Adorava ajudar-te, mas ainda não estou interessado no MdE.
foi para cerca de 2 anos atrás, algo era uma questão não me lembro exactamente como era, não para mim pessoalmente, algo como fazê-lo apenas você mesmo).
Já se pensou em tudo há muito tempo! Ver pacote R - "automl".
Obrigado , olhei os exemplos e não vi o treino em rede por função de fitness , todos os exemplos com dados X e Y , talvez haja apenas uma maneira de treinar pesos por si próprio , não o alvo...
Se estiver errado, ficaria muito grato por um exemplo com a rede de treino de lucro máximo...
Eu não publiquei nada de novo.
Talvez possas apanhar algumas outras características, eu não posso fazer tudo.
A simulação tem estas maldades.
Acho que pode tentar obtê-los geneticamente, provavelmente é para substituir a sua amostragem permanente
Atirou em você no + que você desligou tanto a monitoração? 🤣🤣🤣 ou saiu a correr para receber outro cheque? Este circo é hilariante 😄😄😄
É muito cedo para o mercado, Mahimka. Pratique a sua máquina a aprender a distinguir os gatos dos cães.
Já comprei um, é por isso que te estou a responder. Caso contrário, não te terias dado ao trabalho de responder. Hee hee. Adieu. Sem resposta. Eu não vou ler.
Vladimir, eu não te apoio em nada, Maksimka é meu caro amigo, ainda não o posso apoiar em ME.
Não, é para uma inicialização a priori.
ok
Ensinaste-o com a PSA ou com o original?
Fiz melhor com o original.